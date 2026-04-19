Trump envía una delegación a Pakistán para negociar y Teherán rechaza la propuesta por el bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán. No obstante, Teherán no enviará ninguna representación mientras continúe el bloqueo marítimo impuesto por Washington en el estrecho de Ormuz contra los puertos iraníes, según informa la agencia Tasnim.

La negativa del régimen iraní llega pese a la nueva amenaza de Trump de destruir "todas y cada una de las centrales eléctricas, y todos y cada uno de los puentes de Irán" si no aceptan un acuerdo. "¡Se acabó lo de ser el chico majo! Caerán rápido, caerán fácil y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán durante los últimos 47 años", ha escrito el mandatario estadounidense este domingo en Truth Social.

Trump lamenta que Irán abriera fuego este sábado "contra un buque francés y un carguero del Reino Unido" en el estrecho de Ormuz, en lo que califica "una violación total de nuestro alto el fuego".

"Irán anunció recientemente que iba a cerrar el estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro bloqueo ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, ¡y son ellos los que pierden con el paso cerrado, 500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada", ha asegurado Trump en su mensaje.

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Pese a ello, Tasnim, el medio vinculado a la Guardia Revolucionaria iraní, ha indicado que, según la información que ha obtenido, "no habrá negociaciones mientras continúe el bloqueo marítimo" de EE.UU. contra los puertos iraníes.

Tasnim señala, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. a través del intermediario pakistaní ha continuado en los últimos días tras la primera ronda de conversaciones celebrada el fin de semana pasado en Islamabad, que concluyó sin acuerdo por las exigencias y ambiciones de ambas partes.