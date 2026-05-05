Guerra de Irán, última hora en directo: El precio del petróleo se dispara por la escalada de tensión en Ormuz
- Emiratos asegura haber interceptado tres misiles procedentes de Irán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 68 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Estados Unidos ha anunciado que su país sacará "de forma segura" a las embarcaciones bloqueadas que han pedido ayuda para salir del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, le ha advertido que cualquier "injerencia estadounidense" en el régimen marítimo iraní en la zona "se considerará una violación del alto el fuego".
El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.
Estas son las últimas novedades:
- Seúl investiga posible ataque a un buque surcoreano en Ormuz y afirma que no hay víctimas
- Wall Street cierra en rojo mientras se dispara el precio del crudo por la guerra en Irán
- EE.UU. tiene desplegados alrededor de 85.000 militares en Europa, con Alemania como principal enclave
Guerra de Irán, última hora en directo:
-
0:51
Trump resta importancia a los últimos ataques iraníes contra Emiratos
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado importancia a los 19 proyectiles lanzados este lunes contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia. "La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca, según informa Europa Press. "Uno pasó. No ha habido daños importantes", ha planteado. Trump ha calificado, además, de "miniguerra" el conflicto. "Digo que es una miniguerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?", ha planteado.
-
0:32
El ministro de Exteriores iraní sobre Ormuz: "No hay soluciones militares a crisis políticas"
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha rechazado las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, donde la Casa Blanca ha movilizado sus fuerzas para permitir pasar algunos buques mercantes. "Los hechos en Ormuz dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política", ha escrito Araqchí en su cuenta de X. El ministro de Exteriores iraní también ha instado a EE.UU. y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de "desconfiar" de quienes quieran "arrastrarlo de nuevo al atolladero".
“Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026
As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.
Project Freedom is Project Deadlock.“
-
0:25
Los ataques entre EE.UU. e Irán devuelven el foco al estrecho de Ormuz
Sólo un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un plan para liberar a los barcos atrapados en el estrecho de Ormuz, la tensión vuelve a ser máxima en esa zona. Estados Unidos asegura que dos cargueros con bandera estadounidense han logrado atravesar el estrecho y confirman que también han hundido seis barcos iraníes que trataban de impedirlo. EE.UU. alega que Irán ha disparado con misiles a barcos estadounidenses. Emiratos Árabes, por su parte, ha indicado que ha interceptado tres misiles procedentes de Irán.
-
0:14
El precio del petróleo se dispara ante la tensión en Ormuz
Wall Street ha cerrado este lunes en rojo y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ha bajado un 1,13%, mientras se disparaba el precio del petróleo por la situación en el estrecho de Ormuz. Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones se situó en los 48.941 puntos; el selectivo S&P 500 ha retrocedido un 0,41%, hasta 7.200 enteros, y el Nasdaq ha perdido un 0,19%, hasta 25.067 unidades. La escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz dispararon este lunes el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) un 4,39%, hasta los 106,42 dólares el barril.
-
0:05
Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.