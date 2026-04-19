Mariscal, el padre de Cobi: Colaboró con Almodóvar y estuvo nominado a un Oscar
- El diseñador repasa su trayectoria en un documental imprescindible
- En este enlace puedes ver Mariscal. La alegría de vivir
Puede que Mariscal empezase en el mundo del cómic, pero su inclinación por las artes le ha llevado mucho más allá del papel hasta adentrarse a otros muchos medios plásticos. "Yo lo que quería era vivir del dibujo o de la poesía. También me hubiera gustado mucho tener un grupo de rock & roll y ser cantante o guitarra y también hacer películas", dice el diseñador en Mariscal. La alegría de vivir, el documental sobre su carrera que emite Imprescindibles.
Participó en el primer tebeo underground de España, creó a la mascota más famosa de los Juegos Olímpicos, diseñó un hotel y codirigió una película que llegó a los Oscar. Estas son las facetas de uno de los diseñadores españoles más famosos fuera de nuestras fronteras.
El cómic, la primera pasión de Mariscal
Javier Mariscal inició su carrera volcado en el dibujo. El Rrollo enmascarado, lanzado en 1973, fue uno de sus primeros trabajos. En el tebeo, considerado el primero underground de España, colaboraba con artistas como Nazario.
Entre sus obras también destacan Los garriris, bautizados así debido a que, de niño, leía los gruñidos –"grrr"- de los tebeos como "garriri" por su dislexia. Para ellos se basó en su entorno. "Yo me enteré que era uno de los Garriris cuando ya llevaba dos o tres años haciéndolos. Un día me dijo: 'Es que el alto eres tú y el bajo soy yo'", recordaba en el documental el director Carles Pastor, amigo de siempre de Mariscal.
Su desembarco en el diseño
Fruto de esa inquietud artística nacieron colaboraciones en el diseño, muebles con ese lenguaje que aplicaba a otras áreas. Le encargaron diseñar un bar, el Duplex, en Valencia. Después de ver el local, dibujó su idea, que el interiorista Fernando Salas llevó a un herrero para dar vida a esas ideas. "¡Esto está chupado, hacer muebles!", pensó Mariscal, que decidió lanzarse a la aventura y colaborar con el grupo Memphis. Años después, le encargaron el diseño de un hotel en Bilbao, frente al Museo Guggenheim.
Su faceta como pintor
Famoso como ilustrador, decidió dar el salto a la pintura. "Pintar es muy fácil, es simplemente ensuciar una serie de cartones que tienes delante", explicaba en aquel momento. Se va con un tal miguel Barceló a hacer un viaje por Portugal. Junto a Miquel Barceló se fue en furgoneta a un pueblo de Portugal. "La pintura se puso de moda de repente, fue como un fenómeno de esos. Pero a Mariscal le vino muy bien para ampliar su lenguaje, porque lo que antes dibujaba con pluma y tinta, de repente lo hacía a pincel", resumía Barceló.
Casi se lleva un Oscar
Cuando Mariscal decidió unir su talento al de Fernando Trueba, su camino ya se había cruzado con el cine: Junto a Pedro Almodóvar había colaborado en la novela gráfica Fuego en las entrañas. Su amistad con Trueba nació cuando este le pidió que creara el cartel de Calle 54, aunque su colaboración más famosa llegó años después con Chico y Rita.
La película, premiada en los Goya y nominada al Oscar como mejor largometraje de animación, tuvo su germen en los dibujos que Mariscal realizó inspirado por sus vacaciones en La Habana. "Me fue enrollando. Cuando me di cuenta, estábamos haciendo Chico y Rita", cuenta Fernando Trueba en el documental.
Mariscal, por cierto, volvería a colaborar con Almodóvar. En 2012 se encargó de crear el cartel y el diseño gráfico de Los amantes pasajeros.
Cobi, el personaje más famoso de Mariscal
De todas las creaciones de Mariscal, hay una que vive en el imaginario colectivo. Se trata de Cobi, el perro que acompañó al mundo en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Para llegar a él, Mariscal pensó primero en "una gamba, una especie de Petra [mascota de los Juegos Paralímpicos de ese año] y una especie de punky". Ninguna de aquellas ideas salió adelante.
En una reunión, un hombre propuso que fuera un gos d'atura, un pastor catalán. A Mariscal le pareció bien que fuera un perro: "Vamos a centrarnos en algo que tenga cara y ojos, que tenga dos manos y dos pies". Al final, sin embargo, su diseño no fue un pastor catalán: "Cuando levanté al perro este lleno de pelos parecía una especie de oso, una especie de monstruo. Lo pasé por la peluquería, lo limpié por todas partes y enseguida encontré un perfil, como si fuera una cuerda. Este perfil dentro era Cobi, fuera no era Cobi, delimitaba muy bien una forma".
Son solo algunos de los momentos que han marcado la carrera de Javier Mariscal, revisitada ahora en un documental en el que el propio diseñador explica su obra, junto a las personas que le han acompañado a lo largo de estas décadas. Mariscal. La alegría de vivir puede verse en RTVE Play.