Guía para la búsqueda de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura

"El país de las 6.000 fosas" seguirá actualizándose con nuevas exhumaciones e identificaciones de víctimas. Si quieres compartir información o material audiovisual para que forme parte de este proyecto, puedes escribir a datosrtve@rtve.es

El objetivo es visibilizar, documentar y contextualizar las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo en España. Para su elaboración se han utilizado múltiples fuentes, desde organismos oficiales hasta asociaciones de memoria histórica, así como imágenes y documentos cedidos por los familiares de las víctimas que se han añadido al Archivo de RTVE.

Se trata de un proyecto de la dirección de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, elaborado por la redacción de Noticias y el departamento de DatosRTVE, que ha trabajado en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD) revisando los datos, completando la información cuando ha sido posible y añadiendo una capa audiovisual a los registros históricos de fosas comunes en España.

Bases de datos. El mapa de RTVE.es muestra 6.000 fosas que existen hoy en día o que en algún momento han existido en la ubicación que se señala. Se trata, por tanto, de un mapa histórico de los enterramientos irregulares de la guerra civil y la dictadura a lo largo del tiempo. La base de datos se ha construido inicialmente a partir de los 4.819 registros sobre fosas que están validadas en el mapa de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a 6 de octubre de 2025, y los mapas autonómicos de Cataluña y Valencia para añadir otros 1.045 puntos que a esa fecha no estaban incluidas en el registro ministerial. Desde esa fecha se han hecho varias actualizaciones para añadir nuevas fosas.

Un mismo registro puede corresponderse con una única fosa o con varias. Además de las fosas de represión política, entre las que se incluyen tanto las de sublevados como las de la retaguardia republicana, se encuentran otro tipo de fosas como las de soldados muertos en combate o civiles muertos en bombardeos. De esta manera, se recogen las primeras fosas del llamado "terror caliente" de los momentos iniciales tras el golpe de Estado hasta la fosa en la que en 1973 fue enterrado Cipriano Martos en Reus.

Para los datos de las víctimas asociadas a cada fosa se ha usado el censo de víctimas de la Secretaría de Estado, que incluye información de cerca de 67.500 personas, más de 40.000 vinculadas a alguna fosas. Los datos de ambas bases se actualizarán de forma periódica.

Cifras globales. Para las cifras sobre la represión política durante la guerra civil y la dictadura se ha consultado la bibliografía disponible. Los datos utilizados son los recopilados en el libro Violencia roja y azul: España, 1936-1950, coordinado por el historiador Francisco Espinosa Maestre, con cuyo asesoramiento también se ha contado en el especial.

Las cifras (140.159 represaliados por los franquistas y 49.367 represaliados por los republicanos) fueron actualizadas por el propio Espinosa en una ponencia titulada La investigación de la represión franquista 40 años después (1979-2020). Otras fuentes elevan estos números, pero se ha optado por los de Espinosa por su rigor —están elaborados a partir de los estudios históricos provinciales—, por haber sido revisados recientemente y por ser conservadores, para evitar sobreestimaciones.

Localización. Las fosas se ubican en el mapa siguiendo la localización registrada en las bases de datos. Pueden aparecer varias fosas referenciadas a una misma coordenada, de forma que en el mapa se verá un único punto pero en el listado aparecerán todas. Cuando ha sido posible se han modificado esas coordenadas para mejorar la precisión con la información disponible (informes arqueológicos, mapas autonómicos, etc.).

En los casos en los que no se ha podido averiguar la ubicación real –pasada o presente– de una fosa documentada, la ubicación se ha situado en el centro del municipio correspondiente. Esto ocurre también en el caso de las fosas trasladadas al Valle de Cuelgamuros durante la dictadura, que la base de datos de Memoria Democrática sitúa por defecto en el centro de las localidades.

La superposición de fosas se representa con puntos más oscuros para mostrar la acumulación de fosas en una zona geográfica concreta.

Historias destacadas. En el mapa se distinguen los puntos por su color: frente al granate de la mayoría de las fosas, el amarillo marca aquellas que editorialmente se han destacado en el proyecto por la historia que cuentan o por el material contenido en ellas.

