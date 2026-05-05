Guerra de Irán, última hora en directo: El precio del petróleo se dispara por la escalada de tensión en Ormuz

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 68 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el pasado 21 de abril su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Estados Unidos ha anunciado que su país sacará "de forma segura" a las embarcaciones bloqueadas que han pedido ayuda para salir del estrecho de Ormuz, mientras que el presidente de la comisión parlamentaria de seguridad nacional, Ebrahim Azizi, le ha advertido que cualquier "injerencia estadounidense" en el régimen marítimo iraní en la zona "se considerará una violación del alto el fuego".

El número de víctimas de los ataques israelíes en Líbano desde el 2 de marzo asciende a 2.618 muertos y más de 8.000 heridos.

Estas son las últimas novedades:

Seúl investiga posible ataque a un buque surcoreano en Ormuz y afirma que no hay víctimas

Wall Street cierra en rojo mientras se dispara el precio del crudo por la guerra en Irán

EE.UU. tiene desplegados alrededor de 85.000 militares en Europa, con Alemania como principal enclave