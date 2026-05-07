La aerolínea Plus Ultra suspenderá los vuelos a Colombia a partir de junio por el aumento del precio del combustible

La aerolínea española Plus Ultra suspenderá temporalmente sus vuelos a Colombia a partir del próximo 2 de junio por el "incremento sin precedentes en el coste del combustible de aviación", por la guerra en Irán, y otros "factores específicos" del mercado del país andino, ha informado la compañía.

Plus Ultra ha detallado en un comunicado que "el transporte aéreo internacional atraviesa una situación extraordinariamente compleja derivada del conflicto en Oriente Medio", lo que ha provocado el incremento en el precio del combustible, "que en algunos mercados se ha duplicado en pocas semanas".

"A este contexto global se suman factores específicos en mercados como el colombiano. Entre ellos, un precio del carburante significativamente superior al de otros países de la región; una elevada carga impositiva y de tasas aeroportuarias; un incremento costes operativos estructurales o la imposibilidad de trasladar el incremento de combustibles a los billetes ya emitidos", añadió la información.