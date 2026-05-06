El Ibex 35 se dispara y el petróleo se hunde: el mercado celebra los avances en las negociaciones en Oriente Medio

Jornada de miércoles marcada por el optimismo en los mercados. Los síntomas de desescalada en Irán desinflan con contundencia el precio del petróleo y dan alas a subidas potentes en las bolsas europeas.

El intenso movimiento al alza en la renta variable muestra que los inversores confían en la posibilidad de que, esta vez sí, un acuerdo en Oriente Medio esté cerca.

El crudo brent se desploma algo más del 10% este miércoles. El barril de referencia en Europa ha perdido los 100 dólares tras publicarse que Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un memorando de acuerdo para poner fin a la guerra. A media sesión cotiza en el entorno de los 80 dólares el barril.

Según publica Axios con información procedente de funcionarios estadounidenses, la Casa Blanca cree estar cerca de llegar a un acuerdo con Irán "sobre un memorando de entendimiento de una página", con el que se podría poner fin a la guerra, y se establecería un marco para las negociaciones nucleares.

El west texas, de referencia en Estados Unidos, sigue la estela del brent y se desploma aún más: pierde los 90 dólares y cae un 12%.

La renta variable celebra los avances diplomáticos El Ibex 35 consolida este miércoles a media sesión los avances alcanzados en la sesión del martes. Se dispara cerca del 3% y consigue recuperar con soltura los 18.000 puntos. Dentro del selectivo español, destacan las ganancias de ArcelorMittal que se dispara más del 8% e IAG, el 5,5%. ACS consolida ganancias y sube más de un 4% después de que este martes consiguiera cerrar en máximos de 2020 con una revalorización superior al 9%, IAG y los bancos. En el lado de las pérdidas, el farolillo rojo de la sesión es Laboratorios Rovi que se hunde más de un 14% tras presentar resultados del primer trimestre de 2026. La compañía farmacéutica ha ganado 9,4 millones en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 48% menos que en el mismo periodo del año anterior. Además, rebaja su previsión de ingresos para este año. En Europa, tono similar al de IBEX 35 por los avances diplomáticas. París y Frankfurt lideran las ganancias con revalorizaciones superiores al 3%, mientras que algo más rezagadas van Milán y Londres con subidas del 2%. El índice paneuropeo Euro Stoxx 600 consolida los 620 puntos con avances del 2,5%.