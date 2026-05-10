El Gobierno saca pecho del desembarco y la evacuación del crucero Hondius: "Orgullosos del éxito de la operación"
- Este domingo se han evacuado 94 pasajeros de 19 nacionalidades distintas y el lunes lo harán otros 24
- Las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR
- Sigue la última hora de la evacuación del crucero Homnius desde Tenerife
El Gobierno ha sacado pecho a última hora de este domingo del inédito dispositivo para el desembarco del crucero MV Hondius afectado por handavirus en Tenerife y la evacuación de sus integrantes, que ha tenido lugar a lo largo de todo el día y que seguirá este lunes: "Estamos orgullosos del éxito de la operación".
En torno a las 09.30 de la noche, los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial (Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres), han comparecido junto con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para dar cuentas del dispositivo.
"Más allá de todas las dificultades, podemos estar orgullosos del éxito de operación", un dispositivo inédito que se ha desarrollado con "total normalidad y seguridad", ha destacado García, quien ha añadido: "Los embajadores y embajadoras nos han trasladdo su gratitud y el orgullo de tener un país solvente y robusto en términos de salud pública".
94 pasajeros evacuados este domingo y 24 lo harán el lunes
La ministra ha explicado que, a lo largo del día, un total de 94 pasajeros del crucero han desembarcado en el puerto de Granadilla para tomar los distintos vuelos hacia sus países de origen, mientras que está previsto que este lunes lo hagan otras 24 personas.
En total, este domingo ha habido siete vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.
Las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR
Por otra parte, García se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa.
Ha añadido que, según el protocolo, a la persona de Alicante se le practicará otra prueba dentro de 48 horas y que en el caso de Barcelona también se seguirá el procedimiento previsto para confirmar esa negatividad, si bien ambas tendrán que cumplir la cuarentena.
Ha esgrimido que la diferencia entre ambos es que el caso de Alicante presenta síntomas, por lo que sigue unos protocolos distintos al de una persona sin síntomas. Ha detallado que en el caso de Alicante falta una tercera PCR, mientras que en el caso de Barcelona está pendiente una segunda.
La ministra ha precisado que se trata de dos vías de protocolo diferentes y ha agregado que cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.
Últimos vuelos, este lunes por la tarde
Para este lunes está previsto que el barco realice el repostaje a las 7 de la mañana hora local y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros.
Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos, ha agregado la ministra, quien ha concluido que previsiblemente para este lunes por la tarde, a última hora, todo el pasaje habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa.
Asimismo, ha informado de que el último vuelo previsto para Australia saldrá previsiblemente a las 18.00 horas y de que los pasajeros australianos se encuentran bien.
También ha confirmado que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha presentado síntomas y ha indicado que esta situación podía ser previsible en algún momento.
Según ha agregado, alguno de los pasajeros podía presentar síntomas, como ya había ocurrido en personas que habían tenido contacto previamente, y que lo que corresponde es seguir los protocolos establecidos.
Por ello, ha continuado, serán las autoridades sanitarias francesas las que continuarán aplicando los diferentes protocolos.
Niega fallos en el protocolo de seguridad por un técnico que se quitó el EPI
En relación con una imagen de un técnico bajándose de un autobús con un equipo de protección individual debajo del brazo, ha explicado que se trataba de un técnico del Ministerio de Sanidad, en concreto un psiquiatra, que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y hacer seguimiento de su salud emocional.
Ha agregado que, una vez llegado al aeropuerto, iba a retirarse las medidas de protección que había llevado dentro del autobús y que tanto el EPI como el resto del material de protección fueron depositados en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto.
La ministra ha confirmado que todo ello estaba previsto y que discurrió con total normalidad.
Preguntada también por la imagen de una persona con la mascarilla bajada, ha admitido que en alguno de los autobuses extranjeros se había producido esa situación.
Ha señalado que las personas que viajaban en esas guaguas habían estado en el buque y debían guardar las medidas de seguridad previstas.
No obstante, ha hecho hincapié en que ninguna de las personas desembarcadas durante la jornada eran casos confirmados ni pacientes, sino contactos.
Lamenta que el gobierno canario estaba invitado y no ha acudido
En respuesta a una pregunta sobre las críticas del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, la ministra no ha querido enviarle ningún mensaje y ha reiterado que durante la jornada se ha "trabajado fenomenal” y se ha desarrollado todo el dispositivo previsto. Además, ha lamentado que el Gobierno de Canarias estaba invitado al operativo y que no acudió.
Preguntada por los pasajeros españoles trasladados a Madrid, ha comentado que han llegado bien al Hospital Gómez Ulla para hacer cuarentena y que ya se han iniciado todos los protocolos. Según ha señalado, tenían "muchísimas ganas" de estar España y de ser bien recibidos y han pedido que se respete su privacidad.
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, ha apostillado que la recomendación internacional para los contactos del crucero afectado por la alerta sanitaria es mantener una cuarentena de 42 días con seguimiento activo a partir del 10 de mayo.
Esa cuarentena puede realizarse en una instalación específica o en el domicilio, ha asegurado, si bien ha matizado que la OMS asesora a los países, pero no impone medidas obligatorias, pues cada Estado aplica sus propias directrices nacionales y decide las actuaciones en función de su evaluación de riesgo.
En relación con el caso con síntomas detectado en Francia, ha dicho que la aparición de síntomas no implica necesariamente relación con el hantavirus.
Muchas de las personas que viajaban en el crucero son de edad avanzada y presentan otras patologías crónicas que también pueden provocar síntomas similares, ha apostillado el director de la OMS. No obstante, ha indicado que cualquier síntoma debe ser comprobado y evaluado por las autoridades sanitarias competentes.
Además ha insistido en que este virus no tiene nada que ver con la COVID ni con el coronavirus y que tiene otras particularidades, siendo los síntomas los que marcan el inicio del posible contagio.