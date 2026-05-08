Sanidad dice que ningún español se opone a la cuarentena por hantavirus y que repatriarán a los extranjeros salvo urgencia

Ninguno de los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus se ha opuesto de momento a guardar la cuarentena cuando lleguen a España este domingo. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en una entrevista en La hora de la 1, mientras la ministra Mónica García ha informado en Las mañanas de RNE que los ciudadanos extranjeros "serán evacuados y repatriados si no necesitan atención urgente", siguiendo los "protocolos internacionales".

"Llevan muchos días en el barco y entendemos que el riesgo de que hayan sido infectados cada día es más bajo", ha afirmado García sobre la alerta sanitaria que implica a 23 países.

Ambos han puntualizado que los viajeros se encuentran bien, sin síntomas, y con ganas de llegar a España. El número dos de Sanidad ha expresado también que, desde que han zarpado de Cabo Verde rumbo a Tenerife, impera un ánimo "mucho más positivo" y de "sentido común", por lo que ha dicho tener "toda la confianza" en que los 14 se aislarán en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde serán trasladados el lunes.

Los preparativos —ha subrayado también Padilla— se están realizando de manera "ardua y concienzuda" para que todo se desarrolle con seguridad y efectividad. Y llegado el caso, ha recordado que existen instrumentos legales para establecer cuarentenas obligatorias.

08.38 min Mónica García (Sanidad): "España es un país seguro con una sanidad ejemplar"