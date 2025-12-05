España se las verá contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026: todos los cruces

España quedó encuadrada en el grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. La selección debutará el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Miami o Atlanta, sede que la FIFA definirá mañana junto con los horarios de los partidos. El segundo partido será el domingo 21 de junio ante Arabia Saudí en alguna de estas mismas ciudades y el choque definitivo del grupo tendrá lugar ante Uruguay el viernes 26 de junio en Houston o Guadalajara (México).

El mayor peligro del sorteo para España radica en el cruce. Si bien se había dispuesto que España y Argentina, al ser las número 1 y número 2 del ranking FIFA, fueran por cuadros diferentes en su camino hacia la final, la casualidad ha querido que al estar la Roja en el grupo H y la albiceleste en el J, este cruce pueda producirse en 1/16 de final si solo una de las dos falla y queda segunda de grupo. El grupo H también es en el que militaba la selección en el Mundial de Sudáfrica, en el que los de Vicente del Bosque terminaron alzando el trofeo.

El sorteo deparó dos viejas conocidas de la selección española en una Copa del Mundo y un enfrentamiento contra Cabo Verde, un país al que nunca se había medido. Uruguay fue el primer rival de España en el Mundial de Italia'90 en un partido que acabó en un empate sin goles. Ambos países también se enfrentaron en Brasil 1950 y en la Copa Confederaciones de 2013, que acabó con victoria española por 2-1. Por su parte, Arabia Saudí fue el último rival de la Roja en la fase de grupos de Alemania 2006. Los de Luis Aragonés llegaban como primeros de grupo después de ganar a Ucrania y a Túnez. Sin nada en juego más que mantenerse invictos, la selección se impuso con gol del bético Juanito.

Rivales de la primera fase La selección de Cabo Verde, conocidos como los “Tiburones Azules”, viene de llamar la atención en la Copa África 2024, donde cayó eliminada en penaltis en cuartos de final sin perder ningún partido y después de ganar a Egipto y Ghana en la fase de grupos. Su referencia absoluta es el capitán Ryan Mendes, máximo goleador y jugador con más internacionalidades del país. Arabia Saudí gira en torno a su gran estrella, Salem Al-Dawsari, extremo de Al-Hilal, capitán de la selección y dos veces jugador del año en la AFC (confederación asiática). Argentina le conoce bien puesto que fue autor del golazo que supuso su derrota en el primer partido de Qatar 2022. Junto a él se consolidan jugadores de los grandes clubes de la liga saudí, que ha aumentado mucho su nivel en los últimos años gracias a los fichajes multimillonarios. Uruguay parece la selección que peleará por España el liderato del grupo. Entrenada por Marcelo Bielsa, su eje es clarísimo: Darwin Núñez arriba (ex del Liverpool, ahora en el Al-Hilal), su capitán Fede Valverde (Real Madrid) como motor en el medio, y Ronald Araújo en la zaga (Barcelona), con acompañantes como José María Giménez (Atlético de Madrid) y Manuel Ugarte (PSG). Vienen de hacer una gran Copa América el año pasado, eliminando a Brasil en cuartos de final antes de caer en semifinales con Colombia.

Los partidos 'bomba' México-Sudáfrica será el partido inaugural de este Mundial el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en una reedición del choque que abrió el Mundial de 2010. El sorteo no ha deparado un 'grupo de la muerte', ya que es difícil que con tantos cabezas de serie (12 entre los 3 anfitriones y 9 favoritos al título) se genere un grupo en el que se acumulen los grandes nombres. Aun así, está garantizada la celebración de partidos muy interesantes en esta primera ronda, además del España-Uruguay, en un torneo cuyos partidos más destacados podrán verse en RTVE. Brasil y Marruecos se medirán en un duelo llamado a definir el liderato del grupo C. En el grupo I habrá un duelo de artilleros entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en el Francia-Noruega. El grupo J ofrece un Portugal-Colombia como choque destacado y en el grupo L se enfrentarán la Inglaterra de Jude Bellingham contra la Croacia de Luka Modric en reedición de la semifinal de Rusia 2018.

MUNDIAL 2026: ASÍ QUEDAN TODOS LOS GRUPOS TRAS EL SORTEO

Grupo A México Sudáfrica Corea del Sur Ganador repesca entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda

Grupo B Canadá Suiza Catar Ganador repesca entre Bosnia y Herzegovina, Gales, Italia e Irlanda del Norte,

Grupo C Brasil Marruecos Escocia Haití

Grupo D Estados Unidos Australia Paraguay Ganador repesca entre (Turquía, Rumanía, Eslovaquia y Kosovo)

Grupo E Alemania Ecuador Costa de Marfil Curazao

Grupo F Países Bajos Japón Túnez Ganador repesca entre Ucrania, Suecia, Polonia y Albania

Grupo G Bélgica Irán Egipto Nueva Zelanda

Grupo H España Uruguay Arabia Saudí Cabo Verde

Grupo I Francia Senegal Noruega Ganador repesca entre Bolivia, Surinam e Irak

Grupo J Argentina Austria Argelia Jordania

Grupo K Portugal Colombia Uzbekistán Ganador repesca entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo