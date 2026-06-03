Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras las medidas de presión impuestas por EE.UU. en la isla
- Meliá destaca que se va por el "contexto geopolítico social, legal y económico" de la isla
- Se trata de la tercera cadena hotelera que se marcha de la isla en esta semana
La española Meliá Hoteles dejará de operar y comercializar "de forma inmediata" los 15 hoteles que mantiene en Cuba por "el contexto geopolítico social, legal y económico" de la isla ante las presiones de la Administración Trump y la escasez de combustible.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera ha resuelto que su filial, la entidad portuguesa Ilha Bela, concluya "de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras".
La compañía presidida por Gabriel Escarrer ha avanzado la decisión a la propiedad de los hoteles el pasado 26 de mayo y ha sido tomada "desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela".
La hotelera ha asegurado que "el impacto de esta decisión es limitado" porque la gran mayoría de esos hoteles ya estaban cerrados. Los apagones, la dificultad de encontrar comida y alimentos y la pérdida de algunas conexiones aéreas ya torpedeaba la actividad.
Tercera cadena hotelera que se marcha
Este cierre se suma a la medida que este mismo martes tomó el grupo Iberostar, que ha dejado de operar y comercializar doce hoteles en la isla. El cierre se comunicó tras el anuncio de Estados Unidos de sancionar a todas aquellas empresas que tuvieran negocios con Gaesa a partir del próximo viernes 5 de junio.
Gaesa es el conglomerado militar que controla más de la mitad del PIB cubano con la posesión de hoteles, transportes, comercios y gasolineras en el país caribeño. Los establecimientos que gestionaba Iberostar son propiedad de Gaesa. De momento, Iberostar mantiene seis hoteles en la isla a través de alianzas con Cubanacán y Gran Caribe, grupos turísticos vinculados al Gobierno cubano, pero no a Gaesa.
Meliá, la compañía de la familia Escarrer, opera en Cuba desde 1990 con hasta 35 hoteles en la isla. Ya el pasado febrero, Meliá se vio obligada a cerrar algunos establecimientos ante la falta de combustible.
La aerolínea Iberia también suspendió el 1 de junio las operaciones en la ruta entre Madrid-La Habana. La falta de combustible de aviación ha provocado la cancelación de conexiones directas con el país, incluso desde Canadá, uno de los principales emisores a Cuba.
La canadiense Blue Diamond, la tercera mayor cadena hotelera extranjera en Cuba por número de instalaciones gestionadas, también ha anunciado el cese total de actividad en la isla por la grave situación económica del país. Blue Diamond operaba 15 establecimientos en la isla.