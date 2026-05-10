El Gobierno saca pecho del desembarco y la evacuación del crucero Hondius: "Orgullosos del éxito de la operación"

El Gobierno ha sacado pecho a última hora de este domingo del inédito dispositivo para el desembarco del crucero MV Hondius afectado por handavirus en Tenerife y la evacuación de sus integrantes, que ha tenido lugar a lo largo de todo el día y que seguirá este lunes: "Estamos orgullosos del éxito de la operación".

En torno a las 09.30 de la noche, los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial (Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres), han comparecido junto con el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para dar cuentas del dispositivo.

"Más allá de todas las dificultades, podemos estar orgullosos del éxito de operación", un dispositivo inédito que se ha desarrollado con "total normalidad y seguridad", ha destacado García, quien ha añadido: "Los embajadores y embajadoras nos han trasladdo su gratitud y el orgullo de tener un país solvente y robusto en términos de salud pública".

94 pasajeros evacuados este domingo y 24 lo harán el lunes La ministra ha explicado que, a lo largo del día, un total de 94 pasajeros del crucero han desembarcado en el puerto de Granadilla para tomar los distintos vuelos hacia sus países de origen, mientras que está previsto que este lunes lo hagan otras 24 personas. En total, este domingo ha habido siete vuelos que han transportado personas de ocho nacionalidades y en el planificado por Países Bajos han viajado ciudadanos de 11 nacionalidades distintas.

Las dos mujeres ingresadas en Barcelona y Alicante dan negativo en las PCR Por otra parte, García se ha congratulado que tanto la mujer de Alicante como la de Barcelona, que se mantenían aisladas por ser contactos de una de las afectadas, han tenido una PCR negativa. Ha añadido que, según el protocolo, a la persona de Alicante se le practicará otra prueba dentro de 48 horas y que en el caso de Barcelona también se seguirá el procedimiento previsto para confirmar esa negatividad, si bien ambas tendrán que cumplir la cuarentena. Ha esgrimido que la diferencia entre ambos es que el caso de Alicante presenta síntomas, por lo que sigue unos protocolos distintos al de una persona sin síntomas. Ha detallado que en el caso de Alicante falta una tercera PCR, mientras que en el caso de Barcelona está pendiente una segunda. La ministra ha precisado que se trata de dos vías de protocolo diferentes y ha agregado que cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.

Últimos vuelos, este lunes por la tarde Para este lunes está previsto que el barco realice el repostaje a las 7 de la mañana hora local y por la tarde se realizarán los últimos vuelos procedentes de Australia, que trasportará a seis personas, y otro de Países Bajos, a 18 pasajeros. Tras esas salidas quedarían en el barco 34 personas de la tripulación que continuarán el trayecto hasta Países Bajos, ha agregado la ministra, quien ha concluido que previsiblemente para este lunes por la tarde, a última hora, todo el pasaje habrá abandonado el buque y este podrá continuar su operativa. Asimismo, ha informado de que el último vuelo previsto para Australia saldrá previsiblemente a las 18.00 horas y de que los pasajeros australianos se encuentran bien. También ha confirmado que una de las personas que viajaba en el vuelo de Francia ha presentado síntomas y ha indicado que esta situación podía ser previsible en algún momento. Uno de los cinco franceses evacuados del crucero presenta síntomas de hantavirus en el avión de repatriación Rodrigo García Melero Según ha agregado, alguno de los pasajeros podía presentar síntomas, como ya había ocurrido en personas que habían tenido contacto previamente, y que lo que corresponde es seguir los protocolos establecidos. Por ello, ha continuado, serán las autoridades sanitarias francesas las que continuarán aplicando los diferentes protocolos.

Niega fallos en el protocolo de seguridad por un técnico que se quitó el EPI En relación con una imagen de un técnico bajándose de un autobús con un equipo de protección individual debajo del brazo, ha explicado que se trataba de un técnico del Ministerio de Sanidad, en concreto un psiquiatra, que tenía previsto acompañar a los pasajeros españoles y hacer seguimiento de su salud emocional. Ha agregado que, una vez llegado al aeropuerto, iba a retirarse las medidas de protección que había llevado dentro del autobús y que tanto el EPI como el resto del material de protección fueron depositados en el puesto de mando auxiliar instalado en el aeropuerto. La ministra ha confirmado que todo ello estaba previsto y que discurrió con total normalidad. Preguntada también por la imagen de una persona con la mascarilla bajada, ha admitido que en alguno de los autobuses extranjeros se había producido esa situación. Ha señalado que las personas que viajaban en esas guaguas habían estado en el buque y debían guardar las medidas de seguridad previstas. No obstante, ha hecho hincapié en que ninguna de las personas desembarcadas durante la jornada eran casos confirmados ni pacientes, sino contactos.