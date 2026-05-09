La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en la prueba PCR
- Conforme al protocolo se prevé una segunda prueba diagnosticada transcurridas 24 horas
- Se trata de una mujer de 32 años que permanece en el Hospital Universitario de San Juan, Alicante
La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, han informado fuentes del Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas.
Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el Hospital Universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.
Fuentes sanitarias han informado este sábado que la mujer sigue en la misma habitación de aislamiento con presión negativa del área de Neumología desde que llegó procedente de su domicilio este viernes. Estas salas están diseñadas para contener contaminantes en el aire y evitar su propagación hacia pasillos y otras zonas.
La mujer reside en la Playa de San Juan de Alicante y se le hace el seguimiento por presentar síntomas leves tras viajar en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus
El brote de hantavirus en el crucero
El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, seis casos confirmados y varios sospechosos de contagio, se aproxima a aguas canarias, para llegar este domingo al puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se procederá al complejo dispositivo de evacuación del pasaje. Será entre las 5:00 y las 6:00 de la madrugada.
Médicos de la OMS ya supervisan desde el barco el estado de los 143 pasajeros que a su llegada se someterán a una evaluación sanitaria. El barco no atracará en la costa canaria, sino que fondeará en el puerto. Los pasajeros se desplazarán del barco al puerto en lanchas, organizadas por países, y al aeropuerto de Tenerife en autobuses, todo ello en un operativo sin riesgo para la población civil, según las autoridades sanitarias. Desde el Gobierno han afirmado que el pasaje no saldrá del barco hasta que su avión esté disponible para que el traslado sea lo más rápido y seguro posible, se calcula que unos diez minutos. Los 14 españoles, que serán los primeros en desembarcar, serán trasladados a Madrid para guardar cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.