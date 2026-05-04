Uber Eats pagará la deuda de 110 millones de euros por las cotizaciones pendientes de 60.000 falsos autónomos

La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha reconocido por escrito la deuda pendiente con la Seguridad Social y pagará unos 110 millones de euros por las cotizaciones pendientes de 60.000 personas que contrató como falsos autónomos, según han confirmado a RTVE una fuente del proceso.

"Lo diremos las veces que haga falta: un trabajador con una bicicleta no es un autónomo (...) Ninguna empresa por encima de la ley", ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la red social Bluesky, acompañado de una imagen en la que también puede leerse: "Uber paga 110 millones de euros por cotizaciones pendientes de 60.000 falsos autónomos".

La plataforma anunció en enero de este año que dejaría de "colaborar con repartidores autónomos" para cumplir con las obligaciones de la llamada Ley Rider, cuatro años después de su aprobación. Fuentes de la compañía expresaron entonces su intención de terminar con los litigios pendientes y se pusieron a disposición de "repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos".