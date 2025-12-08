Aprende a detectar precios justos y evitar compras impulsivas estas Navidades
- Hablamos sobre el precio justo de los productos con Pedro Rey Biel, profesor de Economía en ESADE
- El experto advierte de los fallos que cometemos durante estas fechas de compras compulsivas
Con la llegada de la Navidad y la infinidad de productos que debemos comprar de cara a estas fiestas, muchos nos preguntamos: ¿Cuál es el método que se sigue para poner un precio justo a las cosas? ¿Qué es lo que hace que algo nos parezca caro o barato? ¿Por qué, aun viendo un producto rebajado, nos resistimos a comprarlo?
Al final, establecer un precio "justo" para las cosas no es tan sencillo como parece. Sobre ello hemos hablado en el programa de RNE Economía de bolsillo con Pedro Rey Biel, profesor de Economía en ESADE y docente del Posgrado de Economía del Comportamiento en la Universidad de Barcelona, que explica que el precio final viene determinado por una negociación entre el vendedor y el comprador. Precisamente por eso podemos encontrarnos diferentes percepciones sobre lo que consideramos adecuado.
Las estrategias de fijación de precios que usan los vendedores
A la hora de fijar los precios, el profesor ha explicado que el ser humano se fija especialmente en aquellos que terminan en 99 o en 95. Esta técnica funciona porque "a nosotros mismos nos gusta engañarnos", y se suma el hecho de que siempre tendemos a prestar más atención a la primera cifra que a las demás.
Uno de los ejemplos que Pedro menciona es que, si un artículo está valorado en 5,99 euros, siempre nos parecerá más barato que uno de 6 euros, aunque la diferencia real sea mínima.
¿Qué es el efecto del ancla del precio?
Otro concepto clave que ha utilizado Pedro Rey Biel es el de ancla de precio, que permite a los vendedores colocar productos extremadamente caros como referencia junto a otros artículos para que estos últimos parezcan más económicos.
El experto también ha hecho referencia a la importancia del coste de oportunidad: la compra de un artículo implica renunciar a otros usos del dinero o del tiempo. Al considerar estos dos factores, podremos realizar una evaluación más racional y consciente de cada gasto, reduciendo así el riesgo de compras impulsivas.
Aunque las decisiones de los consumidores no se basan únicamente en cálculos racionales, también dependen de "la experiencia de haber comprado cosas similares en el pasado", explica Pedro, según la capacidad económica de cada persona. Sin embargo, reconoce que, aunque sepamos la teoría, "no podemos evitar ser quienes somos y caer en los mismos errores". Aquí entra en juego la aversión a la pérdida, esa sensación que experimentamos cuando "sentimos que hemos perdido algo si lo estamos vendiendo a un precio inferior al que pagamos", como, por ejemplo, en el caso de una vivienda.
¿Qué consejos nos podemos llevar los consumidores?
Para tomar decisiones de compra más conscientes, Pedro Rey Biel recomienda establecer de antemano un precio mínimo y máximo para cada artículo que planeamos adquirir. Como él mismo afirma: "Plantearte cuál es el precio máximo que estarías dispuesto a pagar te da una referencia independiente de los trucos o de la información que te esté dando el vendedor".
Este ejercicio nos permite crear un marco de referencia y evita compras impulsivas, además de reducir la sensación de arrepentimiento posterior. Distanciarse emocionalmente de la compra, sobre todo en productos de mayor valor, facilita evaluar el verdadero valor de lo que adquirimos y tomar decisiones más racionales, sin dejarnos llevar solo por la percepción de "chollo" o urgencia.
Otro aspecto fundamental es considerar el coste de oportunidad de cada gasto. Rey Biel explica que comprar un producto implica renunciar a otras posibles decisiones: "No se trata solo de ver que algo está rebajado, sino de pensar qué es lo que no estás comprando o haciendo al gastar ese dinero".
Reflexionar sobre alternativas y sobre lo que realmente necesitamos nos ayuda a priorizar mejor nuestros recursos y a evaluar si el precio refleja el valor real del artículo. Según Rey Biel, combinar estos enfoques —establecer límites de gasto y considerar el coste de oportunidad— nos permite comprar de forma más racional, sentirnos satisfechos con nuestras decisiones y minimizar la frustración tras una compra impulsiva.