Se han seleccionado más de 140 fosas de forma editorial teniendo en cuenta la propia historia de cada fosa, buscando que fueran representativas de cada una de las seis líneas narrativas (grupos represaliados, mujeres, lugares, objetos, nombres propios y exhumaciones tempranas) y que fueran fosas con material de archivo. Asimismo, puede haber casos en los que la fuerza de la historia ha hecho que se destaque a pesar de no haber encontrado material audiovisual.

Estado de las fosas. El buscador de fosas permite filtrar por cuatro tipos de estado generales. En primer lugar están las exhumadas, que incluyen tanto las que están completamente exhumadas como las que lo están parcialmente; por este motivo, enterramientos en los que aún hay cuerpos, como el Valle de Cuelgamuros, aparece en esta categoría. En segundo lugar están las no exhumadas, donde se agrupan aquellas susceptibles de ser excavadas en algún momento, pero también las que nunca se podrán recuperar (porque pueden estar debajo de construcciones como nichos en un cementerio, por ejemplo). Las trasladadas a Cuelgamuros señalan la ubicación original de las fosas desde las que se llevaron restos a la mayor fosa común de España. Y una categoría genérica denominada "otras" incluye las fosas desaparecidas, las prospectadas o excavadas sin éxito o aquellas fosas que carecen de información sobre su estado.

Dentro de la ficha de cada fosa aparece información más detallada sobre el estado de la fosa. A las cuatro categorías generales utilizadas para el filtro se suman otras más precisas como si está exhumada de manera parcial o si ha sido dignificada. Para facilitar la comprensión se han unificado los términos de la SEMD con los de la Comunidad Valenciana y Cataluña, así como su correspondencia con el filtro del mapa.

Fichas de las fosas. Para recopilar la mayor información posible de cada fosa se han consultado los mapas y bases de datos autonómicos disponibles, informes arqueológicos de las exhumaciones, fuentes históricas e información de las propias asociaciones memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o Foro por la Memoria, y equipos de antropología forense dedicados a las exhumaciones como la Sociedad de Ciencias Aranzadi y ArqueoAntro, entre otros. Las fosas incluidas de Cataluña y Comunidad Valenciana, que en su mayoría no constaban en su momento en la base de datos de la SEMD, cuentan con una ficha sencilla y un enlace al mapa autonómico correspondiente para más información.

Entre las 6.000 fosas registradas, se ha priorizado completar la información y extraer material audiovisual de archivo de aquellas fosas exhumadas o con mayor número de inhumados, aunque estén sin intervenir.

Víctimas de la fosa. La ficha de una fosa incluye un número de víctimas siempre que esté recogido en las bases de datos o se haya podido encontrar tras la consulta de la documentación. En las fosas no exhumadas, aparece el número estimado de inhumados; en las exhumadas totalmente aparece solo el número de exhumados (o en su defecto el de inhumados si no se tiene el otro); y en las exhumadas parcialmente ambos si se han podido encontrar.

No obstante, las fichas incluyen el listado de víctimas asociadas a cada fosa con información básica sobre ellas: nombre, apellidos y profesión y edad si están documentadas, tal y como aparecen en el censo de víctimas de la SEMD.

Contexto de la fosa. Las fichas pueden contener información sobre el bando represor y el contexto de la muerte. Las fosas en las que no se ha logrado –de momento– al menos uno de los dos datos no llegan a 800. Más de 4.800 fosas tienen información sobre el contexto de la muerte, un dato que en su inmensa mayoría proviene de la base de datos de Memoria Democrática. Aquí se especifica si fueron ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarísimas, bombardeos, muertos en combate, muertos en cautividad etc. En este caso se ha respetado la clasificación de cada base de datos (por ejemplo, en las fosas de combatientes de la Comunidad Valenciana no se distingue si los muertos son en combate o fallecidos en hospitales, mientras que la base de datos de Cataluña sí lo hace).

