Mariscal, el padre de Cobi: Colaboró con Almodóvar y estuvo nominado a un Oscar

Puede que Mariscal empezase en el mundo del cómic, pero su inclinación por las artes le ha llevado mucho más allá del papel hasta adentrarse a otros muchos medios plásticos. "Yo lo que quería era vivir del dibujo o de la poesía. También me hubiera gustado mucho tener un grupo de rock & roll y ser cantante o guitarra y también hacer películas", dice el diseñador en Mariscal. La alegría de vivir, el documental sobre su carrera que emite Imprescindibles.

Participó en el primer tebeo underground de España, creó a la mascota más famosa de los Juegos Olímpicos, diseñó un hotel y codirigió una película que llegó a los Oscar. Estas son las facetas de uno de los diseñadores españoles más famosos fuera de nuestras fronteras.

El cómic, la primera pasión de Mariscal Javier Mariscal inició su carrera volcado en el dibujo. El Rrollo enmascarado, lanzado en 1973, fue uno de sus primeros trabajos. En el tebeo, considerado el primero underground de España, colaboraba con artistas como Nazario. Portada de 'Los Garriris', de Javier Mariscal sins entido Entre sus obras también destacan Los garriris, bautizados así debido a que, de niño, leía los gruñidos –"grrr"- de los tebeos como "garriri" por su dislexia. Para ellos se basó en su entorno. "Yo me enteré que era uno de los Garriris cuando ya llevaba dos o tres años haciéndolos. Un día me dijo: 'Es que el alto eres tú y el bajo soy yo'", recordaba en el documental el director Carles Pastor, amigo de siempre de Mariscal.

Su desembarco en el diseño Fruto de esa inquietud artística nacieron colaboraciones en el diseño, muebles con ese lenguaje que aplicaba a otras áreas. Le encargaron diseñar un bar, el Duplex, en Valencia. Después de ver el local, dibujó su idea, que el interiorista Fernando Salas llevó a un herrero para dar vida a esas ideas. "¡Esto está chupado, hacer muebles!", pensó Mariscal, que decidió lanzarse a la aventura y colaborar con el grupo Memphis. Años después, le encargaron el diseño de un hotel en Bilbao, frente al Museo Guggenheim. Logotipo 'Bar_cel_ona' (1979), la obra que dió a conocer a Javier Mariscal Estudio Mariscal

Su faceta como pintor Famoso como ilustrador, decidió dar el salto a la pintura. "Pintar es muy fácil, es simplemente ensuciar una serie de cartones que tienes delante", explicaba en aquel momento. Se va con un tal miguel Barceló a hacer un viaje por Portugal. Junto a Miquel Barceló se fue en furgoneta a un pueblo de Portugal. "La pintura se puso de moda de repente, fue como un fenómeno de esos. Pero a Mariscal le vino muy bien para ampliar su lenguaje, porque lo que antes dibujaba con pluma y tinta, de repente lo hacía a pincel", resumía Barceló.

Casi se lleva un Oscar Cuando Mariscal decidió unir su talento al de Fernando Trueba, su camino ya se había cruzado con el cine: Junto a Pedro Almodóvar había colaborado en la novela gráfica Fuego en las entrañas. Su amistad con Trueba nació cuando este le pidió que creara el cartel de Calle 54, aunque su colaboración más famosa llegó años después con Chico y Rita. 03.12 min 'Chico y Rita', un innovador estilo de animación La película, premiada en los Goya y nominada al Oscar como mejor largometraje de animación, tuvo su germen en los dibujos que Mariscal realizó inspirado por sus vacaciones en La Habana. "Me fue enrollando. Cuando me di cuenta, estábamos haciendo Chico y Rita", cuenta Fernando Trueba en el documental. Portada de 'Chico y Rita', de Javier Mariscal y Fernando Trueba Sins Entido Mariscal, por cierto, volvería a colaborar con Almodóvar. En 2012 se encargó de crear el cartel y el diseño gráfico de Los amantes pasajeros.