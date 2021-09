Repasar la obra cinematográfica de Fernando Fernán Gómez, que lo interpretó todo, lo dirigió todo y lo escribió todo, es una tarea extraordinaria y compleja. Solo en la gran pantalla, Fernán Gómez trabajó como actor en más de 200 películas y su firma está detrás de cerca de 30 títulos indispensables de nuestro cine. Hay mucho donde elegir, por eso sorprende la unanimidad entre expertos y críticos de cine a la hora de señalar El mundo sigue (1963) como su gran obra maestra.

Crónica descarnada de una España oscura, El mundo sigue no solo hablaba de la disputa irreconciliable de dos hermanas, la cinta también mostró, como nadie había hecho hasta entonces, el sentir de una sociedad conmocionada aún por las heridas de la guerra. “Es una película adelantada a su tiempo por los aspectos que toca, temas totalmente tabús en aquel momento: el aborto, la corrupción moral, la prostitución, el odio, la miseria…”, explica el historiador de cine Luis G. Parés en Historia de nuestro cine. “Pocas películas presentan un reflejo tan preciso de un sentir como el que se vivió en la España de entonces. Es como si tocase perfectamente la cuerda de su tiempo”, añade.

Nuevos lenguajes fílmicos

El aspecto formal y de realización también es otro de los grandes rasgos del filme. Para el cineasta Fernando Trueba, quien dirigió a Fernán Gómez en Belle Époque (1992) y El embrujo de Sanghai (2002), “no hay un solo aspecto de El mundo sigue que no sea notable”. El director de cine sostiene que “estamos ante una película muy bien realizada y en la que, además, Fernando inventó lenguajes cinematográficos que no habían sido usados anteriormente”. Entre esos nuevos códigos, el despojamiento formal de los planos, en los que no importaba tanto la presencia de encuadres bellos, como veraces. Además, también destacan los monólogos interiores que no se habían visto antes en el cine español.

Su inquietud documental en la película también aportó algunos de los mejores retratos de las calles y el Madrid de la época. “Era una película de vocación naturalista e hiperrealista”, cuenta Luis G. Parés, y eso se refleja tanto en la representación emocional de sus personajes, como en el contexto físico. “Es muy dura la película, pero es que nuestra vida ha sido así de dura. Las calles eran así, la tristeza era así, la miseria era así y las bajezas eran así”, contaba Gemma Cuervo -que dio vida a Luisita en El mundo sigue- en una entrevista concedida a El Ojo Crítico de RNE.