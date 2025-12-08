Aprende a detectar precios justos y evitar compras impulsivas estas Navidades.

Con la llegada de la Navidad y la infinidad de productos que debemos comprar de cara a estas fiestas, muchos nos preguntamos: ¿Cuál es el método que se sigue para poner un precio justo a las cosas? ¿Qué es lo que hace que algo nos parezca caro o barato? ¿Por qué, aun viendo un producto rebajado, nos resistimos a comprarlo?

Al final, establecer un precio "justo" para las cosas no es tan sencillo como parece. Sobre ello hemos hablado en el programa de RNE Economía de bolsillo con Pedro Rey Biel, profesor de Economía en ESADE y docente del Posgrado de Economía del Comportamiento en la Universidad de Barcelona, que explica que el precio final viene determinado por una negociación entre el vendedor y el comprador. Precisamente por eso podemos encontrarnos diferentes percepciones sobre lo que consideramos adecuado.

Las estrategias de fijación de precios que usan los vendedores A la hora de fijar los precios, el profesor ha explicado que el ser humano se fija especialmente en aquellos que terminan en 99 o en 95. Esta técnica funciona porque "a nosotros mismos nos gusta engañarnos", y se suma el hecho de que siempre tendemos a prestar más atención a la primera cifra que a las demás. Uno de los ejemplos que Pedro menciona es que, si un artículo está valorado en 5,99 euros, siempre nos parecerá más barato que uno de 6 euros, aunque la diferencia real sea mínima.

¿Qué es el efecto del ancla del precio? Otro concepto clave que ha utilizado Pedro Rey Biel es el de ancla de precio, que permite a los vendedores colocar productos extremadamente caros como referencia junto a otros artículos para que estos últimos parezcan más económicos. Imagen de archivo de un supermercado de Toledo EFE/Ismael Herrero El experto también ha hecho referencia a la importancia del coste de oportunidad: la compra de un artículo implica renunciar a otros usos del dinero o del tiempo. Al considerar estos dos factores, podremos realizar una evaluación más racional y consciente de cada gasto, reduciendo así el riesgo de compras impulsivas. Aunque las decisiones de los consumidores no se basan únicamente en cálculos racionales, también dependen de "la experiencia de haber comprado cosas similares en el pasado", explica Pedro, según la capacidad económica de cada persona. Sin embargo, reconoce que, aunque sepamos la teoría, "no podemos evitar ser quienes somos y caer en los mismos errores". Aquí entra en juego la aversión a la pérdida, esa sensación que experimentamos cuando "sentimos que hemos perdido algo si lo estamos vendiendo a un precio inferior al que pagamos", como, por ejemplo, en el caso de una vivienda.