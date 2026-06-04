El tiempo hoy 4 de junio en España: lluvias en puntos del norte y este peninsular
- Las temperaturas máximas ascenderán en el mediterráneo y descenderán de forma notable en el norte peninsular
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La influencia de un frente que entra por la mitad norte peninsular dejará este jueves precipitaciones en el área cantábrica, Cataluña y Castellón, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca que provocará ascensos y descensos en las temperaturas máximas y mínimas y heladas en las cumbres de los Pirineos.
De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental, mientras en Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, que serán localmente muy fuertes e irán acompañados de granizo.
En la mitad sur peninsular y Baleares se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el litoral mediterráneo y en Canarias los cielos estarán nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur, con ascenso térmico en las islas más occidentales.
Será probable la formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica.
Burgos y Pamplona no llegarán a los 20 °C
Las temperaturas máximas ascenderán en el arco mediterráneo, ascenso que será localmente notable, salvo en los litorales del sureste y de Tarragona, donde descenderán. También descenderán en las mesetas y Extremadura, y de forma notable en el norte peninsular. De acuerdo con la predicción, será un día fresco para la época en ciudades del tercio norte como Burgos, Pamplona o Vitoria, donde no se llegará a 20 °C.
Las mínimas ascenderán ligeramente en las mesetas, Aragón y el interior de Cataluña, descenderán también ligeramente en el norte y Extremadura, y se mantendrán sin cambios en el resto. El ambiente más cálido se registrará en el interior de la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 36 a 38 °C. Por lo demás, la zona centro rondará los 30 °C.
El viento soplará moderado de componente oeste en la mayor parte de la Península, con intervalos fuertes y baja probabilidad de rachas muy fuertes en el mar de Alborán y el litoral cantábrico. Será moderado en Baleares y en los litorales de la fachada oriental peninsular. Habrá tramontana que podrá ser fuerte, con rachas muy fuertes en el Ampurdán, y afectará a Baleares.
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