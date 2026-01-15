Uber Eats anuncia que dejarÃ¡ de trabajar con autÃ³nomos para garantizar el cumplimiento de la Ley Rider

La plataforma de reparto a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos". Esta decisión la han tomado cuatro años después de la aprobación de la Ley Rider. Fuentes de la empresa han declarado que de esta forma manifiestan su "compromiso con el cumplimiento de las obligaciones que nos correspondan, así como nuestra intención de poner fin a todos los litigios pendientes y estamos a disposición de repartidores, sindicatos y el Gobierno para garantizar un proceso justo para todos".

Además, la empresa ha detallado que los repartidores que todavía utilizan la aplicación de la compañía como autónomos podrán continuar trabajando como empleados por cuenta ajena de una de las flotas colaboradoras de la firma.

Fue en agosto de 2021 cuando entró en vigor la Ley Rider, que prohibió a este tipo de plataformas emplear a los repartidores como falsos autónomos. Desde 2022, Uber Eats decidió operar con un modelo híbrido, en el que los repartidores han podido elegir entre ser asalariados o autónomos. Además, desde la compañía han asegurado que reafirman "su compromiso" con la norma "después de cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística y, para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos".

Mejorar las condiciones de los repartidores Tan solo en 2025, más de 7.000 repartidores han sido contratados por alguna de sus flotas colaboradoras, según ha especificado la empresa este jueves. En octubre de 2024, Uber Eats y el sindicato UGT firmaron un acuerdo de colaboración para mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores. Por otro lado, Just Eat España, desde la entrada en vigor de la Ley, solo opera con repartidores contratados a través de empresas especializadas a las que exige que sean trabajadores contratados y no autónomos. Según ha expresado la empresa, esta "siempre ha liderado el camino" y les alegra "el anuncio de que el resto de plataformas hayan decidido, por fin, seguir nuestros pasos". Al respecto, han sentenciado que "la clave será conocer en qué términos se materializa" ya que el "modelo operativo a seguir en España siempre ha sido claro, y pasa necesariamente por la contratación de los repartidores". La Ley Rider, ¿en qué consiste? PALOMA TORRECILLAS