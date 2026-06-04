El tiempo hoy 4 de junio en España: lluvias en puntos del norte y este peninsular

La influencia de un frente que entra por la mitad norte peninsular dejará este jueves precipitaciones en el área cantábrica, Cataluña y Castellón, y dará paso a la entrada de una masa de aire más fresca que provocará ascensos y descensos en las temperaturas máximas y mínimas y heladas en las cumbres de los Pirineos.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones serán débiles o moderadas en el área cantábrica y el Pirineo occidental, mientras en Cataluña y el norte de Castellón habrá chubascos y tormentas fuertes, que serán localmente muy fuertes e irán acompañados de granizo.

En la mitad sur peninsular y Baleares se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubes bajas en el litoral mediterráneo y en Canarias los cielos estarán nubosos en el norte y poco nubosos o despejados en el sur, con ascenso térmico en las islas más occidentales.

Será probable la formación de brumas o bancos de niebla matinales en las costas del mar de Alborán y en puntos del interior del área cantábrica.