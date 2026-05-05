Los grandes bancos del Ibex 35 arrancan 2026 con un récord de beneficio de 10.800 millones de euros

Los grandes bancos españoles, pesos pesados de un Ibex 35 especialmente bancarizado, ya han terminado de publicar sus cuentas correspondientes a 2026 y lo han hecho exhibiendo músculo en un contexto marcado por la incertidumbre económica debido a la inestabilidad geopolítica.

En total, hasta marzo, Santander, Caixabank, BBVA, Bankinter, Unicaja y Sabadell suman 10.815 millones de euros de beneficio. Es un 27,42 % más que en el mismo periodo de 2025.

En general, el sector bancario sigue mostrando una gran solidez con beneficios al alza. Pero con matices.

En este arranque de 2026 se observa una diferencia sustancial entre las grandes entidades y los bancos más pequeños: mientras los tres grandes siguen obteniendo ganancias nunca vistas, los medianos están navegando sus propios procesos de ajuste y costes operativos.

Banco Santander gana un 60% más Banco Santander ha presentado unos resultados históricos. La entidad que preside Ana Botín ha publicado un beneficio neto de 5.455 millones de euros, un 60% más que en el mismo periodo del año anterior. Las cuentas incluyen una plusvalía neta de 1.895 millones de euros por la venta de su filial en Polonia finalizada en enero. El banco ha anunciado además, una subida del dividendo del 14% consolidando, de este modo, su política de retribución al accionista.

BBVA consolida su negocio en México BBVA ha firmado el mejor arranque de año de su historia, apoyado en sus dos grandes motores: México y España y dejando atrás el fracaso de la OPA a Sabadell que marcó el 2025. En el caso de la entidad que presidente Carlos Torres Vila, su beneficio neto se ha situado en 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8%. El banco ha anunciado que iniciará próximamente el último tramo de su programa de recompra de acciones por valor de 1.460 millones de euros.

Caixabank impulsa su negocio en seguros y servicios CaixaBank ha obtenido un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7% más que en el mismo trimestre de 2025. La compañía ha conseguido que su tasa de morosidad se sitúe por debajo del 2%, concretamente en el 1,98%. Los resultados se vieron favorecidos por el aumento de la actividad en seguros y servicios. Su neobanco, Imagin, también se consolida: alcanzó los 4 millones de clientes y un volumen de negocio de 22.700 millones.

Sabadell inicia etapa con Marc Armengol El banco catalán ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto de 347 millones de euros, lo que supone una caída del 29% en comparativa con el mismo periodo del año anterior. El pinchazo viene de la caída del margen de intereses y comisiones y de los costes extraordinarios derivados de su plan de prejubilaciones en España y el impacto de la venta de su filial británica TBS. Esos costes extra ascienden a 55 millones de euros brutos a los que habría que añadir otros 14 millones por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TBS. La entidad, además, arranca una etapa nueva en el cuadro de mandos y César González-Bueno le cede el testigo de consejero delegado a Marc Armengol.

Unicaja completa su reestructuración interna El Grupo Unicaja, uno de los últimos en rendir cuentas este martes, registró un beneficio neto de 161 millones de euros en el primer trimestre de 2026, frente a los 158 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento interanual del 1,4%. Destaca de sus cuentas una mejora en sus márgenes tras completar su proceso de reestructuración interna.