Hoy el drama de la vivienda es igual que en 1958: la critica de Fernando Fernán-Gómez en 'La vida por delante'

Antonio (Fernando Fernán-Gómez) y Josefina (Analía Gadé) acaban de terminar sus estudios de derecho y medicina respectivamente, contraen matrimonio y buscan trabajo. Ella, doctora especializada en psicoanálisis lleva el sueldo a casa. Él, abogado sin pleitos, se encarga de dirigir el hogar y de discutir con Clotilde, la criada (Rafaela Aparicio), así como de tomar las decisiones para afrontar las necesidades del hogar.

Buscando labrarse un porvenir Antonio ha tenido trabajos de lo más variopintos, pero es incapaz de mantenerlos. Ha sido vendedor de aspiradoras, presentador en un espectáculo de variedades, dibujante del TBO, extra de cine y hasta profesor en la escuela de Magisterio. Un accidentado viaje de novios colectivo, un pisito donde apenas cabe un sofá y un ascensor que anuncia cuando funciona, es el día a día que nunca imaginaron. Antonio regala a Josefina un biscúter por su aniversario de boda. El regalo provocará que él pueda ejercer de abogado en su primer pleito.

1958-2026 la misma realidad Fernando Fernán-Gómez dirige La vida por delante y firma el guion junto a Manuel Pilares. Un retrato costumbrista de la realidad social de la España de finales de los 50, que podría ser un fiel reflejo de los principales problemas que acucian a la juventud en 2026. Una comedia irónica y ácida que cuenta las dificultades de una joven pareja para emprender su vida juntos, encontrar trabajo para independizarse, pagar un piso donde crear un hogar o sus relaciones con la familia y los vecinos. Una crítica agridulce que muestra cómo los sueños de prosperidad y modernidad chocan con la realidad gris de la época. La de entonces y la de ahora. El elenco de actores se completa con Manuel Alexandre, Rafaela Aparicio, Félix De Pomes, Carmen López Lagar, Rafael Bardem, Julio Sanjuán, Manuel de Juan, Carola Fernán-Gómez, Pilar Casanova y José Isbert, que hace de testigo en un accidente de tráfico. Un pequeño papel que tanto la productora, Estela films, como el director, agradecen en los títulos de crédito reconociendo que es inferior a su categoría artística.

La cuarta pared Fernando Fernán-Gómez rompe la cuarta pared, en ocasiones, con monólogos a cámara que le aproximan al espectador. También usa flashbacks. Ambos son recursos cinematográficos muy innovadores para la España de la posguerra. Otra genialidad del director fue hacer que la película "tartamudeara" cuando el personaje interpretado por José Isbert, un testigo tartamudo, lo hacía. Sincroniza en el montaje el ritmo visual de la secuencia con la dificultad del testigo para expresarse. José Isbert, Fernando Fernán-Gómez y Analía Gadé en la escena del juzgado de la película 'La vida por delante'

La trilogía La vida por delante es la primera película de una trilogía que completan La vida alrededor (1959) y El mundo sigue (1963). En la primera hay una escena que ya introduce la segunda. El jefe de Antonio le insta a tranquilizarse por algunos hechos inesperados en su vida, le dice que tiene toda la vida por delante, a lo que Antonio responde que la tiene por delante, pero quisiera tenerla alrededor. “ Tengo la vida por delante, pero yo quisiera tenerla alrededor“ La vida por delante y La vida alrededor forman un bloque protagonizado por Antonio y Josefina. La tercera cinta, El mundo sigue, narra la rivalidad entre dos hermanas, interpretadas por Lina Canalejas y la recientemente desaparecida Gemma Cuervo, obsesionadas con el ascenso social en una familia marcada por la pobreza. Se considera una obra maestra del neorrealismo español. Sufrió una férrea censura que impidió su estreno comercial hasta años después.

El feo brillante y la guapa despampanante El público de la época admiraba a Fernando Fernán-Gómez y a Analía Gadé. Tenían éxito, talento y un contraste de feo brillante y guapa despampanante. No sólo compartieron cartel, también vivieron un romance que traspasó la pantalla. Se conocieron en 1956 protagonizando Viaje de novios, un rodaje que fue catalizador de sus respectivas rupturas. Analía se separó de Juan Carlos Thorry y Fernando puso fin a su matrimonio, ya distante, con María Dolores Pradera. De aquella química nacieron clásicos como La vida por delante, La vida alrededor, Sólo para hombres o Mayores con reparos. Estuvieron juntos hasta mediados de los sesenta, momento en que entró en escena Espartaco Santoni. Pero esa... es otra historia.