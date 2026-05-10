En el puesto de mando avanzado del puerto de Granadilla (Tenerife) se hablan multitud de idiomas. Las decenas de periodistas que el sábado asistían a las horas previas al desembarco de los viajeros del Hondius, se ha multiplicado de forma exponencial ahora que ha comenzado el traslado de los pasajeros. La expectación sobre este "dispositivo inédito" es máxima e interesa a medios de comunicación de todo el mundo.

Todos ataviados con chalecos reflectantes, obligatorios para estar presente en el puerto, los informadores conforman una marea amarilla con notas naranjas que se mueven entre cámaras, trípodes y cables, siempre pendientes del Hondius, al fondo de la estampa.

Periodistas ataviados con chalecos reflectantes durante el desembarco de los pasajeros del Hondius Noemí San Juan

Así ha sido desde primera hora de la mañana. Algunos han madrugado mucho. La temperatura era ya bastante alta entonces y lucía el sol, aunque una brisa ligera recuerda a los presentes, en el pequeño puerto canario, la previsión de lluvias inicial.

La concentración es máxima, todo el tiempo, entre los periodistas. Algunos ataviados con prismáticos para tener mejor visión de los pasajeros que están siendo trasladados. La consigna, sin embargo, es preservar su intimidad. Así lo pedían fuentes de Moncloa, trasladando los deseos de los propios pasajeros y sus países. No veremos por eso primeros planos suyos.

Primeros evacuados, a las 9:45, hora canaria La primera embarcación con pasajeros, los españoles, salía con tres cuartos de hora de retraso respecto a la previsión inicial. En una barcaza pesquera han tomado tierra los primeros españoles. Llegaban con lo mínimo, con lo imprescindible. Sin equipaje. Ataviados con monos azules y mascarillas, portaban sus pocas pertenencias en bolsas blancas. Más cerca del fin de esta odisea, tras varias semanas a bordo de un barco donde se desató un brote de hantavirus, saludaban con la mano desde su lancha. Una vez han pisado tierra el resto de españoles, los catorce han subido al microbús, de color rojo, de la Unidad Militar de Emergencias, y han salido hacia el aeropuerto. Pasaban unos minutos de las diez. Conscientes de la inmensa expectación desatada en torno suyo y quizá extrañados por el seguimiento de la noticia, tomaban fotografías del dispositivo de medios desde las ventanas de su autobús. Algunos de los transportes que han salido después tenían desplegadas las cortinillas azules. Todos ellos harán su cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid antes de regresar a sus respectivas comunidades autónomas, 6 en total.

Comparecencias cada dos o tres horas Los ministros de Sanidad, Interior y Política Territorial monitorizan el dispositivo desde el puesto de mando, acompañados del director general de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades irán actualizando su información a lo largo del día con ruedas de prensa, en principios "cada dos o tres horas". Todo según lo previsto y con una coreografía planificada al milímetro. La exactitud con la que se ejecuta sorprende a Charlotte y Stéphane, que cubren la noticia para el alemán Bild. RTVE Noticias habla con ellos mientras toman un tentempié sentados en el suelo (aunque se levantan para la foto). También les llama la atención el hecho de que los medios podamos estar "tan cerca del barco" y todo se haya organizado con tanta rapidez. En Alemania, nos dicen, "no sería así". Charlotte y Sthéphan, periodistas de Bild (Alemania), siguen el desembarco de pasajeros en Granadilla Noemí San Juan 23 países y la OMS participan en este dispositivo inédito. También hay una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad. 358 efectivos en total. 235 de ellos de la Guardia Civil y el resto policías, supervisan minuto a minuto el traslado. El objetivo es que los viajeros salgan lo más rápido posible hacia sus lugares de origen y el crucero permanezca fondeado en estas aguas el tiempo imprescindible. El último traslado de viajeros se prevé para mañana por la tarde.