De las 6.000 registros de fosas, se ha obtenido información suficiente para determinar que al menos hay 3.400 puntos donde se enterró a víctimas de represión política. En estos casos, la información sobre el bando represor se ha logrado completar en unas 1.700 fosas, aproximadamente en la mitad. Se ha extraído principalmente de las bases de datos de Cataluña, Comunidad Valenciana y Castilla y León por tener este dato más accesible, ya que hay bases donde ni siquiera se contempla esta información como campo. En general se han usado estas tres categorías: represión provocada por sublevados, represión provocada por republicanos y represión franquista. Esta última denominación se usa para la represión durante la dictadura, excepto en el caso de las fosas de la Comunidad Valenciana, cuya base de datos usa este término también para las ejecuciones llevadas a cabo durante la Guerra Civil. En el caso de esta autonomía hay una fosa categorizada como represión durante la Transición.

Fecha. La fecha de la fosa –año, mes o día exacto, según el caso– puede ser una única fecha o un periodo más amplio, incluso de años, si en ese lugar se enterró en diferentes momentos. En más de 1.260 fosas se ha podido incluir la fecha de la ejecución o muerte a partir de las bases de datos y la documentación adicional utilizada para completar la información de las fosas.

Intervenciones. En las fosas exhumadas se ha incluido la fecha en la que se ha estado excavando. En muchos casos se trata de varias intervenciones a lo largo del tiempo, por lo que la fecha abarca un periodo en lugar de un único año.

Descripción. El texto de descripción de la fosa en cada ficha proviene del Mapa de Fosas de Memoria Democrática de forma automática y sin tratamiento editorial posterior, salvo que se indique lo contrario con la firma al final de RTVE. En todas las fosas seleccionadas para las líneas narrativas los textos han sido elaborados por la redacción de RTVE Noticias y DatosRTVE. En el campo "fuentes" de cada ficha aparece, junto a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la mención a las entidades y proyectos memorialistas que ha consultado el propio Ministerio para los textos. En el caso de las fosas cuyos textos han sido redactados por RTVE aparecen estas fuentes y las adicionales que se hayan podido usar.

Distancia a fosas. Para calcular la distancia que existe entre un municipio y la fosa más cercana se ha utilizado R y la librería "sf". Las coordenadas de los centroides de los municipios –el centro geométrico de los mismos– parten de la Directiva INSPIRE (Infraestructura para la Información Espacial en Europa), que estandariza la información geográfica de todos los Estados europeos.

Primero, la información de fosas y municipios se transforma en objetos espaciales con la misma proyección (EPSG 4326). Después, con la función "st_distance", se comparan las distancias de todas las fosas y se identifica la más cercana para cada municipio. El resultado final se transforma a kilómetros.

La conclusión final –que en España no es posible estar a más de 50 kilómetros de una fosa– es un cálculo aproximado que no incluye municipios de Menorca, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, donde no consta ninguna fosa registrada.

Búsqueda en el Archivo RTVE. Se han digitalizado materiales emitidos y también material inédito que ha aparecido en la revisión del archivo de RTVE. En algunos casos, la atribución del material a una fosa en concreto se ha realizado después de contrastar fechas y consultar informes arqueológicos y otras fuentes. Es el caso de materiales en los que la información geográfica era genérica.

Otros materiales. En el especial se han añadido otros materiales cedidos por instituciones públicas, universidades, asociaciones memorialistas o entidades dedicadas a la antropología forense.

Fotos de la portada. Para la elección de las imágenes de las víctimas que ilustran la portada se ha consultado con los descendientes para pedir permiso para su uso en esta parte del especial. En el caso de la fotografía de María Domínguez Remón, se ha pedido autorización a la Biblioteca Nacional. En el caso de Aurora Picornell y Ángel Matarán, cuyas fotografías originales no eran de cuerpo entero, se han recreado las piernas para poder presentarlas de pie.

Material de las fichas. Las fichas llevan un material destacado editorialmente. El resto de materiales se ordena por categorías –vídeos, audios, fotos o noticias– en orden cronológico descendente.

Nota sobre el uso de IA. Se ha utilizado ChatGPT 5 para tareas de búsqueda en profundidad en internet, lo que se conoce como "deep research". Gracias a esta asistencia se ha accedido a fuentes oficiales con información sobre la fosa, como por ejemplo los informes arqueológicos, las notas de las instituciones que promueven las intervenciones, etc.

También se ha utilizado IA en la composición de la imagen de la multitud de personas que aparece en la portada del especial. En esta imagen se mezclan retratos creados con IA –que han sido posteriormente editados por el equipo de RTVE– con fotos reales de víctimas de las fosas comunes.