El Gobierno ordena el desembarco del crucero por seguridad y asistencia sanitaria ante la oposición del presidente de Canarias

Las horas antes de la llegada del crucero Hondius a la isla de Tenerife, en concreto al puerto de Granadilla, han trascurrido con profundos disensos entre la Administración central y la canaria, a causa de que, según el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, todavía no han llegado todos los aviones necesarios para trasladar a todos los pasajeros del crucero fuera de la isla durante la jornada del domingo, tal y como se había acordado.

Clavijo, en declaraciones a los periodistas, ha afirmado que a falta de la llegada de dos aviones, el Gobierno español no ha atendido la petición del ejecutivo canario de que se acomode a estos pasajeros en otros vuelos como el avión militar español, con capacidad para 210 pasajeros y que solo será ocupado por 14 viajeros.

El presidente canario ha insistido en que ninguno de los ministros con los que se ha reunido esta tarde (Sanidad, Interior y Política Territorial) ha atendido esta petición por lo que dará instrucciones a la Autoridad Portuaria para que no autorice el fondeo del barco. Ha indicado que la pretensión inicial, y así lo había compartido con el Gobierno español, era que la operación de desembarque del pasaje y su traslado al aeropuerto, se realizara desde las 6:50 horas de la mañana hasta las siete de la tarde del domingo.

La respuesta a estas declaraciones llegaba hora y media más tarde en un documento emitido por la Dirección General de la Marina Mercante que "ordenaba la acogida del buque MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife, ante la necesidad de asistencia sanitaria a bordo y el posible empeoramiento de las condiciones meteorológicas". En el mismo documento firmado por la directora general de la Marina Mercante, se menciona que las autoridades sanitarias españolas, en coordinación con otros países, han preparado un operativo sanitario especial para realizar un desembarco controlado frente al puerto tinerfeño. Y que ese control sanitario "resulta más eficaz en un puerto preparado que manteniendo el buque de forma indefinida en alta mar. La acogida podría realizarse mediante fondeo controlado o atraque, según decidan las autoridades responsables del dispositivo".

Apenas una hora más tarde de conocerse este documento, Clavijo volvía a hacer declaraciones en las que mencionaba las decisiones tomadas por el Gobierno de España que habían generado una falta de confianza al Gobierno canario, como el hecho de que se descartara la posibilidad de solicitar el desembarco en Cabo Verde. Motivo por el cual, el presidente canario Fernando Clavijo declarara que el crucero "no iba a fondear con la autorización del Gobierno canario en el puerto de Granadilla", y añadía que si el barco fondeaba por imposición del Gobierno de España, "serían ellos los responsables de lo que pudiera ocurrir".

"El pasaje permanece sin síntomas" Horas antes, en una rueda de prensa en el puerto de Granadilla, la ministra de Sanidad, Mónica García, aseguraba, entrada la noche del sábado, que el pasaje del crucero permanecía sin síntomas de la enfermedad. En el puerto también se encontraban los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que inspeccionaron la infraestructura portuaria. Marlaska destacó que la mayoría de los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen ya se encontraban en Tenerife y los que no, estarían al día siguiente, lo que facilitaría los tiempos para realizar la operativa de desembarque y traslado del pasaje. Preguntada la ministra sobre si el barco iba a fondear o atracar, Mónica García contestó: "La decisión que hemos tomado a día de hoy es que el buque fondee. Ahora bien, esa decisión depende de Capitanía Marítima, de las autoridades portuarias, de las condiciones de la mar, de las condiciones climatológicas, de las condiciones sanitarias y de muchos otros factores".