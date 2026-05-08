El desembarco "inédito" del crucero afectado por el hantavirus: lanchas con cinco personas y un autobús directo al avión
- "No va a bajar nadie que no vaya directamente al aeropuerto para su país de origen”, asegura Protección Civil
- Directo: última hora de la crisis del hantavirus
Del MV Hondius al aeropuerto de Tenerife Sur, situado a diez minutos del puerto de Granadilla. Los pasajeros a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus harán este recorrido para regresar a sus países de origen tras días embarcados en una aventura que se ha convertido en el escenario de una crisis sanitaria que deja de momento tres muertos y varias personas contagiadas. El espacio donde se llevará a cabo la operación de evacuación estará perimetrado y aislado de la población, tal y como ha exigido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Por eso, la embarcación no atracará en el puerto, sino que fondeará las aguas de la isla canaria para llevar a cabo, desde allí, un dispositivo "inédito".
La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha explicado esta mañana que el fondeo se llevará a cabo en el interior del puerto "en el lugar donde ha determinado tanto la Autoridad Portuaria como la Capitanía Marítima, que es el más seguro para realizar esta operación".
El desembarco se realizará en zodiac y los autobuses estarán preparados para salir hacia el aeropuerto. "Van a viajar con todos los protocolos sanitarios y llegarán a la pista. Solo en el momento en el que el avión esté listo para despegar, se desembarcará a aquellas personas que vayan a montar en ese avión", ha dicho Barcones. El dispositvo contará con aviones medicalizados por si son necesarios.
España defiende que tras el desembarco, el buque siga la marcha hacia Países Bajos. De los 61 miembros de la tripulación solo es necesario 30 para que pueda seguir viaje. "Estamos muy cerca de que esto se materialice y que siga la marcha. Vamos en la buena dirección de que esto sea así", ha asegurado.
"El desembarco de pasajeros se hará en una barcaza que llegará al muelle. A pie del muelle, se subirán en un vehículo, que será probablemente un autobús. Luego irán al aeropuerto y a pie de escalerilla se subirán al avión", ha explicado en TVE Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife. También se evacuará el cadáver de la pasajera alemana fallecida en el buque, pero con otro protocolo, el habitual de estos casos. La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que tanto las personas evacuadas como los trabajadores que participen en la operación llevarán trajes de protección.
Buen día, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife.
Muy buenos días
Hola, muy buenos días.
Señor Suárez, le hemos invitado para que nos explique cómo va a ser esa
maniobra de desembarco, pero antes, lo
principal es si tienen ustedes ya definido el punto exacto donde va a
fondear el Ondius
No, todavía no. Esa parte le tocará definirla a
Capitanía Marítima.
Estamos pendientes del informe de Capitanía Marítima
Sé que lo están elaborando a lo largo de esta mañana.
Lo que sí hemos
recibido ya por parte de sanidad exterior la comunicación de
activar el plan de autoprotección, que al fin y al cabo ya es el pistoletazo
de salida para montar
absolutamente y coordinar toda la logística en la parte de la
infraestructura portuaria
y bueno en eso estamos trabajando y como bien dicho todos los que más
precedidos la palabra
pues estamos ya con una coordinación y ya empezamos a tener ese ajuste fino
que
necesitamos para que todo el mundo trabaje en la parte que le han asignado
ha definido ya el número de embarcaciones que van a participar en
esta maniobra, si va a estar
acompañado de prácticos en ese fondeo.
¿Cuántas lanchas van a participar en el desembarco?
de los pasajeros y de la tripulación del Ondius
pasajeros?
barco, del crucero, hasta el muelle, porque se irán
haciendo de manera, por grupos,
Creo que ya han explicado que en principio lo que vamos a tener en el
aeropuerto ya los
aviones preparados para ir sacando por nacionalidades a los
pasajeros y a los tripulantes.
