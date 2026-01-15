Uber Eats anuncia que dejarÃ¡ de trabajar con autÃ³nomos para garantizar el cumplimiento de la Ley Rider
- La compañía ha tomado esta decisión cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider
- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebra la decisión de Uber Eats
La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos". Esta decisión la han tomado cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider. Fuentes de la empresa han declarado que de esta forma manifiestan su "compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos".
Además, la empresa ha detallado que los repartidores que todavía utilizan la aplicación de la compañía como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma.
Fue en agosto de 2021 cuando entró en vigor la Ley Rider, que prohibió a este tipo de plataformas emplear a los repartidores como falsos autónomos. Desde 2022, Uber Eats decidió operar con un modelo híbrido, en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos. Además, desde la compañía han asegurado que reafirman "su compromiso" con la norma "después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística y, para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos".
Mejorar las condiciones de los repartidores
Tan solo en 2025, más de 7.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras, según ha especificado la empresa este jueves. En octubre de 2024, Uber Eats y el sindicato UGT firmaron un acuerdo de colaboración para mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores.
Por otro lado, Just Eat España, desde la entrada en vigor de la Ley, solo opera con repartidores contratados a través de empresas especializadas a las que exige que sean trabajadores contratados y no autónomos.
Según ha expresado la empresa, esta "siempre ha liderado el camino" y les alegra "el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos". Al respecto, han sentenciado que "la clave será conocer en qué términos se materializa" ya que el "modelo operativo a seguir en España siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores".
Yolanda Díaz celebra la decisión
La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha mostrado su "satisfacción" tras conocerse la decisión de Uber Eats. Díaz ha afirmado que "no puede más que mostrar satisfacción porque es una muy buena noticia y esto es una evidencia de que legislar sirve". Además, ha afirmado que, a día de hoy, "no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que se coloque al margen de la ley".
La titular de Trabajo ha avanzado que con la decisión de Uber Eats van "aflorar a más de 50.000 personas que eran falsos autónomos en España" y ha asegurado que "un trabajador con una app en su mano y una bicicleta no era un emprendedor". El impacto, según la ministra, supondrá procesos administrativos de más de 100 millones de euros.