Muere el diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España reciente

El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años, según ha publicado el medio especializado Gráffica.

En su obra destacan los logos de empresas como Correos, Repsol, Endesa o Renfe o imágenes que están en la retina de todos los españoles como el puño y la rosa del PSOE o los logos de entidades como Tesoro Público o la Policía Nacional. Suyos son también la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid.

01.28 min Novillo: El hombre que diseñó España

Cruz Novillo nació en Cuenca el 21 de mayo de 1936 y empezó su carrera como dibujante en Publicidad Clarín en 1958. Un año después, inicia su colaboración con la Sociedad de Estudios del Diseño Industrial (SEDI). En 1965 abandona Clarín y crea su propio estudio.