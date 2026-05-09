El director de la OMS manda un mensaje de calma a la población de Tenerife: "Esto no es otro covid"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, ha dirigido este sábado un mensaje directo "a la gente de Tenerife", para pedirles que, aunque puedan estar "preocupados" por el desembarco del pasaje del crucero MV Hondius, "confíen" en el dispositivo preparado por administraciones públicas y organizaciones. "Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", ha subrayado en una carta pública.

Tedros considera "necesario" trasladar este mensaje de calma, consciente de que las palabras "brote o epidemia" no invitan precisamente a ello y de que en la memoria de todos está la pandemia de covid que estalló en 2020 y dejó millones de muertos. En este sentido, ha reconocido que el virus que ha matado ya a tres de los pasajeros del crucero, la cepa Andes del hantavirus, es "grave", pero el riesgo en tierra es "bajo".

Al hecho de que ninguno de los pasajeros ni tripulantes a bordo del barco muestre síntomas se suma un dispositivo que el máximo responsable de la OMS describe como "cuidadoso y detallado", alejado de las zonas residenciales y a través de un corredor "completamente acordonado" hasta el aeropuerto. "Ustedes no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco", ha dicho, en línea con los mensajes de tranquilidad trasladados desde el Gobierno central.

Los españoles serán evacuados en un avión militar hasta Madrid, para guardar cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus respectivos países.