Avance semanal de 'La Promesa' del 20 al 24 de julio: Manuel y Julieta se besan apasionadamente

La llegada de Máximo, Julio y Tomasa ha revolucionado La Promesa. El duque de Buenaventura se ha reencontrado con Alonso, su gran amigo al que no veía desde hace años. También con el resto de los Luján, a quienes echaba mucho de menos. Además, ha conocido a nuevos miembros de la familia, como a Ángela. Aunque su primer encuentro no fue el mejor, el duque está intentando cambiar esa primera impresión.

Julio y Tomasa, por su parte, han declarado la guerra al servicio de La Promesa. Desde que llegaron, no han parado de criticar todos y cada uno de los rincones del palacio. Además, el reencuentro de la recién llegada con su hermana, Petra Arcos, ha sido realmente frío. ¿Qué habrá ocurrido entre ellas? Esto es lo que pasará en los próximos capítulos de La Promesa.

Avance de los próximos capítulos Carlo interviene para calmar a María tras su enfrentamiento con Samuel. La doncella, finalmente, recapacita y pide perdón al cura. Máximo sigue tentando a Curro con una oferta laboral para después de la boda, algo que disgusta a Ángela, pero que Alonso ve con buenos ojos. No así Leocadia que trata de evitar a toda costa a Máximo. Por supuesto, a Lorenzo le repatea el hígado esa oferta. Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivo para evitar los planes de Ciro. También habla con Petra tratando de averiguar si los vio besándose a ella y a Adriano, pero no saca nada en firme. La Promesa: Martina ayuda a Julieta entregándole un método anticonceptivot En el servicio, el resquemor aumenta al ver los privilegios de Julio y Tomasa, aunque el duque resta importancia a las quejas de sus propios criados. Y llega un rayo de esperanza: el doctor anuncia que la bebé está luchando y que su supervivencia es un buen presagio. Julieta da largas a Ciro, que quería pasar la noche con ella. La joven miente para acudir a una cita clandestina. En la oscuridad del jardín, Manuel espera a Julieta. Empieza a ser insostenible para ambos frenar sus sentimientos y, bajo la luz de la luna y una intensa lluvia, se dejan llevar por ellos. ¡Se besan apasionadamente! La alegría regresa a María Fernández al ver que su hija finalmente empieza a comer y dormir mejor. El doctor Peribáñez confirma el milagro: la niña está fuera de peligro. Adriano consigue ver lo que Curro le enseña. ¡Está mejorando también! En la zona de servicio, Tomasa sigue abroncando a sus compañeros por necedades, provocando que Teresa y Cristóbal teman un desbordamiento de la situación. La Promesa: La hija de María Fernández está mejorandot Manuel y Julieta apenas pueden disimular su atracción, pero Ciro, embebido en sí mismo, ni siquiera se da cuenta. Petra pide a Tomasa que relaje con sus compañeros y la recién llegada reacciona con agresividad: ella ya no le dice qué puede hacer. Máximo confiesa a Leocadia, mientras observa a Ángela y Curro desde la distancia, que su verdadero motivo para regresar es… ¡conocer a su hija! La Promesa: El motivo de Máximo para regresar es... ¡conocer a su hija Ángela!t