El director de la OMS manda un mensaje de calma a la población de Tenerife: "Esto no es otro covid"
- Tedros se reúne en Madrid con Sánchez antes de viajar a la isla canaria
- Sigue en directo la última hora del crucero MV Hondius, que llegará el domingo de madrugada
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, ha dirigido este sábado un mensaje directo "a la gente de Tenerife", para pedirles que, aunque puedan estar "preocupados" por el desembarco del pasaje del crucero MV Hondius, "confíen" en el dispositivo preparado por administraciones públicas y organizaciones. "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", ha subrayado en una carta pública.
Tedros considera "necesario" trasladar este mensaje de calma, consciente de que las palabras "brote o epidemia" no invitan precisamente a ello y de que en la memoria de todos está la pandemia de covid que estalló en 2020 y dejó millones de muertos. En este sentido, ha reconocido que el virus que ha matado ya a tres de los pasajeros del crucero, la cepa Andes del hantavirus, es "grave", pero el riesgo en tierra es "bajo".
Al hecho de que ninguno de los pasajeros ni tripulantes a bordo del barco muestre síntomas se suma un dispositivo que el máximo responsable de la OMS describe como "cuidadoso y detallado", alejado de las zonas residenciales y a través de un corredor "completamente acordonado" hasta el aeropuerto. "Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco", ha dicho, en línea con los mensajes de tranquilidad trasladados desde el Gobierno central.
Los españoles serán evacuados en un avión militar hasta Madrid, para guardar cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus respectivos países.
Agradecimiento a España
Tedros ha aprovechado el mensaje para recalcar "algo que va más allá de la ciencia" y agradecer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el acto de solidaridad y deber moral" que supone acoger el barco. En este sentido, ha apuntado que la elección de España como destino "no fue arbitraria", toda vez que tras la última escala en Cabo Verde la OMS y los diferentes países debían identificar "el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo".
El crucero fondeará en el puerto de Granadilla de Abona, destino de gran parte de los más de 140 pasajeros y tripulantes que viajan a bordo. "Algunas de luto, todas asustadas, todas deseando regresar a casa", ha resumido el jefe de la OMS, que se desplazará en persona a Tenerife para observar "de primera mano" la operación y rendir su particular "homenaje" a una isla, Tenerife, que "ha respondido a una situación difícil con dignidad, solidaridad y compasión". "Su humanidad merece ser presenciada, no solo reconocida desde la distancia", ha añadido.
Antes de su desplazamiento al archipiélago canario, Tedros ha hecho escala en Madrid, donde se ha reunido con el presidente Sánchez. Hasta Tenerife también se desplazarán la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de las últimas informaciones sobre el operativo y confirmar que el MV Hondius arribará en la madrugada del domingo.
Sánchez ha subrayado tras el encuentro con Tedros en su cuenta de la red social X que "aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal" no sólo con los españoles a bordo, sino también con Europa y el derecho internacional. España, ha añadido, "estará siempre del lado de quienes necesitan ayuda", ya que "hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad".