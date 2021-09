(Música)

(Música)

(Tráfico)

(Tráfico)

(Tráfico)

(Bullicio)

(Bullicio)

(Bullicio)

Buenos días, doña Eloísa, ¿cómo está usted?

Ya ve usted, tirando.

-¿Qué? ¿Ya de la compra? Ya.

Hacía días que no nos tropezábamos.

He tenido 10 días de descanso y fui a Soria con mi tía.

¿Va para su trabajo? -Sí, cada uno a su obligación.

Ayer hubo estreno en El Español y debo entregar la crítica.

Dicen que en el Maravillas harán una función de usted.

No, a última hora se estropeó todo.

La Soriano no formó con Rafael Menéndez

y se marchó a provincias.

Aquella de usted que hicieron hace nueve años,

cuando se casó mi Elo, era muy bonita.

Es usted muy generosa, doña Eloísa.

-Y a Elo, ¿cómo le va? Pues, ¿qué quiere que le diga?

-Otro destino merecía esa muchacha. Ya sé por dónde va usted, ya.

Pero ¿qué quiere, don Andrés? La vida.

No se entretenga más conmigo que lo de usted es muy importante.

Bueno, ya subiré en cualquier rato a echar una parrafada.

Cuando quiera. -Adiós, doña Eloísa.

Buenos días, don Andrés.

(Puerta)

Son muchos escalones, ¿verdad, señora Eloísa?

Y muchos años, hijo, muchos años.

-Cómo te estás desarrollando, guapa. -Tócale a tu tía, imbécil.

Traiga que le subo el capacho, señora Eloísa.

Dios te lo pague, hija.

(HOMBRE) Señoritas, continúa el concurso "Ganar dinero es fácil"

con una pregunta difícil,

difícil si no han escuchado las conversaciones de su novio.

¿En qué equipo jugó el delantero Belmar?

Esto mío, Luisita, va en serio. No es por trabajar juntos,

si quieres, en primavera nos casamos.

No seas pesado. -Algún día te pesará.

No creas, en España no se casa una más que una vez.

Esto no es como Hollywood.

Yo aún no he pensado en eso. Mejor cambia de blanco.

¿Qué desea, señora?

Algo para un regalo de boda.

Bolsos o carteras o estuches de fichas de juego...

o tabaqueras.

Usted dirá por dónde van sus gustos.

-Es para una sobrina segunda. Para una sobrina segunda...

Vamos a ver...

Del tipo de unas mil pesetas, no más de mil pesetas,

-se casa a disgusto mío. Por eso debe ser más generosa.

Entre dos mil y tres mil pesetas tenemos unos bolsos preciosos.

Señorita, repare usted que tengo 22 sobrinos segundos.

¿Aún sin casar? -Aún.

(Timbre)

Llaman, madre.

Hola, madre.

Buenos días, Eloísa.

¿Qué? Sigue sin aparecer.

¿Y Arturín? -Ahí está en la plaza jugando.

No le he visto al venir.

Idos a la terraza, Fausti.

Ya no sé qué hacer.

Ya es momento de que vayas a la policía.

Si lo traen a la fuerza, ya no le quiero.

Pues entonces, resígnate.

¿Y estos hijos? Espera a ver qué dice tu padre.

¿Qué te han dicho en el trabajo? Que faltó sin avisar.

Me huele que se escapado a ver algún partido de fútbol.

Con hoy lleva tres días que falta. ¡Cállate!

Habrá seguido a su equipo al extranjero.

Eso cuesta muchísimo.

Empeñaría las propinas de todo el año.

Así no podemos seguir.

Eso dices siempre que te falta o no te trae dinero.

¿Qué quieres que haga? Si no fuera por la carga de los hijos...

Ahí está tu padre, a ver qué se le ocurre.

Hola, hija, nada, ¿eh? Si te he visto, no me acuerdo.

Andarás sin un clavo, ¿no?

Hoy casi no hemos comido y anoche...

Es que si le cojo por mi cuenta al Faustino ese, no respondo.

Espera que venga tu hermana,

a ver entre todos cuánto podemos darte.

Para vivir de caridad.

¿Y qué quieres? Se sale adelante como se puede.

Tú, Rodolfo, a ver si entre todos hacemos algo por esta.

Llevo dedicando estos días mis oraciones por ella.

No se trata de oraciones, se trata de...

Que conste que este no es el camino de la resignación.

Pero será el camino de que cenen los críos esta noche

y puedan comer mañana.

A ver cómo te arreglas con esto hasta que...

Ahí está el torbellino.

Buenas.

Uy, cuánta cara larga, pero ¿no ha llegado a Madrid ese guaja?

¿Llegar de dónde? Pues de París.

Fue a ver la semifinal del Campeonato de Europa

entre el Madrid y el "Somerlandoy" de Bonn.

¿Y tú cómo lo sabes?

En el café donde trabaja hay una peña del Madrid

y Faustino, que es su camarero, no podía faltar.

Si no tenía dinero.

Pero cara sí tiene y con cara se llega hasta París.

Escucha, Luisi, hija, anoche se quedaron los chicos sin comer.

Pues con el sinvergüenza de papá que disfrutan

tendrán que seguir alimentándose de aire.

Calla, asquerosa,

un hombre así quisieras tú para los ratos de nerviosidad.

Hombres así retiro yo cada día con el zapato.

Yo no soy una aparvada como tú, pico alto.

¡Fresca! Mi hombre es muy hombre y libre de ir donde quiera.

¿Y por qué vienes a mendigar?

No lo hago por mí, lo hago por mis pobres hijos.

Pero ¿ya estamos?

Vamos, Eloísa, estate quieta.

Eloísa, suéltala.

En vez de excitarla

lo que tendrías que procurar es que estos pobres nietos...

Que los mantenga el vago de su padre.

Echa una mano, Rodolfo, que no es hora de rezar.

Hija. -Por Dios y los santos.

Estas hermanas mías están tocadas por todos los demonios.

Y esto pretende ser una familia cristiana.

Déjate de comentarios.

Vamos.

Ten. Y no vuelvas por aquí si no vienes más mansa.

No quiero ni un céntimo, Dios sabe cómo lo habrá ganado.

¡Desgraciada!

Deja uno de los niños.

Ten ese dinero que te doy yo, ¿te enteras?

No hay ni un céntimo de tu hermana.

A comer, Luisita.

Así no podéis seguir, más que hermanas parecéis dos fieras.

Parece mentira que llevéis la misma sangre.

Qué sangre ni qué niño muerto, la odio.

Me da asco ser su hermana.

Que no te lo vuelva a oír más porque te mato.

Que el Señor no oiga tus palabras o tu castigo sería horrible.

¿Por qué cuando te enfrentas con tu hermana

te vistes de tan espeluznante maldad?

Vete a paseo, sacristán, que ni para cura serviste.

No soy sacristán, Luisita, tú lo sabes.

-Soy empleado administrativo. Bueno.

Dejé el seminario porque me puse enfermo.

Porque te pusiste imbécil y esos no aguantan un pelo.

-Dile que se calle, padre. -Cállate, hija.

-¿Y esa comida? Ahora va.

Bendice, Señor, estos alimentos.

Que esta casa y los que la habitan sea mansión de amor y paz.

Bendícela y bendícenos a todos.

En nombre del Padre, del Hijo...

Qué señora asoma por ahí.

Es mi señora. -Enhorabuena.

¿Qué quieres? Primero verte. Estoy en mi derecho.

No es la hora de salida. Esa no la recuerdo,

pero la de entrar en casa la has olvidado tú.

He llegado de fuera a la hora de trabajar y me vine derecho.

A ver, ¿qué tripa se te ha roto? Te lo puedes suponer.

Te tengo dicho que no vengas al trabajo.

Dame dinero, necesito ropa para los hijos

y devolver a la familia su caridad.

No tengo nada. Anda, lárgate que no sabes más que pedir.

Tú verás, pero así no podemos seguir.

Vete, anda, vete. Veré si esta noche puedo llevar algo.

Ha de ser ahora, sino ya veré de dónde lo saco.

Bueno, tú verás.

¿Dónde va? ¿A dónde va usted?

Venía por mi marido.

¿Qué necesita?

Venía a que me diese dinero para una ropa de los hijos.

Venga por aquí.

-Trataré de cobrárselo a él. Gracias.

Qué vida esta.

Adiós, señor.

Esta pareja no carbura.

Oye, panoli, cuando necesites ropa para los niños,

dile a tu mujer que hable conmigo, que no moleste a don Acisclo.

-Déjale, es de broma. Qué mala pata tiene ese tío.

Qué callado y guardadito te lo tenías, Faustino, vaya mujer.

Es una quiniela de pleno.

No la dejes salir mucho que Madrid está lleno de donjuanes.

Entiendo por qué te das a la quiniela con frenesí.

Usted dirá.

Para comprarle a tu hembra un palacete

y ponerle un coche con un chófer negro

y llenarla de alhajas y últimos modelos.

Pero ¿han visto ustedes la jaca que tiene este despistado?

(Música regional de fondo)

¿Qué te pasa?

¿Y tú me lo preguntas?

No te entiendo. Es fácil entenderme.

Tú dirás. Asqueroso, más que asqueroso.

Solo vienes a mí cuando ves que me desean,

que se asombran al verme. ¿Qué dices?

Ahí recuerdas que tienes una hembra que no te mereces.

Ven acá y no me seas brava que no sirves para mujer brava.

Déjame. Baboso.

Más que baboso.

(Trompeta)

Ahora impondrá la banda de honor a la ganadora

el gran escritor, periodista y crítico teatral

y, lo que es más importante, vecino y amigo nuestro,

don Andrés Fernández Coello.

Enhorabuena, Eloísa, te mereces esto y muchísimo más.

Y que seas muy feliz

aunque para ello los demás tengamos que ser desgraciados.

Gracias, don Andrés, pero no diga usted esas cosas.

No me opongo a que llenes alguna quiniela,

pero aquí estoy yo, ¿me oyes? Estoy yo que soy tu mujer.

Tan mal no estaré, los hombres me comen con los ojos.

Y está la casa y los hijos

y debemos ser para ti lo primero de todo.

Calla, torete, calla.

Conque ya lo sabes, que sea la última vez que...

Sí, lo primero tú y los hijos y la casa,

pero todas las semanas me llenas una quiniela.

Estoy seguro contigo de los 14 aciertos

y ese día, mi chiquilla, ese día...

Lo tuyo no tiene arreglo.

-Adiós, don Guillermo. -Adiós, Julia.

Me olvidé el paraguas.

-¿Llueve mucho? Sí.

Espere y la llevaré en mi coche.

¿Qué pensarán si se enteran los demás empleados?

-Como no se lo diga usted. Pero si nos vieran...

Le advierto... -No me advierta.

No hay como vivir en la ignorancia.

Pensarán que hay algo entre nosotros y tengo novio.

Déjelo enseguida.

Buenas noches, don Guillermo.

No me debió haber traído aquí.

-¿Dónde quería haber ido? A mi casa.

Es temprano, ya iremos, le conviene airearse un poco.

Qué delicia.

Luisita, yo quisiera decirle que...

Déjelo para después del postre.

¿Puedo pedir salmón?

Me gusta bailar así mirando al cielo.

Parece que las estrellas bailan también.

-Eres muy romántica. Tal vez.

Guillermo, ¿no te cansarás de mí?

No tengo ninguna experiencia.

La adquirirás enseguida, no te preocupes.

Lo malo de los hombres es que os cansáis enseguida

y necesitáis una cada día. -Eso si no acertamos.

¿Tú crees que has acertado? -Eso espero, ya no soy un jovencito.

Aún estás muy bien. -Muy amable.

No te lo digo por amabilidad.

Cuando hago un viaje, por corto que sea,

me gustaría no llegar nunca.

Sobre todo como ahora que debo inventar algo

para que mi padre no me sacuda.

¿Con una mujer como tú emplea tu padre esos medios?

No consigue olvidar que es autoridad.

-Caray, dónde me he metido. No lo sabes bien.

¿Y tú cómo eres?

Violenta y un poco ambiciosa.

Me gustan las cosas por la tremenda.

Pero para ti seré como un río de miel.

Vaya, menos mal.

Pero no me agrada trabajar, sobre todo de pie,

como en la tienda.

-¿Te llevo a tu casa? No, por Dios. Déjame en la placita.

Luisita se ha liado con el dueño de la tienda

y nos deshonra a todos.

¿Oyes, Aga? Con el dueño de la tienda. ¡Ay!

Me va a dar algo.

Pero esta chica, no será por los ejemplos que ha visto en casa.

La que se deshonra es ella.

Pero tienes razón, hija, la deshonra es como el aceite,

se extiende y acaba manchando todo lo que está cerca.

Déjate de frases, con frases no vamos a ninguna parte.

-La mato. No te pierdas, Agapito.

Por Dios, no te pierdas.

Una hija mía, ¿dónde se ha visto cosa igual?

Por Dios, no te pierdas.

Después de todo, entre los pobres y entre los que no lo son,

esto se ve con más frecuencia.

Sí, ahora discúlpala. Dios me libre de disculparla.

Pero ¿estás ya bien segura de lo que dices?

Todo lo tolero menos una hija así.

¿De dónde vienes?

De trabajar. -¿A eso le llamas tú trabajar?

¡Toma!

Por Dios y lo santos, padre, repórtate.

Es que ha puesto en entredicho el honor de todos.

Purgará su pecado y se corregirá.

¿Me lo prometes?

No tengo nada que purgar ni nada de qué corregirme.

Lo has largao tú, ¿verdad? No te morirás, mala pécora.

Golfa, más que golfa. Te come la envidia, fracasada.

Que eres una fracasada. ¿Envidia yo de ti?

¿Con ese aire de barata que tienes?

Tú eres la Grace Kelly,

la señorita Mariquí, la guapa del barrio,

Miss Maravillas... Un callo es lo que tú eres.

Mírala madre, es ella la envidiosa

porque todos los chicos estaban por mí cuando ella era un escuerzo

y porque yo encontré un hombre que se ha casado.

Y tú si no piensas cambiar de vida, puedes ir largándote.

Sabré lo que tengo que hacer, descuida.

Es tu hora, Luisita. Tu padre ya se ha marchado.

No voy a ir al trabajo, no me encuentro bien.

Ese padre tuyo tiene la mano muy larga.

Anda, hija. No, no me levanto.

Voy al mercadillo a ver qué os pongo para comer.

Bien. Enseguida vuelvo.

Trae la sopa, Elo.

Te ofrezco señor los alimentos de esta comida.

Bendícela y bendícenos a todos.

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.

-Amén. -Un padrenuestro por la ausente.

Padre nuestro que estás en lo cielos santificado sea tu nombre,

venga a nos Tu reino,

hágase Tu voluntad así en la tierra como en el cielo,

El pan nuestro de cada día dánosle hoy.

Perdona nuestras deudas

como nosotros perdonamos a nuestros deudores.

No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén.

Oye, Faustino, tengo a los chicos desnudos.

Pues vístelos. No sé con qué.

Déjame en paz.

Si trajeras a casa todo lo que ganas...

Traigo lo que puedo. No dice eso tu amo.

Que meta la lengua en...

Esto se tiene que arreglar, no puedo seguir así.

No me incordies más y haz lo que quieras.

-Buenos días, Luisita. Hola.

-Hola, Luisi. Hola.

Hay qué disgusto, Rafa, no sé cómo decírtelo.

Pero lo tienes que saber.

Qué vergüenza, Dios mío.

Creo que voy a tener un hijo tuyo.

Pero ¿así? ¿Con tanta facilidad?

Claro, los hombres sois unos brutos.

Os empeñáis y... -Es mío, ¿claro?

No va a ser el limpiabotas del bar.

-¿Y estás segura? Segurísima.

Qué responsabilidad. ¡Dios mío, qué responsabilidad!

Si pusierais un poco de malicia,

pero vais solo a lo vuestro y luego es ella.

Sí, tengo yo la culpa, toda la culpa.

Te voy a acercar a casa.

Ahora quiero estar solo, pensar un poco,

aconsejarme de quien me debo aconsejar.

Mañana al anochecer te espero en el bar.

(PIENSA) Este Rafael es demasiado bueno.

¿No habré ido yo demasiado lejos?

Mañana será otro día y ya veremos.

(Música)

(PIENSA) Iremos hasta el fin.

Le diré que me dé dinero para que a tiempo me lo hagan desaparecer.

Si le saco los tres mil duros, le daré el pescantazo

porque tipos así, tan rectos y tan buenos, no me convienen.

Lidiar con hombres delicados y escrupulosos

a la larga resulta un engorro.

¿Y si pica de verdad y me propone legalizarlo todo casándonos?

Dios mío, ¿cómo salgo yo entonces del enredo?

-¿Qué hay, pequeña? Hola, ya ves. Siéntate.

-Señor. -Un bloody Mary.

¿Qué miras?

-¿Cómo va eso? Pues creciendo.

Vaya por Dios.

Escucha, tenemos que andar listos,

precisamente ahora es el mejor momento.

-¿Para qué? Pues para evitarlo.

Qué horror, no consiento que se haga eso con un presunto hijo mío.

¿Por qué? -Me parece un crimen.

Habla bajo, que se fijan mucho los de las otras mesas.

Me niego a consentirte que hagas eso.

¿Y te parece bien que por un capricho tuyo me encuentre yo así?

Claro, tú eres un hombre.

Saciaste tus deseos y lo que venga, ¿qué te importa?

Porque me importa me niego.

Yo sabré lo que tengo que hacer y solo tú serás el responsable.

Porque esto de hacerlo mal a hacerlo bien hay un abismo.

Cuando desgraciadamente ocurren estas cosas,

solo podemos aceptarlas con nobleza y eso intento hacer yo.

No veo la nobleza por ninguna parte.

Ya la verás.

¿Qué va a ser de mí, Dios mío? ¿Qué va a ser de mí?

Lo primero es ir a un especialista.

Además de lo que has hecho quieres que se enteren todos.

Quiero partir de una base cierta, eso quiero.

Tú no crees en mí.

Creo en tu palabra, pero no tienes experiencia en estos casos

y puedes equivocarte.

Lo que pasa es que tú no crees en mí.

Anda, vamos.

Si no me das el dinero para lo que debo hacer, alguien me lo dará.

No demos aquí un espectáculo.

No puedo hacer eso con un posible hijo mío.

Me moriría de vergüenza y horror, sería un desgraciado.

Pues solo a ti hago yo responsable de lo que pase.

-Ten calma, Luisita. ¡A ti!

Ten calma y no pierdas los estribos.

Qué bonito recomendar calma después de hacerme esto.

-Me hago responsable. Eso es decir muy poco.

Para mí es decirlo todo, ¿me entiendes?

Primero quiero la certeza de que es verdad, ¿me entiendes?

Y como sea verdad, te mato como intentes destrozarlo.

Déjame.

Como intentes hacer algo contra él, te mato.

¡Te mato!

Suelta, animal, que me haces daño. -Es lo que quiero.

Como intentes algo en contra, te mato.

¡Socorro!

(PIENSA) Para una vez que da una con un verdadero hombre,

es mala suerte que no sea verdad

porque se casaría conmigo, lo vi en sus ojos.

Se hubiera casado y me hubiera hecho feliz, muy feliz.

¿Por qué no tendré un hijo suyo?

Sería como su padre, un hombre limpio, todo un hombre.

¡Rafa! (LLORA)

¡Rafa! ¡Rafa, mi vida!

¡Mi bien!

(PIENSA) Se hubiera casado, se hubiera casado.

(Timbre)

¿Por qué no tengo aquí, Señor, un hijo de él? Sí, de él.

¡No!

¿Le ocurre algo, Srta. Luisa?

Señorita.

Tranquila.

Quieta, quieta.

Señorita Luisa.

Ay, Señor, qué vida esta.

¿No tiene ojos en la cara o qué?

-Discúlpeme si me acerco. ¿Qué quiere?

Tiene gracia, ¿qué voy a querer?

Váyase y déjeme en paz, soy casada y tengo tres hijos.

Pues no lo parece.

Retírese, haga el favor.

Estúpido, ¿quién le ha animado a seguirme?

-Usted. Sí. ¿Yo?

Tendrá cara. ¡Guardia!

¡Guardia!

Su marido se acaba de ir, ¿quería usted algo?

El dueño, ¿dónde está el dueño?

Pase si quiere hablarme.

Siéntese.

Usted dirá.

Supongo que habrá descontado a mi marido lo que me dio.

¿Lo que le di? Ah, sí, las 500 pesetas.

Pues no, pero eso no tiene importancia.

Esas y otras muchas cosas más tengo yo para ti, reina.

Te tendré como una sultana de bien puesta y alhajada,

pero tienes que ser suave conmigo.

No puedo.

Te daré todo lo que deseas,

te tendré en un pisín confortable como una princesa.

No puedo. ¿No ve que no puedo?

¡Que no puedo!

-He coincidido hace unos días... ¿Con Luisita?

No me diga más.

¿Y cómo está esa hija de mis pecados?

Pues muy hermosa y acordándose mucho de ustedes.

Y queriéndoles más que nunca.

Yo, desde que se desgració y se echó a la vida ancha,

la recuerdo y la quiero más, si cabe,

pero su padre, con el aquel de que es autoridad,

y, sobre todo, por los años, está muy intransigente

y con un puntillo de honor que ya no se lleva.

Añada que su hermana la odia,

bueno que se tiran a degüello las dos,

no sé cuál de las dos se tiene más tirria.

Escuche, don Andrés,

dígale que por mí, puede venir cuando quiera

con la seguridad de que la recibiré con los brazos abiertos.

Lo de su padre, yo lo iré poniendo mollar.

¿Y la hermana?

Esa está en su casa y yo ahí no me meto.

La una frente a la otra son dos furias,

dos basiliscos.

Si viera la alegría que le voy a dar con esta noticia...

Ella desde hace algún tiempo debe estar bien situada

porque se la ve contenta y satisfecha,

y viste bien y con buenas alhajas.

Después de todo, peor sería que anduviese arrastrada.

Oh, por las apariencias, todo lo contrario.

Y yo me alegro, porque yo la quiero a la chica.

Pero no como a la otra, ¿verdad?

No como a la otra.

No hablemos de eso.

A Luisita la quiero.

La he visto corretear por la plaza cuando no era más que una cendolilla

que se movía entre la comba y los barquillos.

Si viera lo hermosa que está.

-Se ha hecho una mujer de bandera. Ay, qué alegría me da usted.

Cierre, mujer, si no quiere que muramos de una pulmonía.

De vez en cuando este frío como puñales con estos ahogos que tengo

me sienta muy bien.

¿Ve usted? Ahora parece que respiro mejor.

¿No será por la noticia que le he traído?

Seguramente.

Y dígame, ¿estará muy bien relacionada?

Conocerá buena gente. -Supongo.

Creo que estuvo bastante tiempo con un transportista,

uno de esos que tienen muchos camiones.

Cada camión vale un millón de pesetas.

Válgame Dios. -Sí.

Trabajaba para los americanos y tenía un fortunón.

Pero, por lo visto Luisita habló de casarse,

es una idea que ella tiene metida entre ceja y ceja,

-y el hombre dio la espantá. Claro.

Dígala que venga cuando quiera. -Muy bien.

Pero que no lo haga muy exagerada,

que no delate los trotes en que anda metida.

Su hija es lista y sabe el terreno que pisa.

Bueno, doña Elo...

Me ha traído una alegría muy grande.

¿Con qué se lo pagaré yo?

Estoy pagado con haberle dado esta alegría.

Es usted muy bueno

y eso que nunca me han parecido buena gente los de su oficio.

¿Por qué?

Eso de traer y llevar chismes no me gusta.

No son chismes, son noticias, noticias importantes.

Serán más o menos importantes para ustedes, pero chismes.

Los chismes necesarios para la vida de relación de los países.

No lo crea, si hubiera menos periódicos,

viviríamos más felices y tranquilos.

Eso sí. Tal vez menos nerviosos.

¿Ve como me da la razón?

Ya, pero ¿de qué viviría yo?

En ese caso, que haya los más posibles.

Muchas gracias, doña Elo, y hasta pronto.

Adiós, don Andrés.

Cierre, cierre.

¡Luisita, toma la merienda!

¡Hija mía! ¡Mamá!

Pero, hija, si estás hecha una reina.

Ay, cuánto he sufrido por ti.

Pero ahora ya no te perderé. Por Dios, nunca me habías perdido.

Anda, siéntate y cuéntame.

Porque tendrás que contarme tantas cosas...

¿Y ese agente de la autoridad serio qué hace?

¿Me ha olvidado? Qué va a olvidarse.

Mira lo que le traigo,

sé que era su ilusión tener una sortija de estas.

Se lo oí un día.

El comandante Carrasco que fue su jefe la tenía.

Y para ti este relojito para que no andes siempre preguntando la hora.

Pero, hija, ¿por qué te has gastado nada?

Con nosotros estabas cumplida.

¿O es que crees que por los regalos...?

No te pregunto cómo estás porque ya te veo.

No me he olvidado de los hermanos, sobre todo de Elo.

Si la vida es corta y el querer de la gente tan escaso,

¿por qué emperrarme contra mi hermana que merecía mejor suerte

y más ánimo para aguantar sus penas?

Tú lo dices, hija.

Yo te daré unas pesetas para que como cosa tuya

la vayas ayudando.

Ten, para los dos, tú veras cómo lo repartes.

No vayas a desnudarte tú por ellos, tampoco merecen tanto.

A mí me sobra, ¿y a quién darlo mejor que a ellos?

Pues guarda, ¿me oyes? Guarda.

La vejez viene para todos, hasta para las mujeres hermosas.

No pienses en eso.

¿Y cómo está el padre? ¿No me odiará?

Yo, ahora, después de lo que he luchado,

os quiero más.

Él, ya sabes cómo es,

rascándole un poco un cordero que ladra.

Y ahora, con los años, sus ladridos más parecen quejas.

Es mejor que te marches

porque por primera vez no quiero que te encuentre nadie.

Sí, es mejor.

Escucha, si tuvieras necesidad de llamarme, hazlo a este número.

Nunca supuse que llegarías a ser tan...

tan hermosa.

Desde que entraste por la puerta, no sé,

me parece estar ya más segura para todo.

Qué tranquila me voy, no me parece ser ya como una pieza suelta.

Vete, hija, vete, y ya sabes que...

Bueno, ya te llamaré yo.

Hola. -Buenas tardes, Luisi.

¿Me has esperado mucho? -Hora y pico.

Pero no te preocupes, aquí hay con qué entretenerse.

Bah, no me da miedo la competencia.

El amor es ciego y estás enamorado.

Sí, por eso sufro cuando no sé dónde estás.

Fui a ver a mi madre. Ya sabes que me tira mucho la familia.

¿Hacemos una tú y yo? Qué preguntas, tú ya tienes otra.

Pero soy hombre de posibles.

Entonces pídeme un güisqui. -Eduardo, un güisqui.

No me gusta que puedas hacer lo que quieras

y yo no tenga derecho a preguntarte.

A mí me gusta. Lo que ha traído el banquerito.

Y en cuanto vuelva a Barcelona, andarás con unos y con otros.

Anda, ¿quieres una exclusiva? -¿Por qué no?

No te conviene, me gustaría más que nada,

pero soy muy mujer de mi casa, muy absorbente.

Si hubiera divorcio... -Eso es otra cosa.

Para mí no, banquerito.

Mejor es que sigamos como hasta ahora

y no que dividas por dos la herencia de tus hijos.

Yo con caprichitos me conformo. -¿Por ejemplo?

Llevo tres meses suplicándote un visón de segunda mano.

¿Qué son para ti 30 mil duros? -Si es por eso...

Qué pena que tengas tres hijos

y estés casado con un guardia civil celoso.

-¿Te encuentras mala? Sí, de alegría.

¿No te figuras quién ha estado aquí?

Si tuvieras olfato, solo entrar por la puerta lo hubieses notado.

-La Luisita. Calla, no digas nada.

Si supieras por qué ha venido, no pondrías esa cara.

Le habían dicho que estabas muy grave

y venía la pobre hecha un mar de lágrimas.

¿Quién es el miserable...?

Como se acordaba que el viernes es tu cumpleaños,

te traía un regalito.

¿La Luisita se acordaba de que era mi cumpleaños?

Zulú, más que zulú, que tienes una hija que no te la mereces.

Toma y mira si se acordaba.

-Vaya anillo, ¿es para mí? No, para el gato.

Si tiene mis iniciales. Es mejor que la de mi comandante.

Esta tiene más oro y es más sortija, vamos, más fina.

Aquí en este dedo no luce, vamos, como lucir, luce,

pero luce más sola.

Ha perdido el aliento para presentarse aquí.

Cuando supo que era filfa que estabas enfermo,

le entró una alegría que para qué. Es que la sangre tira.

Anda, ahora enséñame lo que te ha traído a ti, supongo que...

Lo menos es de 18 quilates este oro.

Tú que sabes tanto de quilates, ¿este de cuánto es?

La verdad es que con esta hija nos hemos equivocado.

¿Lo dices por los regalos?

Por lo que suponen los regalos, que son unos señores regalos.

Porque supongo que no habrá dejado sin nada a los hermanos.

Pues no.

Siempre me pareció que la Luisita tenía buen corazón.

Y vista y saber ir al toro.

Porque con el corazón solo... -No profundices.

Ahora, quiere que la abraces y hacer las paces contigo.

No digo yo que se pase aquí la vida,

pero saber de ella y si nos hace falta..

Y pelillos a la mar.

Vivimos dos días y después de todo los hijos son los hijos.

Y el oficio de los padres es perdonar.

No sé si podré usarlo en el servicio,

tengo que consultarlo.

En cuanto a eso de hacer las paces,

no voy a dar el brazo a torcer enseguida por un anillo.

La dignidad es la dignidad.

-¿Cómo está de aspecto? No la vas a conocer de hermosa,

de señora, de elegante.

Una vez que se lanzó a lo que se lanzó,

esta hija nuestra, que no es tonta, no iba a alternar con gentuza.

Y por lo visto y lo oído... -Sí, sí, no sigas.

Tiene más clase y señorío que la otra.

Y luego tiene, ¿cómo te diría?

Más gancho para los hombres, más picante.

Te entiendo.

Después de desgraciarse como se desgració,

peor sería que no hubiese tenido suerte

o que se habría encanallado con un chuleta,

pero, por las muestras, lleva bien su aguja de marear.

Y no me extrañaría que acabara casándose.

-Siempre me pareció la más lista. Y la más cariñosa.

La otra es más metida dentro, más seca, más amargada.

Es que con el aldoba que le ha caído en suerte...

Ahora, a ver si lo llevamos con un ten con ten

que uno es un padre serio y por ascender de nivel de vida

no estoy dispuesto a sufrir ningún menoscabo.

Por Dios, ya me conoces.

¿Doña Lina?

-¿A quién anuncio? Una compañera.

Estuve de maniquí en casa de... Dígale que soy Eloísa.

Pase.

Venga por aquí y espere un momento.

Espere aquí, por favor.

Tú, Eloísa, preciosa.

Yo, sí, y en qué estado. -En harapos seguirías preciosa.

No te preocupes, todo se arreglará.

Con ese palmito y el cuerpo que tú tienes que te veas así.

Miss Maravillas, aún me acuerdo.

Tengo ya tres hijos. -Feliz tú.

Yo no tuve ninguno.

Claro que los hijos para ciertas colocaciones son un estorbo.

¿Al taller, de modelo no pensarás volver?

De modelo no, pero quiero algo, lo que sea.

Necesito llevar a casa un sueldo para sacar a los hijos adelante

porque mi marido es cosa perdida. -Eso ya se le veía entonces.

Menos a ti, a todas nos parecía un golfo.

Y perdona.

Estate tranquila, yo te ayudaré si necesitas algo inmediato.

Luego ya veremos.

No sabe cuánto le agradeceré lo que haga por mí.

Mientras se pueda, ayudarnos mutuamente es lo principal.

¿Y Marujita y Violeta y las amigas de entonces?

A Marujita la verás ahora, creo que vendrá enseguida.

Violeta abandonó el taller.

Por cierto, ¿sabes quién suele venir a visitarnos de cuándo en cuando?

¿Quién?

Aquel señor tan distinguido de Córdoba que estaba separado

y que bebía los vientos por ti.

Ah, don Julián.

Mira como te acuerdas.

Y siempre me pregunta por ti.

¿Quieres que le llame y le diga que has venido?

Elo, lo que menos me esperaba era encontrarte aquí.

Estás hermosísima. -Sí, no estoy mal.

Hasta que te decidas a tener güisqui que Rosa me traiga coñac con sifón.

Si lo tengo precisamente para ti.

-Pero si no te digo eso no lo sacas. -Eres el demonio.

¿Qué haces ahora?

Aprender francés con un fonógrafo.

Dice mi novio que en cuanto sepa desenvolverme algo

me lleva a París.

¿Te hace ilusión París?

Por ir a desbastarme que aún soy bastante cerrera.

Vaya, menos mal que lo reconoces.

Preguntan por la señorita Maruja.

Ahí está ese.

-Te casaste, ¿eh? Sí.

Y tengo tres hijos.

Siempre me pareciste demasiado buena para andar entre hombres.

¿Qué quieres? Una es como es.

No, si no me parece mal, pero ¿eres feliz?

Bueno, guapa, me marcho. Tengo muchas cositas que hacer.

Adiosito.

Yo me voy a ir, no se me haga tarde.

No, gracias. -Es un préstamo.

No podré devolvérselo.

Ahora te será muy fácil devolverlo, voy a llamar a don Julián.

Si quieres hablas tú con él y le dices cuándo puedes verle.

(MARUJITA) (RÍE) ¡Animal!

(PIENSA) ¿Cómo hay mujeres

a las que este dinero no les quema en el bolsillo?

¿Cómo hay mujeres que al hacer eso no se mueren de asco?

No le veré nunca, nunca, ni volveré nunca a casa de Lina.

Aunque mis hijos lo necesiten y se coman los codos de hambre.

(RADIO) Habiendo anotado dos tantos...

¡Los 14!

-¿Qué le pasa a ese panoli? -Que tiene una quiniela de 14.

(RADIO) Repetimos: Gijón 0 - Indaucho 2.

El Faustino tiene una quiniela de 14 resultados.

-Con 14 resultados. -14 resultados.

-Será un millón. -Serán unos dos millones.

¿A dónde va?

¡14! ¡14 resultados!

¡Los 14! ¡Los 14!

¡Los 14! ¿Qué traerá ese a esta hora?

¡Los 14 resultados!

¡Los 14, Eloísa!

Pero ¿qué estás diciendo? Abrázame.

Somos millonarios, Eloísa, millonarios.

Pero ¿estás loco? Los 14.

Mira. Ay, Señor. ¿Estás seguro?

Segurísimo. Pero, lee, mujer, lee. Si tú me lo aseguras.

Somos millonarios.

Calla, calla y no digas eso. Pero ¿por qué?

Porque no será verdad, no puede ser verdad.

No hemos nacido para ricos.

Y si no naces para rico, te quedas en tu pobreza.

No se nace para pobre o para rico,

la riqueza te puede llegar de repente, como un rayo.

Por caridad, no hagas que me ilusione y luego...

¿Te ríes de mí, granuja?

No sé de qué me río ni por qué me río.

Un millón de pesetas,

aunque haya varios acertantes, nos tocará por lo menos un millón.

Ahora seremos más felices. No digas esas cosas.

Sin dinero no hay nada que hacer.

Y como podré rellenar muchas quinielas,

el dinero nos llegará a paletadas. No seas ambicioso, Faustino.

Un millón o millón y medio fijo.

Si fuera verdad... por los hijos.

Ya no tendrás que preocuparte por la comida.

Les pondrás lo mejor. Tenemos ya casi cuatro.

¿Cómo cuatro? Son 14 los resultados.

Vas a dar en loco, digo hijos.

Sí, hijos. Podré vestir un poco mejor.

Y adecentar la casa que parece una pocilga.

Pero ¿no serán estos los sueños de la lechera?

¿Qué lechera ni qué niño muerto? Lee.

Esta es mi quiniela, esta.

Y este el resultado de los partidos.

La cantidad a percibir se sabrá dentro de dos o tres días.

Y el jueves por la mañana, a cobrar se ha dicho.

Vístete y vamos por ahí a dar una vuelta.

Tengo que ir a ver a mi madre.

Habrá cuatro o cinco boletos de 14 y el mío.

Alrededor de un millón.

Con bastante menos me contentaría yo.

(PIENSA) Mira que si hay 80 o 90 máximos acertantes,

pero esta quiniela es un poco extraña

y no creo que seamos muchos.

Seremos diez o doce cuanto más.

Tal vez 15 o 20.

A todo tirar, 25 o 30.

Quítate eso ya de la cabeza, vienes sonámbulo.

-Hija, Eloísa, qué alegría. Hola, padre, ¿cómo estáis?

-Ya ves. Buenas, don Agapito.

Pasad, pasad, está tu hermana.

Os vamos a dar un notición, en pocas horas seremos millonarios.

¿Para qué esperar unas horas?

-¿Las quinielas? Tiene 14 aciertos.

Anda la órdiga, eso son milloncejos si no sois muchos.

Eso esperamos.

Hijo, eso es la riqueza, para vosotros la riqueza.

Ya vendrá el tío Paco con la rebaja, el dinero más sucio es el del juego.

Siempre tan oportuno.

Al dinero no hay que mirarle el origen,

sino su cantidad y su poder adquisitivo.

Pues enhorabuena y que os dure muchito.

¿Y qué pensáis compraros?

Yo lo primero que me compraría es un coche.

Con que llegue para ropa para los hijos, arreglar la casa

algo para mí, un abrigo para este...

Un millón da para más.

Sí, para un palacio en la Castellana.

Los palacios exigen mucho servicio y el servicio está muy mal.

Te llevamos de ama de llaves y todo arreglado.

No me ha llegado la edad para eso.

Pero te llegará y quién sabe si lo necesitarás.

Bueno, tengamos la fiesta en paz.

Pido a Dios que haya innumerables acertantes

para que no os vicie ese dinero.

¿Qué estás diciendo?

Si preguntasen a quienes tiran el dinero

cómo lo han conseguido, sería espantoso.

De las quinielas o de dónde sea, bienvenido.

Se acabaron los sufrimientos, hija.

-Esto es muy serio. Sí, mucho.

Quizá dos millones.

Además, que este, como todos los juegos, tiene su busilis,

-y tú se lo has tañado. Eso, eso. Ya es coser y cantar.

Si todo fuera verdad, pero luego resultan 100 o 200 acertantes.

Faustino, di que eres un tío, siempre pensé que llegarías.

Esto que has hecho es coger el toro por los cuernos.

Eso, eso, por los cuernos.

Adiós, mamá.

Tengo un taxi esperándome y siento su tic-tac en el corazón.

Adiós, papá. -Adiós, hija.

Adiós, millonaria.

Ganado limpiamente, no como otras.

¿Qué entenderás tú por limpieza?

Al parecer, lo contrario que tú.

No sé cómo te atreves a venir aquí, guarra.

Calla, víbora. No sabe lo que dice.

¿No sé lo que digo? Mejor que tú. Vamos, mujer, precisamente hoy.

Desde mi pobreza de mujer decente te lo digo,

eres una golfa, una redomada golfa.

Calla o te parto la boca, envidiosa.

¿Envidia? Eso que tú haces pude hacerlo antes y mejor pagado.

¡Mejor pagado! Que te crees tú eso.

Tú te vas cada día con uno.

Precisamente hoy con los 14 resultados.

A mí me pagan como no soñarías jamás.

Para eso hace falta servir y tú no sirves ni para tu marido.

Es más fuerte que vosotras. Os ponéis como dos bestias feroces.

Fue ella la que empezó. -Sois las dos.

Sois culpables las dos.

Tiene envidia por no hacer como yo.

Eso no es cierto, tu hermana es decente porque sí, como respira.

Y en el fondo quiere a ese tipejo de Faustino.

Que no, todo esto la pasa porque es tarde para ella.

Pues que se jorobe, ya es tarde.

Calla, hermana, por Dios.

Está podrida de envidia contra mí porque ya es tarde.

¡Bruja! Calla.

Habiendo en este mundo tantas tinieblas y lazos como hemos dicho,

¿qué se puede esperar sino caídas y pecados?

¡Calla y déjanos de liturgias!

Si es mucho ¿dices en serio lo del auto?

¿Tú qué quieres hacer?

Primero, alimentar mejor a los hijos,

pintar la casa y comprar muebles. ¿Y después?

Algún trapillo para mí que estoy desnuda y después...

Dejar una cantidad fuerte para jugar cada semana.

¿Ha habido muchas jornadas con más de 100 acertantes?

Algunas.

Si esta jornada hubiera 100 máximos acertantes, ¿cuánto os tocaría?

No sé, ¿a qué pensar ahora en eso?

(PIENSA) Más de 100, de 400, y no saldrás de pobre nunca.

Hace un tiempo espléndido.

Y qué poco pido yo a las quinielas. ¿Qué les pides?

Poderme sentar contigo las tardes así

en las terrazas de la glorieta

y darle al camarero dos pesetas para que me despida diciendo:

"Gracias, señorita". Pides bien poco.

Ya ves.

(PIENSA) No pararé hasta matarte de sufrimiento.

Hasta matarte, hasta matarte.

Me protegeré, me ayudaré como sea hasta que te mueras de asco.

Hasta que te mueras.

Me haré rica solo para vengarme, para humillarte, so sapo.

Ahora vas a ver quién soy yo puesta a ser mala.

¡Ahora vas a ver!

Anda, duérmete.

(Música clásica de fondo)

Ah, oye, Faustino, se me olvidaba,

lo primero que necesitamos es un buen colchón de lana para nosotros

que este da asco.

Y unas almohadas de miraguano. Y dos camas.

Una sola cama ya no se lleva en los matrimonios.

(Radio de fondo)

Ay, cómo sois los hombres.

Fausti, duérmete. Déjame ya, qué más quisiera.

Ven acá.

Hola. Un vino.

(PIENSA) Lo de millonario será para otra vez.

Será, porque como dice mi suegro, tengo acorralada la suerte.

Y los acertantes que surgirán hasta el miércoles por la noche.

Siempre caerán unos miles de pesetas

para jugar la semana que viene.

Chata, ¿cómo sales de la cama tan temprano?

Faustino, ¿vienes para allá?

¿Qué hora es? -Las 8:30.

Es una gaita esto de tener que trabajar.

¿Ya pensabas dejarlo con esta quiniela?

Hombre, no tanto. -El que la sigue la mata.

El dueño pensaba disponer de tu puesto.

Que no se apresure.

Salen máximos acertantes a patadas.

El ABC les calcula en unos 300.

-¿No era millonario? -Hay caprichos.

Te compro la quiniela por cinco mil pesetas.

¿Has dicho cinco mil? -Cinco mil.

Te había oído, marrajo.

Echa una mano, no se te van a caer las sortijas.

Voy en serio.

Mañana te compro la caja en 20 mil duros.

A plazos.

-Hombre, ¿usted aquí? A ver qué vida, don Acisclo.

Atienda, le llaman allí.

Un café doble y dos ensaimadas.

Ay, qué gaita es la vida.

Yo lo primero que hacía era comprarle el negocio a D. Acisclo.

Para contemplar desde su puesto de mando

como sudan los desgraciados de tus compañeros.

Si necesita un mecánico, aquí me tiene.

Lo tendré en cuenta.

Faustino, si necesita una secretaria, no me olvide.

¿Qué se dice de la quiniela por tu periódico?

Pasarán de 400 acertantes. Lo siento, Faustino.

Era una quiniela de entendidos,

y en España de toros y fútbol entendemos todos.

-Hay más de 400. Anda a paseo, piojo de los tacones.

A hacer puñetas.

¿Qué? ¿Llegará para unas chucherías para los chicos y el colchón?

Sí, creo que sí.

¿Muchos acertantes? Lo menos 400.

Si esto te sirviera de lección.

¿Lección? La tengo cogida por los cuernos, ya no se me escapa.

¿A quién? A la suerte.

¿Aún insistes? Lo tuyo no tiene arreglo, Fausti.

Con el dinero que cobre ahora tengo un plan.

Déjate de planes, trae el dinero y ya veremos qué agujeros se tapan.

No querrás que lo deje ahora que lo tengo mollar.

No conseguiría nada, eres un vicioso,

un miserable jugador y lo serás hasta que te mueras.

Y Dios quiera que no acabes de mala manera.

Anda, come, ahí tienes, que me haces perder los estribos.

Otros sabían menos de fútbol y se han hecho millonarios.

¿Cuántos pobres desgraciados como tú

tiran parte del jornal que necesitarían sus mujeres

para atender la casa y los hijos? ¿Cuántos?

No entendéis de esto. Entendemos lo otro.

La casa, los hijos, el sueldo, las apreturas y las miserias.

¡Calla si quieres o si puedes!

Espero me avises lo que cobres para ver en qué se emplea.

Habrá que esperar a mañana.

Tú eres capaz de jugártelo todo.

Arturito, Faustinín, aquí está la merienda.

Todo no, pero parte sí.

Toma, hijo.

Pues vamos dados.

No soy un pipiolo, sé qué debo hacer.

No, esto se ha acabado. ¿El qué?

Hacer lo que tú quieras.

¿No soy amo y jefe de la casa?

No grites que te oigo bien. Grito porque puedo y me da la gana.

No aguanto más, tiraré por la calle del medio.

¿Es una amenaza? Tómalo como quieras.

Para una vez que te tocan dos pesetas,

te las quieres fumar por ahí. ¡No y no!

Si aún no sé lo que me corresponde, ¿a qué viene esto?

¡Faustino, Eloísa, dejadlo ya!

Por si acaso. He de saber lo que cobres, tú verás.

Haz lo que quieras.

Te doy cuatro mil leandras.

Me ofrecías cinco mil esta mañana y ahora bajas mil.

Porque van saliendo más.

-Por ahora seguirá usted aquí. Por ahora sí.

¿Salimos o no salimos de pobres?

A ese las quinielas le gustan más que su mujer.

Su mujer, sus hijos y todo.

De sábado a lunes, esperando los resultados está como borracho.

Uno de jamón. -Ahí va, millonario.

Menos, ¿eh? Menos.

Le he pedido una manzanilla. ¿Está usted en la luna?

Perdone, ahora mismo se la traigo. Perdón.

¿Es cierto que vas a comprarte una torre en la Costa Brava?

Para colmo está ahí ese borde. No le tengas miedo.

Debíamos mantearlo entre todos y que se ría de su madre.

-Cuánto bueno por aquí. -Saludos a discreción, señores.

Aquí tiene la manzanilla, fue una confusión.

Faustinito.

Ahí le tiene usted, poseedor de una quiniela de 14 aciertos.

¿Le creen ustedes, señores?

Es verdad, don Gervaiso, tengo una quiniela de 14.

Anda, botarate.

Lo que cobres me lo paso por la cruz del pantalón.

Como no te lo lleve a casa tu mujer...

Esa sí que está de quiniela de 14 resultados.

(Pasodoble)

Tenga, yo me voy.

(PIENSA) Cuánto cacho cerdo hay en el país.

¿Por qué no le puse la bandeja por la cabeza, por qué?

Para golfa su difunta mujer que se los ponía a pares.

Pero no dije nada, callé como un muerto.

Soy una basura, una basura.

¿Qué miras tú, gilí? -Anda, tu madre.

Voy a volver y le rompo la cabeza de un silletazo.

Le rompo... ¡Mire por dónde va, cacho imbécil!

Qué grosería.

El próximo día que lo vea, lo mato.

¡Abre, Elo! ¡Elo!

(Golpes)

¿Estás loco?

¡Ese canalla! ¿Por qué no lo he matado? ¿Por qué?

Este infierno sacas con el juego. ¡Déjame en paz!

¿Con quién has reñido? ¿Por qué vienes así?

¿Qué te importa a ti? Debí haberlo matado.

Si hubiera tenido pelo, lo debía haber matado.

¿Es que quieres perderte de una vez y perdernos a todos?

¿A quién debías matar? ¿A ti qué te va en todo esto?

Cuando lo coja lo mato. Ese hijo de...

¿No vienes a cenar? ¡Cállate, imbécil!

Mi padre me ha dicho que sois unos 500 acertantes

y que os corresponderá unas 5.000 pesetas.

¿Quiénes sois vosotros para meteros en mis asuntos?

Ya lo sabes, él y yo estamos sobre aviso.

Ni él ni tú sois quién para venirme a coaccionar.

Haré con mi dinero lo que quiera. Que te crees tú eso.

Eso harás tú, cobarde.

Dar a tu mujer lo que debiste darle al animal de don Gervasio.

¡Cobarde, más que cobarde!

¡Cobarde! Que no eres hombre ni eres nada.

¡No eres hombre!

¡Elo, Elo!

Eloísa, cariño.

Soy yo, cariño. Mi vida, mi pequeña.

Es tu Faustino quien te llama.

Papá.

¡Eloísa! Miserable, zarrán.

Perro que eres un perro. Merecías que te los pusiera.

Te juro que de esta te los... Vete de aquí, so cobarde. ¡Vete!

¡Vete! Calla ya, veneno.

Que no tienes más que veneno.

Dame cuatro mil para la casa y los hijos o verás.

Solo tú serás el responsable de lo que haga, ¿me oyes?

No tienes valor para irte con otro, no vales para eso.

Verás si valgo y me iré con todos tus amigos, ¿me oyes?

Para que se rían de ti.

Que bien me lo piden, sí, me lo piden.

Sí, vete, vete y no vuelvas.

Yo sacaré a los chicos adelante como sea.

Como sea. Calla o te mato.

Qué vas a matar si para eso se necesitan agallas

y tú no las tienes, cobarde, más que cobarde.

¡Cobarde, más que cobarde!

¡Cobarde!

¡Cobarde, cobarde!

¡Cobarde!

¡Cobarde!

¡Chico!

Chist, chaval.

¡Paleto! ¡Despistado!

(Sirena)

(PIENSA) De esta no se me escapa la suerte.

No se me escapa.

¡Cuidado!

La culpa ha sido de él, yo iba por mi derecha.

No ha sido nada, no me ha pasado nada.

-Si está echando sangre. ¿Sangre?

(NIÑOS) Eh, eh, eh.

¿Qué os pasa? ¿Por qué os metéis con el chico?

Se ríen de mí porque voy así vestido.

Vamos, no seas tonto, no te enfades por eso.

¿No ves que estos no entienden? Es un traje muy bonito.

-¿Te lo ha comprado tu mamá? -Me lo ha regalado mi tía Luisa.

Mira cómo te han puesto, te han manchado de barro.

Anda, sube a limpiarte y no les hagas caso.

Zánganos, dejad en paz al chico.

-Vamos, chicos, al garaje. -¡Marica el último!

¿Cuántas representaciones le dieron

a la comedia que estrenó el año pasado?

Aquella sobre la jubilación de los catedráticos.

Quince, bueno, nueve.

Se anunciaron quince, pero fueron nueve.

-Más bien pocas. -Sí, muy pocas.

-Como fue en pleno verano. -La crítica le trató muy bien.

Sí, sobre todo el ABC.

Sí, lo recuerdo, se deshacía en elogios.

Usted cuando se dedicó a esto de las letras,

-¿no aspiraría a hacerse millonario? -No, no, claro.

Aspiraría a que reconociesen su talento

y todo le mundo lo reconoce. Todos lo reconocemos.

-¿De qué se queja entonces? -No, si yo no me quejo.

Pues, ¿qué le pasa a usted?

Pues no lo sé, eso me pregunto yo.

Tómese unos días de descanso,

olvídese de que hay actores y teatro y dese un garbeo.

Si se arreglara con eso.

A mí me da igual que encuentre usted deplorable o no el teatro actual,

pero en una de sus últimas críticas

se ensañó con "El conejo y la madriguera de seda"

del señor Junco Alpuente, hijo de uno de nuestros consejeros.

Es una obra petulante y sin enjundia.

Los hijos de nuestros consejeros todos tienen un enorme talento.

No se enfade que no vale la pena.

Yo creo que lo que le pasa es que se encuentra usted un poco solo.

Ahí tiene a Fariña, el de cine,

va siempre a los estrenos con una gachí estupenda

y todas las películas le parecen buenísimas.

Usted debe buscarse algo así y marcharse unos días a Benidorm.

Hace ahora allí muy buena temperatura.

No sea usted quijote y deje las cosas como están.

Y no olvide esta regla áurea:

los hijos de los consejeros y los consejeros

y los amigos y los parientes de los consejeros

tienen siempre muchísimo talento.

Pues apañados estábamos sino.

Bueno, no quiero verle por aquí hasta después de dos semanas.

Le daré ese gusto.

Es don Andrés, el de abajo.

Sécate esas lágrimas.

Pase, pase, don Andrés.

Pero ¿qué veo?

A Eloisita con cara larga y triste

como si le hubiera ocurrido alguna desgracia.

La de siempre, que no acaba nunca y no se le ve salida.

No lo crea, todo tiene arreglo, todo tiene salida.

Hoy he visto a mi director

y me ha convencido de que uno mismo puede buscarse soluciones para todo.

Pero, Elo, hija. ¿Qué pensará don Andrés?

Y tú quítate ahora mismo ese traje de payaso.

No puedo verlo así. Hija, ¿qué haces?

No quiero verlo vestido con el dinero que la guarra de su tía

saca a los hombres que encuentra por ahí.

Por Dios, Eloísa, no se ponga usted así.

Elo, Elo...

Pero, hija, si Lusita lo hace de buena fe.

(NIÑO) (LLORA)

No llores, hijo. Anda, ven.

Cómo eres, Elo, cómo eres.

(Silencio)

(Trompeta)

No resisto más, don Andrés.

Ya casi no le veo nunca.

La casa para él solo es un apeadero.

Viene cuando quiere y me exige la comida puesta.

Y se le pido dinero,

me grita que lo busque donde quiera que está harto de mí.

Hace un mes que no le veo.

¿Y qué hacemos?

Sí, claro, ahora ya es tarde para todo.

Debía haberlo visto antes, Eloísa, todos lo veíamos.

Me pondré a servir.

Usted que es tan bueno y tiene tantas amistades, podrá ayudarme.

¿Usted se va a poner a servir?

Antes que morirnos de hambre y de asco.

Porque yo para venderme, para eso no sirvo.

Además, ¿qué iban a dar ya por mí si soy una miseria?

Cuando me veo en una foto de antes, me doy lástima.

Ese golfo me ha dejado en el chasis.

Ya no sirvo ni para venderme, ni para venderme.

Es una pena que tengas hijos y que estés así,

ni casada ni soltera.

Sino podías estar de doncella en cualquier buena casa.

Los hijos no los cambio por nada.

Flores, si no hablaras tanto, no dirías muchas inconveniencias.

-Mujer, ella ya me entiende. -Por eso te ha contestado bien.

Dices que soy muy habladora, pues hablando es como se entera una.

Elo ha sido Miss Maravillas y reina de la belleza de Madrid

y ahora tiene que venir de asistenta.

-Así es la vida. -Ay, cómo están los hombres.

No deben estar tan mal cuando tú tanto andas detrás de ellos.

Os voy a enseñar unas fotos.

Son preciosas.

En esta de reina, verdaderamente pareces una reina.

Eras monísima.

Lo que no sé es como después no te dedicaste al cine

o a seguir siendo famosa.

Pues porque era buena y seguramente tenía novio ya

y estaba enamorada y se casó y...

Lo de siempre o lo de casi siempre.

Sí, tenía novio.

Y estaba enamorada.

Y me casé.

Y...

Tenemos que enseñar esas fotos a la señora,

que las vea la señora.

¿Para qué?

Para que no crea que eres una cualquiera.

Da lo mismo ya. -Hala, comer, comer.

Señorita, juegue, le va a tocar, usted tiene suerte, llévelo.

Para que le dé algo para la niña, que tiene suerte usted, señorita.

Mire qué número tan bonito.

¿Me compra un boleto, guapa?

Dame la bolsa, yo la subiré.

Abuela, aquí está la merienda.

Ahí está la Elo. Me voy, mamá, no quiero verla.

Si sales ahora, te tropezarías con ella.

Aquí está la bolsa, abuela.

Hola, tía.

Está tu hermana. Supongo a lo que ha venido.

Que espere que la voy a contestar.

Tú no sabes nada porque nada has oído, déjame a mí hablar.

Esa, como presume ahora de señorona,

se queja de que no está bien que una hermana suya

ande fregando y lavando las camisas de otro

ganándome el pan para los hijos de asistenta.

Y la generosa dice que lo que gane allí me lo dará ella.

Es tu hermana y tiene que sufrir al verte en ocupaciones...

Lo honroso es que comamos de los hombres que ella liga.

Vivo con un hombre como si estuviera casada

y pronto lo estaré.

Si sabe que mi hermana vive así, me reñiría por no haberlo evitado.

Consiento que me compadezca todo el mundo menos las mujeres como tú.

Tú no has sido lo que yo porque no valías.

Para eso vale cualquiera, así es fácil ganar dinero.

Elo, no seas tan soberbia, es tu hermana.

No es por ella,

me desespera ver a mis sobrinos chuparse los dedos de hambre.

No es por ella, es por los chicos.

Si le sobra porque se lo da un hombre con quien va a casarse

es natural que desee aliviar tus apuros.

Que se lo meta donde la quepa, valiente guarra.

Sucia, más que sucia.

No está contenta si no empuerca a toda la familia.

Siempre lo has llevado en la sangre.

Al Faustino lo tiene aparcado la Alpujarreña,

por eso no se deja caer por casa.

Y bien puesto y bien tenido.

Ella es la reina de la limpieza, tienes que conocerla.

Creo que no. -Sí.

Ella no hace sino dirigir a las que frotan para ella.

Tiene dos oficinas, un cine y un banco con muchísimo fondo.

Tienes que conocerla y ella te conoce a ti, seguro.

No la conozco. Anda vete y déjame en paz.

Bueno, hija, bueno.

Hay Celta, cerillas, Chesterfield.

Para que me contemples bien y a tu gusto.

Anda, toma un poco de esto, te hará bien.

Toma, anda, mujer.

Tómatelo.

Ahora estate quieta y no pienses en nada.

Bueno, vosotras largo de aquí.

Si supieras lo que lo siento, te juro que lo siento en el alma.

¿Por qué una tantas veces no puede ser dichosa sino a costa de otra?

Me partes las entrañas, no llores.

¿Me perdonas?

¿Verdad que me perdonas?

Necesito que me perdones.

Anda, mujer, dime que me perdonas.

No puedo, no puedo.

Lo comprendo, haces bien.

No me perdones, ¿me oyes? No me perdones nunca.

Que menuda cruz me queda a cuestas para toda la vida.

Menuda cruz.

Vuelve a casa.

Los chicos preguntan por ti. Déjame en paz.

Estaba yo tan ricamente con mi Alpujarreña

y desde que tú fuiste llorándole todo se ha deshecho.

Estarás tranquila. Vuelve a casa, anda.

Yo nada te exigiré, nada te pediré.

Es por los hijos, les estás dando un mal ejemplo.

Bastante te importan a ti los hijos y los ejemplos.

Tú quieres que vuelva por ti, por tu orgullo de hembra pateada.

Sobre todo ahora que ves que las otras me buscan.

Pero no volveré contigo aunque me muera de hambre.

Lo tuyo es envidia y orgullo de exguapa oficial.

Te tengo tañada. Faustino, mi vida, escúchame.

¡A paseo!

Oiga, Faustino.

Aquí no quiero jaleos.

Usted, perdone, don Paco, es que las mujeres...

¿Y por las mujeres lleva dos días sin afeitarse?

No he tenido tiempo. -Va usted hecho unos zorros.

Oye, Faustino, necesito aquellos 20 duros.

Usted perdone, pero esta semana, ni una gorda.

Tengo cuatro hijos, usted lo sabe

y la parienta ya la ha visto, no hace más que pedir.

¿Qué van a tomar?

Marchen dos cañas de cerveza, un vermú, un bocadillo de anchoas.

Con los partidos de Italia me hago un lío.

En una de esas acerté yo los 14.

Si desempataran en Barcelona...

Y la dije: "Loca, pedirme a mí 500 pesetas".

Sábado, sabadete...

Ya sabe, Miguel, el lunes, lo primero, llevar esto al banco.

Sí, señor.

Faustino, esta semana no cobra nada.

Ya, ya. -Ni la que viene.

No se preocupe, me voy a buscar algo para los ratos libres.

Voy a cortar el pelo, a afeitar... Antes fui barbero.

(CANTAN) Adiós con el corazón

que con el alma no puedo...

Hasta mañana, don Paco. -Adiós, Faustino.

Diez pesetas, señora.

Adiós, tú. -Hasta mañana, adiós.

(HOMBRES) (CANTAN) ...De sentimiento me muero.

Tú serás el bien de mi vida,

tú serás el bien de mi alma,

tú serás el pájaro pinto

que alegre canta por la mañana.

(HOMBRES CANTAN DE FONDO)

(HOMBRES CANTAN DE FONDO "ASTURIAS PATRIA QUERIDA")

(HOMBRES) (CANTAN) -Vamos, señores, ya es la hora.

No es por mí, ya han visto que ha venido el policía.

(Silencio)

(Silencio)

Buenos días, Sra. Encarna. -¿Qué tal ha dormido?

Como un bendito. ¿Está el desayuno? -Ya lo tiene.

Oiga, Faustino, ¿todavía no puede darme nada de los atrasos?

Sí, algo la puedo dar, pero muy poco.

Dos semanas, ya sabe usted como ando.

¡Faustino!

-¿No te has enterado? Hola, Miguel. ¿Qué pasa?

Han robado la caja del bar.

¿Qué me dices? ¿Y cuánto ha sido? -22.000 pesetas.

Me pasaré por allí, bueno estará don Paco.

Figúrate.

Me he enterado por Miguel,

si me necesita para algo, aunque me toca libre...

No, gracias, cuanta menos gente aquí ahora, mejor.

¿Qué quiere usted?

Es un empleado de la casa.

¿No le he dicho que ya puede marcharse?

Adiós, don Paco, y lo siento.

Pues yo no sé, no puedo explicarlo, aquí no se queda nadie.

¡Chuta! ¡Chuta!

¡Sigue! ¡Lanza ya!

Está acabado, está acabado.

El ladrón quedó escondido dentro del local para cometer su fechoría.

La puerta no ha sido forzada

y la ventana del patio, por dentro, está llena de huellas dactilares.

El ladrón es algún pinche, alguna mujer de la limpieza

-o algún camarero. -¿Y un cliente?

Tal vez alguno que se quedase rezagado, pero es menos probable.

Pues no sé.

Tengo uno, Faustino de vida un tanto irregular,

chalado por las quinielas que anda siempre lleno de trampas,

pero él vino en cuanto lo supo a ofrecerse para lo que fuera.

Me da muy mala espina.

¿Faustino Cáceres?

Servidor.

Queda usted detenido.

Es maravilloso, Anselmo.

-¿No te parece un poco excesivo? Que se chinchen los demás.

Los de impuestos me van a hacer la vida imposible

-a cuenta de los signos externos. Les torearás, eres muy listo.

Que se joroben, los cuartos los has ganado tú con tu trabajo.

Que revienten los que tienen que ir a pie.

Que se mueran los pobres.

Este coche, verás, parará la circulación.

¿Y qué más puedes desear que llamar la atención?

No lo creas, no están los tiempos para ofender a los demás.

Eres demasiado bueno.

-¿A qué hora estarás en casa? Hacia las 7, voy de paseo.

Hasta luego, cariño.

La radio, Mauricio. -Sí, señora.

(Música)

¡Señora Eloísa!

Viene su hija, la Luisita.

Bueno, mujer, ¿y eso? ¿Le ha pasado algo?

¿Qué le va a pasar? Menuda. ¿Y por qué te pones así?

Viene en un coche que no cabe en Madrid.

Es el regalo de aniversario, su marido iba a comprarle un coche.

Viene saludando a todo el mundo. ¡Arma un alboroto...!

Se había parado con Juana la verdulera.

¡Ahí viene! Ya llega al portal.

¡No quiero verla!

¿Qué dices, hija? ¡No quiero verla!

¡No quiero! -¡Eloísa!

Eloísa, chica.

¡Déjame! ¡No quiero verla! Pero, hija, ven aquí.

¡No quiero verla!

¡Hija! ¡Hija!

¡Hija! ¡Hija!

¡Hija! ¡Hija!

(HOMBRE) Se ha tirado de un balcón.

¡Dios!

¡Dios!

¡Dios!

Es la Eloísa.

-Se ha tirado desde el cuarto. -Yo no he visto nada.

Perdóname, Eloísa, perdóname.

¡Eloísa!

¡Perdóname, Eloísa!

¡Eloísa!

(Música)