Será una barcaza..
ahora a las 9 y media hora Canarias tendremos ya una reunión, tanto con el
gobierno de
canarias como con los agentes portuarios que van a participar en esto
estamos hablando también de los
prácticos que era la pregunta el practicaje se puede realizar en remoto
para evitar algún tipo de contacto, por lo cual todo eso está ya
organizado y transmitir un poco de tranquilidad en todo este sentido
porque en Tenerife y los puertos de Tenerife ya este tipo de operaciones se
han
hecho. No con tanto revuelo mediático, pero sí
en el COVID atendimos, que fuimos el
único puerto en el Atlántico Medio que estuvo abierto para los cruceros e
hicimos este tipo
de desembarco con los pasajeros en aquel momento, con lo cual estoy en
manos
de los mejores técnicos y esto es un mensaje de tranquilidad a la población
porque luego estoy convencido de que va a salir todo bien y por supuesto..
estamos en manos de los mejores
exactamente el punto del fondeo, pero en torno a qué distancia
estaría del muelle?
Ya digo, las competencias en seguridad marítima las lleva directamente
el capitán marítimo.
marítimo. Yo puedo aventurar que no podrá ser muy
Yo puedo aventurar
directamente el capitán
lejos del lugar de desembarque, puesto que lo que vamos a desembarcar son
pasajeros con poca experiencia en embarcaciones, con
lo cual
cuanto menos largo sea el
trayecto pues mucho mejor y será mucho más rápido y mucho más cómodo tenemos
una zona de
fondeo que yo me imagino que el capitán marítimo tendrá contemplada, pero
bueno..
adelantar el lugar y la situación donde se realizará el fondeo
aventurarme demasiado, puesto que eso está en manos, por supuesto, del
Capitán
Marítimo, que es el especialista en materia de seguridad y en materia de
asignación de
atraque y fondeo. Presidente, una vez que se realice el
desembarco, la tripulación
y los pasajeros del Ontius van a pasar por zonas aisladas dentro del puerto de
Granadilla.
Cuéntanos
cómo va a ser ese recorrido desde el muelle hasta que embarcan en los
vehículos que les van a
llevar al aeropuerto
Bueno, los vehículos, según nos comunica Sanidad Anterior, estarán a
pie de muelle para recibirlos
directamente. El pasajero o el tripulante se bajará
de la embarcación que está
haciéndoles el traslado desde el crucero al muelle, subirán al
cantil del muelle e inmediatamente se subirá en el medio que se haya elegido
para trasladar
trasladarlos al aeropuerto del sur que se presume que los llevarán
directamente a pie de escalería para eso la reunión de hoy
que tendremos posteriormente a este programa con la delegación del
gobierno,
pues ya empezamos con este tipo de ajustes finos, ¿no?
ocurrir es desembarco del pasajero a la barcaza, la barcaza llega al muelle,
accede a tierra y allí a pie de escalerilla,
se subirán en el vehículo, que será probablemente un autobús, y saldrá
hacia el aeropuerto
Diez minutos de recorrido hasta la pista y al avión directamente
Esto es lo que se tiene previsto y ahora se formalizará
en un documento de protocolización.
Una cuestión más, presidente.
¿El personal
se está quejando de este despliegue,
el personal del puerto de Granadilla de Abona.
De hecho, se va a manifestar este mediodía.
mediodía
No sé si entiende sus quejas que dicen que no han recibido información
Bueno, la manifestación que se ha convocado hoy está convocada por una
plataforma
que en ningún caso representa a la comunidad portuaria ni a los
trabajadores de la comunidad portuaria
Los trabajadores de autoridad portuaria están representados en su comité de
empresas,
y en la coordinadora, que es un sindicato de estimadores
que ya han elaborado sendos documentos diciendo no solo que apoyan las
acciones que se están realizando, sino que se suman a la coordinación en caso
de que
los necesitaran. Con lo cual, esta plataforma que se
está
manifestando y que se autoproclama representantes de los trabajadores del
puerto, que
en ningún momento lo son, no nos pueden distraer de lo importante
que es ahora, que es la operativa que se está montando salga a
la perfección. Estoy completamente seguro que va a ser
así
Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife,
gracias por habernos acompañado con esos detalles a pie del muelle
del dispositivo para el desembarque de Londios.
Buen día
Buen día y muchas gracias por darnos la oportunidad de calmar los ánimos
fundamentalmente y
transmitir tranquilidad
Esto es una operación que Tenerife ha hecho ya en varias ocasiones y siempre
con total éxito.
