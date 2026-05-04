Muere Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia
- Está considerado el padre de las instituciones vascas, ya que en su primer mandato se levantó el entramado administrativo
- Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, fundó a finales de los 80 Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV
Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia, ha fallecido este lunes a los 87 años. Tras la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979, Garaikoetxea, un año más tarde, fue elegido presidente en las primeras elecciones autonómicas que celebró Euskadi. Está considerado el padre de las instituciones vascas, ya que durante su primer mandato se asentaron la bases del entramado político y administrativo de la comunidad.
Garaikoetxea, elegido lehendakari en las elecciones de 1980 y 1984, ha sufrido un infarto en el club deportivo Larraina, en Pamplona, mientras nadaba y aunque ha podido ser reanimado, finalmente ha fallecido en el Hospital Universitario de Navarra, según ha podido confirmar RTVE.es.
Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales, especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de Franco, según recoge la biografía de Garaikoetxea publicada en la web del Gobierno Vasco.
Garaikoetxea fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura, aunque en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la presidencia del Gobierno vasco. Antes de ser elegido lehendakari, fue presidente del Consejo General Vasco, el Gobierno provisional que operó entre 1979-1980, además de ser parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento vasco en cinco. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV, desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.
"El extraordinario arquitecto de Euskadi"
En junio del pasado año, el actual Gobierno vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea, como "figura clave en la construcción institucional del País Vasco". A sus 87 años, el expresidente fue reconocido como "el extraordinario arquitecto de Euskadi" por su papel fundamental al frente del primer Gobierno vasco de la democracia.
El acto, presidido por el actual lehendakari, Imanol Pradales, reunió a destacadas figuras políticas e institucionales, entre ellos dos de sus sucesores, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, así como representantes de la familia de José Antonio Ardanza.
Durante su intervención, Pradales rememoró la primera reunión del Ejecutivo de Garaikoetxea en Ajuria Enea, celebrada hace 45 años, y subrayó su "legado de resiliencia, prosperidad y bienestar". "Llegó a una Euskadi en ruinas, golpeada por la recesión, el paro y la violencia, y supo diseñar los cimientos de un país mejor", afirmó el lehendakari.
El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi".
El histórico dirigente, que dejó el cargo en 1985 tras fundar Eusko Alkartasuna, también tomó la palabra en aquel acto. "Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.
"No te fallaremos"
"Gracias por haberle dado lo mejor de ti a tu pueblo. Gracias por haber luchado por su libertad. Fue un honor conocerte y haber aprendido de ti. No te fallaremos", señala el mensaje de condolencias que ha difundido este lunes Pradales. El lehendakari recuerda en el mismo que Garaikoetxea fue un "firme defensor de los derechos humanos y de la justicia social. Arquitecto del autogobierno y del bienestar vasco. Líder en los tiempos más difíciles. Pragmático y soñador. Sensato y valiente. Carismático y hombre de equipo. Y, por encima de todo esto, padre y marido".
También la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha mostrado su pesar. "Lamento profundamente el fallecimiento del lehendakari Carlos Garaikoetxea, un navarro que supo gestionar la transición a la Euskadi democrática y que mantuvo su compromiso político con Navarra hasta el final", ha destacado.
EH Bildu, coalición en la que se integra Eusko Alkartasuna, también ha difundido un mensaje de condolencias a través de las redes sociales y en él ha destacado que fue un "ejemplo de compromiso en el camino de la suma de fuerzas por la soberanía".
El PNV también ha lamentado el fallecimiento de Garaikoetxea, que "de la mano del Partido Nacionalista Vasco puso las bases del autogobierno y de las instituciones". A través de las redes sociales, el PNV ha destacado que "trabajó por Euzkadi en momentos muy decisivos". "El Gobierno liderado por él, el primero tras la dictadura, puso las bases del autogobierno y de las instituciones de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Agur eta ohore Garaikoetxea Lehendakaria!", concluye.
El PP vasco también ha despedido con la expresión en euskera Agur eta ohore (adiós y honor) al exlehendakari, del que ha recordado que fue "el primer lehendakari del Estatuto de Guernica". El exlehendakari Juan José Ibarretxe, por su parte, ha calificado a su antecesor como demócrata, abertzale y "constructor" del pueblo vasco en su mensaje de despedida publicado en las redes sociales.