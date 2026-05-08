El desembarco "inédito" del crucero afectado por el hantavirus: lanchas con cinco personas y un autobús directo al avión

Buen día, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife.

Muy buenos días

Hola, muy buenos días.

Señor Suárez, le hemos invitado para que nos explique cómo va a ser esa

maniobra de desembarco, pero antes, lo

principal es si tienen ustedes ya definido el punto exacto donde va a

fondear el Ondius

No, todavía no. Esa parte le tocará definirla a

Capitanía Marítima.

Estamos pendientes del informe de Capitanía Marítima

Sé que lo están elaborando a lo largo de esta mañana.

Lo que sí hemos

recibido ya por parte de sanidad exterior la comunicación de

activar el plan de autoprotección, que al fin y al cabo ya es el pistoletazo

de salida para montar

absolutamente y coordinar toda la logística en la parte de la

infraestructura portuaria

y bueno en eso estamos trabajando y como bien dicho todos los que más

precedidos la palabra

pues estamos ya con una coordinación y ya empezamos a tener ese ajuste fino

que

necesitamos para que todo el mundo trabaje en la parte que le han asignado

ha definido ya el número de embarcaciones que van a participar en

esta maniobra, si va a estar

acompañado de prácticos en ese fondeo.

¿Cuántas lanchas van a participar en el desembarco?

de los pasajeros y de la tripulación del Ondius

pasajeros?

barco, del crucero, hasta el muelle, porque se irán

haciendo de manera, por grupos,

Creo que ya han explicado que en principio lo que vamos a tener en el

aeropuerto ya los

aviones preparados para ir sacando por nacionalidades a los

pasajeros y a los tripulantes.

Será una barcaza..

ahora a las 9 y media hora Canarias tendremos ya una reunión, tanto con el

gobierno de

canarias como con los agentes portuarios que van a participar en esto

estamos hablando también de los

prácticos que era la pregunta el practicaje se puede realizar en remoto

para evitar algún tipo de contacto, por lo cual todo eso está ya

organizado y transmitir un poco de tranquilidad en todo este sentido

porque en Tenerife y los puertos de Tenerife ya este tipo de operaciones se

han

hecho. No con tanto revuelo mediático, pero sí

en el COVID atendimos, que fuimos el

único puerto en el Atlántico Medio que estuvo abierto para los cruceros e

hicimos este tipo

de desembarco con los pasajeros en aquel momento, con lo cual estoy en

manos

de los mejores técnicos y esto es un mensaje de tranquilidad a la población

porque luego estoy convencido de que va a salir todo bien y por supuesto..

estamos en manos de los mejores

exactamente el punto del fondeo, pero en torno a qué distancia

estaría del muelle?

Ya digo, las competencias en seguridad marítima las lleva directamente

el capitán marítimo.

marítimo. Yo puedo aventurar que no podrá ser muy

Yo puedo aventurar

directamente el capitán

lejos del lugar de desembarque, puesto que lo que vamos a desembarcar son

pasajeros con poca experiencia en embarcaciones, con

lo cual

cuanto menos largo sea el

trayecto pues mucho mejor y será mucho más rápido y mucho más cómodo tenemos

una zona de

fondeo que yo me imagino que el capitán marítimo tendrá contemplada, pero

bueno..

adelantar el lugar y la situación donde se realizará el fondeo

aventurarme demasiado, puesto que eso está en manos, por supuesto, del

Capitán

Marítimo, que es el especialista en materia de seguridad y en materia de

asignación de

atraque y fondeo. Presidente, una vez que se realice el

desembarco, la tripulación

y los pasajeros del Ontius van a pasar por zonas aisladas dentro del puerto de

Granadilla.

Cuéntanos

cómo va a ser ese recorrido desde el muelle hasta que embarcan en los

vehículos que les van a

llevar al aeropuerto

Bueno, los vehículos, según nos comunica Sanidad Anterior, estarán a

pie de muelle para recibirlos

directamente. El pasajero o el tripulante se bajará

de la embarcación que está

haciéndoles el traslado desde el crucero al muelle, subirán al

cantil del muelle e inmediatamente se subirá en el medio que se haya elegido

para trasladar

trasladarlos al aeropuerto del sur que se presume que los llevarán

directamente a pie de escalería para eso la reunión de hoy

que tendremos posteriormente a este programa con la delegación del

gobierno,

pues ya empezamos con este tipo de ajustes finos, ¿no?

ocurrir es desembarco del pasajero a la barcaza, la barcaza llega al muelle,

accede a tierra y allí a pie de escalerilla,

se subirán en el vehículo, que será probablemente un autobús, y saldrá

hacia el aeropuerto

Diez minutos de recorrido hasta la pista y al avión directamente

Esto es lo que se tiene previsto y ahora se formalizará

en un documento de protocolización.

Una cuestión más, presidente.

¿El personal

se está quejando de este despliegue,

el personal del puerto de Granadilla de Abona.

De hecho, se va a manifestar este mediodía.

mediodía

No sé si entiende sus quejas que dicen que no han recibido información

Bueno, la manifestación que se ha convocado hoy está convocada por una

plataforma

que en ningún caso representa a la comunidad portuaria ni a los

trabajadores de la comunidad portuaria

Los trabajadores de autoridad portuaria están representados en su comité de

empresas,

y en la coordinadora, que es un sindicato de estimadores

que ya han elaborado sendos documentos diciendo no solo que apoyan las

acciones que se están realizando, sino que se suman a la coordinación en caso

de que

los necesitaran. Con lo cual, esta plataforma que se

está

manifestando y que se autoproclama representantes de los trabajadores del

puerto, que

en ningún momento lo son, no nos pueden distraer de lo importante

que es ahora, que es la operativa que se está montando salga a

la perfección. Estoy completamente seguro que va a ser

así

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife,

gracias por habernos acompañado con esos detalles a pie del muelle

del dispositivo para el desembarque de Londios.

Buen día

Buen día y muchas gracias por darnos la oportunidad de calmar los ánimos

fundamentalmente y

transmitir tranquilidad

Esto es una operación que Tenerife ha hecho ya en varias ocasiones y siempre

con total éxito.

Gracias, presidente.