Gracias, presidente.
La previsión es que el crucero llegue el domingo a las doce del mediodía, aunque la secretaria general de Protección Civil ha explicado que puede adelantarse ya que "avanza a buen ritmo". A partir de ahí, comenzarán las maniobras. Lo primero será realizar una inspección del barco y de los pasajeros y miembros de la tripulación para conocer su estado de salud. "Se trata de saber si hay personas nuevas que hayan tenido síntomas o si existe alguna novedad que no conozcamos. Si no hay nuevos casos ni personas sintomáticas a bordo, se procederá a llevar a las personas a sus lugares de origen", ha explicado Pedro Gullón, director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad.
La salida del barco se hará en lanchas con cinco personas máximo a bordo. "No va a bajar nadie que no vaya directamente al aeropuerto para su país de origen”, ha dicho este jueves en RNE Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias. En el puerto estarán esperando vehículos puestos por la naviera y "escoltados" por el Gobierno. "Quiero transmitir tranquilidad a la población en el sentido de que no va a haber ningún tipo de contacto. Solo las personas estrictamente necesarias y autorizadas van a estar en contacto, e irán con los sistemas de protección acordados entre la OMS, la Comisión Europea y España", ha afirmado.
España negocia con 22 países para tener lista la repatriación. Estados Unidos ha mandado un avión y está por ver si también recoge a las personas de nacionalidad canadiense. Gran Bretaña también ha mostrado su disposición a hacer lo propio. La Unión Europea, a través del sistema de Protección Civil, llevará a cabo la vuelta de los pasajeros de Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Portugal e Irlanda. También gestionará el regreso a Turquía, Montenegro y Ucrania, países adheridos a este mecanismo. Por otro lado, están los países de fuera de la UE con los que se está coordinando. Si no se llegara a acuerdos, la repatriación se hará a Países Bajos, país de bandera del barco.
Mónica García: "La OMS ha confiado en España para llevar a cabo un dispositivo inédito"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado este viernes en RNE que se trata de un "dispositivo inédito" sobre una alerta sanitaria internacional y que la OMS ha confiado en España para llevarlo a cabo. "Tenemos las herramientas legales de medidas especiales de salud pública de 1986 para proteger en situaciones de alerta, con proporcionalidad, la salud pública", ha asegurado.
Los 14 españoles se encuentran bien y con "muchas ganas" de llegar a España, ha contado la ministra. Cuando lleguen a Madrid serán evaluados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid, que cuenta con unidades de aislamiento de alto nivel, previa firma del consentimiento para ello.
Dudas sobre la cuarentena
Aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado este miércoles que la cuarentena será voluntaria, la ministra de Sanidad quiso dejar claro este jueves que el Estado tiene "herramientas legales" para imponer el aislamiento a los 14 españoles a bordo del crucero. "La decisión depende de un criterio de Salud pública", ha dicho para después apelar al sentido común y a la responsabilidad. No obstante, este viernes ha precisado en la radio pública que ninguno de los españoles se opone a la cuarentena.
El periodo de incubación del hantavirus puede oscilar, según la OMS, entre una y seis semanas, pero hay que establecer el día cero en el que han dejado de tener contacto con contagiados para calcular las cuarentenas.
Romper con la cadena de transmisión del hantavirus
Abdirahman Sheikh Mahamud, encargado de operaciones de respuesta y alerta de Emergencias sanitarias de la OMS, ha recordado la importancia de seguir las medidas de salud pública para lograr romper la cadena de transmisión: "La lección que aprendimos de Argentina se comparte entre todos los países sobre lo que debe de suceder en el rastreo de contactos y en el aislamiento".
"Podemos romper esta cadena de transmisión y esto no tiene por qué convertirse en una gran epidemia. Se trata de un entorno específico y confinado donde las personas interactúan en contacto cercano y prolongado", ha dicho.
El dispositivo previsto para la repatriación de los pasajeros del crucero se llevará a cabo por tierra, mar y aire. Está por ver cuánto durará el proceso y la evolución de los contagios de hantavirus.