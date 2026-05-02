Muere el diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España reciente
- Suyas son las imágenes de marca de Correos, Repsol, Endesa o Renfe, entre muchas otras
- También creó el puño y la rosa para el PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid
El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años, según ha publicado el medio especializado Gráffica.
En su obra destacan los logos de empresas como Correos, Repsol, Endesa o Renfe o imágenes que están en la retina de todos los españoles como el puño y la rosa del PSOE o los logos de entidades como Tesoro Público o la Policía Nacional. Suyos son también la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid.
Cruz Novillo nació en Cuenca el 21 de mayo de 1936 y empezó su carrera como dibujante en Publicidad Clarín en 1958. Un año después, inicia su colaboración con la Sociedad de Estudios del Diseño Industrial (SEDI). En 1965 abandona Clarín y crea su propio estudio.
Diseñó los billetes de pesetas entre 1978 y 1985
Entre 1978 y 1985 Cruz Novillo diseñó los billetes de pesetas. "Alguien me llamó por encargo del gobernador del Banco de España para encargarme los nuevos billetes de las pesetas. El concepto que desarrollé era de cambio total sobre los que había anteriormente", explicó Novillo al programa Imprescindibles de TVE.
Consiguió hacer una serie monográfica homogénea con una identidad conceptual total. Desde el Banco de España se propuso que la temática fueran escritores españoles y propuso que por una cara del billete apareciese un retrato del personaje y por la otra un paisaje relacionado con su obra.
También diseñó el logotipo del V Centenario del Descubrimiento de América. La imagen está presidida por la Corona española, impulsora del Descubrimiento y debajo el mundo desconocido y el mundo por descubrir expresado por los dos ceros de los 500 años del Descubrimiento unidos por los meridianos y paralelos.
Artista multidisciplinar, Novillo recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el Premio Nacional de Diseño en 1997 o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012.
Por otra parte, fue autor de numerosos carteles de cine, entre ellos los de El espíritu de la colmena (1973) y El sur (1983), ambas películas dirigidas por Víctor Erice; La escopeta nacional (1978), de Luis García Berlanga; Deprisa, deprisa (1981), de Carlos Saura; o los de los filmes de Fernando León de Aranoa Barrio (1998) y Los lunes al sol (2002).
En 2024, su estudio Cruz más Cruz, que compartía con su hijo Pepe Cruz, realizó el cartel del documental La guitarra flamenca de Yeray Cortés, ópera prima de C. Tangana.
Su figura fue reivindicada por el documental El hombre que diseñó España (2019), dirigido por Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya.