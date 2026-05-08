Estas películas han ganado en los Premios Platino y pueden verse gratis en Rtve Play

Los Premios Platino representan el cruce de caminos y la colaboración entre diversas entidades para reconocer a los profesionales de la industria cinematográfica iberoamericana. Estos galardones reconocen las mejores películas en español y portugués desde hace 10 años. Coincidiendo con la celebración de su decimotercera edición, que podrá seguirse el próximo 9 de mayo en RTVE Play, la plataforma rescata varios de los títulos que han recibido este galardón. Además, RTVE Play acaba de estrenar la cinta argentina Puan, una comedia protagonizada por Marcelo Subiotto y Leonardo Sbaraglia, que logró cinco nominaciones en los Premios Platino en 2024.

20.000 especies de abejas (2023), de Estibaliz Urresola Premio Platino 2024: Mejor Ópera Prima de ficción iberoamericana, Mejor guion, Mejor interpretación femenina de Reparto y Platino al Cine y Educación en Valores. 20.000 especies de abejas (2023) La niña Sofía Otero ganó en Berlín el Oso de Plata por su interpretación de Cocó, una pequeña de ocho años, que no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás. Su madre Ane, sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita y su tía Lourdes, estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel. Ese verano cambiará sus vidas y obligará a estas mujeres de tres generaciones muy distintas a enfrentarse a sus dudas y temores. Puedes verla aquí.

Mariposas negras (2024), de David Baute Premio Platino 2025 a la Mejor Película de Animación. Mariposas negras (2024) Radio 5 El cambio climático como elemento central de Mariposas negras, una película de animación inspirada en mujeres reales. Tanit, Valeria y Shaila tienen orígenes diferentes. Proceden de África, el Caribe y Asia, pero las tres cuentan con un elemento en común: lo pierden todo por el calentamiento global y se ven forzadas a migrar para sobrevivir. Se trata del debut en la animación del tinerfeño David Baute, que ya había explorado esta temática con su documental Éxodo climático. La creación fue galardonada como mejor película de animación en los Premios Goya y se alzó con el Premio Quirino de la animación iberoamericana en 2025. Puedes verla aquí.

Competencia oficial (2021), de Mariano Cohn y Gastón Duprat Premio Platino 2023 a la Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción. Competencia oficial (2021) Un empresario multimillonario obsesionado con lograr trascendencia y prestigio social a través del cine. Una cineasta muy célebre. Y dos actores con enorme talento y un ego todavía mayor, declaradamente enemigos. Competencia oficial incluye en su elenco a estrellas de la talla de Penélope Cruz, en la figura de la directora Lola Cuevas; Antonio Banderas, que interpreta al actor de Hollywood Félix Rivero, y a Óscar Martínez, en la figura del actor radical de teatro Iván Torres. A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados. Puedes verla aquí.

Cinco Lobitos (2022), de Alauda Ruiz de Azúa Premio Platino 2023 a Mejor Actriz y Mejor Actriz de Reparto. Cinco lobitos (2022) noticias Ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa, por la que recibió el goya a mejor directora nobel, cuenta la primera maternidad de Amaia, interpretada por Laia Costa. Desbordada y llena de miedos, al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, vuelve a casa de sus padres, en un pueblo costero del País Vasco, para que le ayuden con la responsabilidad de cuidar a su bebé. Este viaje revelará tensiones familiares, roles heredados y una necesidad desbordante de apoyo familiar ante la realidad de que Amaia, a pesar de ser madre, no deja de ser hija. Puedes verla aquí.

Robot Dreams (2023), de Pablo Verger Premio Platino 2024 a Mejor Película de Animación y Mejor Música Original. Robot dreams (2023) En el Manhattan de los 80's, Dog, un perro solitario, decide construirse un robot para que sea su amigo, una relación que crece hasta hacerles inseparables. Una noche de verano, tras pasar el día en la playa, un accidente obliga a Dog a abandonar a Robot, un adiós ¿definitivo? que permite explorar el dolor que causa cualquier separación y la esperanza ante el reencuentro. Dirigida por Pablo Berger, esta película muda de animación está basada en la novela gráfica homónima de Sara Varon y fue nominada al Óscar como mejor largometraje de animación. Puedes verla aquí.