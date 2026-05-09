La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en la prueba PCR

La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, han informado fuentes del Gobierno.

Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.

Fuentes sanitarias han informado este sábado que la mujer sigue en la misma habitación de aislamiento con presión negativa del área de Neumología desde que llegó procedente de su domicilio este viernes. Estas salas están diseñadas para contener contaminantes en el aire y evitar su propagación hacia pasillos y otras zonas.

La mujer reside en la Playa de San Juan de Alicante y se le hace el seguimiento por presentar síntomas leves tras viajar en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus