Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras las medidas de presión impuestas por EE.UU. en la isla

La española Meliá Hoteles dejará de operar y comercializar "de forma inmediata" los 15 hoteles que mantiene en Cuba por "el contexto geopolítico social, legal y económico" de la isla ante las presiones de la Administración Trump y la escasez de combustible.

Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ha resuelto que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya "de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras".

La compañía presidida por Gabriel Escarrer ha avanzado la decisión a la propiedad de los hoteles el pasado 26 de mayo y ha sido tomada "desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela".

La hotelera ha asegurado que "el impacto de esta decisión es limitado" porque la gran mayoría de esos hoteles ya estaban cerrados. Los apagones, la dificultad de encontrar comida y alimentos y la pérdida de algunas conexiones aéreas ya torpedeaba la actividad.