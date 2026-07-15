Las curiosidades más variopintas de los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' en 'Cosas de palacio'

Una semana después, las actrices dueñas de la cocina de La Promesa regresan a los platós de Valle Salvaje para reencontrarse con sus compañeros del videopodcast anterior. Tras un primer episodio que sirvió para conocerse mejor, en la nueva entrega descubrimos un curioso momento de Manuel Gareno en un hospital durante un rodaje de Cosas de palacio o cómo es el día a día de un actor. ¿Quieres saber más sobre el nuevo programa? Te contamos todos los detalles.

"Me ha dicho un pajarito...", este jueves en RTVE Play Manuel Gareno, Helena Zumel, Carmen Flores y Teresa Quintero vuelven a reunirse para responder las preguntas de la audiencia. Además, algunos de sus compañeros nos han chivado afirmaciones de los cuatro actores, curiosidades variopintas que tienen que demostrar y descubrir quién ha sido "el pajarito". Y no solo eso: ¿Qué le ocurrió a Manuel Gareno durante la grabación de otro episodio de Cosas de palacio? El actor nos cuenta cómo se vivió un embarazoso momento detrás de las cámaras. ¡Las cosas que pasan en La Promesa y Valle Salvaje! No te lo pierdas, este jueves 16 de julio, a partir de las 19:30 horas en RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco