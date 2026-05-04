Muere Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia

Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari de la democracia, ha fallecido este lunes a los 87 años. Tras la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979, Garaikoetxea, un año más tarde, fue elegido presidente en las primeras elecciones autonómicas que celebró Euskadi. Está considerado el padre de las instituciones vascas, ya que durante su primer mandato se asentaron la bases del entramado político y administrativo de la comunidad.

Garaikoetxea, elegido lehendakari en las elecciones de 1980 y 1984, ha sufrido un infarto en el club deportivo Larraina, en Pamplona, mientras nadaba y aunque ha podido ser reanimado, finalmente ha fallecido en el Hospital Universitario de Navarra, según ha podido confirmar RTVE.es.

Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales, especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de Franco, según recoge la biografía de Garaikoetxea publicada en la web del Gobierno Vasco.

Garaikoetxea fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura, aunque en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la presidencia del Gobierno vasco. Antes de ser elegido lehendakari, fue presidente del Consejo General Vasco, el Gobierno provisional que operó entre 1979-1980, además de ser parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento vasco en cinco. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna, una escisión del PNV, desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.

"El extraordinario arquitecto de Euskadi" En junio del pasado año, el actual Gobierno vasco, liderado por el lehendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea, como "figura clave en la construcción institucional del País Vasco". A sus 87 años, el expresidente fue reconocido como "el extraordinario arquitecto de Euskadi" por su papel fundamental al frente del primer Gobierno vasco de la democracia. El acto, presidido por el actual lehendakari, Imanol Pradales, reunió a destacadas figuras políticas e institucionales, entre ellos dos de sus sucesores, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, así como representantes de la familia de José Antonio Ardanza. ““ Durante su intervención, Pradales rememoró la primera reunión del Ejecutivo de Garaikoetxea en Ajuria Enea, celebrada hace 45 años, y subrayó su "legado de resiliencia, prosperidad y bienestar". "Llegó a una Euskadi en ruinas, golpeada por la recesión, el paro y la violencia, y supo diseñar los cimientos de un país mejor", afirmó el lehendakari. El actual lehendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi "crecer en prosperidad y bienestar" y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el "extraordinario arquitecto de Euskadi". ““ El histórico dirigente, que dejó el cargo en 1985 tras fundar Eusko Alkartasuna, también tomó la palabra en aquel acto. "Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible", remarcó.