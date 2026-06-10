Música, retos y confesiones: esto es lo que pasará en el final de temporada de 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. En un esperado crossover de ambas series, los intérpretes que dan vida a los personajes de las dos ficciones acuden a los platós de La Promesa o Valle Salvaje para charlar animadamente y sin tapujos. Tras un exitoso estreno que hizo al videopodcast el más visto de RTVE Play, ya son 12 episodios que ya están disponibles en la plataforma. Pero, ¿qué es lo que pasará en el final de temporada? Te contamos todos los detalles!

Así será el final de temporada Los próximos episodios de Cosas de palacio traen las risas aseguradas con sus nuevos invitados, que se sorprenderán con lo que sucede en cada uno de ellos. Las preguntas de la audiencia, los retos de sus compañeros anteriores o retos interpretativos y musicales serán los protagonistas junto a los actores que pasen por los platós de ambas series como las diferentes salas de servicio, de la zona noble o la Casa Pequeña. Además, el verano está cada vez más cerca, y en Cosas de palacio nos hemos querido refrescar con música e imitaciones. Pero no solo eso, los actores han confesado algunas curiosidades como cuánto costaría que se desnudaran en pantalla. ¿Qué serán lo que votan en el video que abre la noticia? ¿Y por qué Emma Guilera ha vuelto al programa? ¡Todo esto y mucho más en el final de temporada del videopodcast! ¿Te lo vas a perder?

"Doblajes mal", este jueves en RTVE Play Marta Tomasa se reencuentra con Fernando Coronado, antiguo compañero de rodajes, en el set de Valle Salvaje. Junto a César Maroto y Daniel Schroeder improvisan unos doblajes desternillantes de secuencias de ambas series, hablan de sus rutinas en el rodaje y demuestran qué tal se conocen. ¡Uno de los episodios más divertidos de Cosas de palacio! No te lo pierdas este jueves, 11 de junio, a partir de las 19:30h en RTVE Play.

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el videopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos. Consigue las tazas de 'Cosas de palacio' firmadas por los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco