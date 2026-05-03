Merz afirma que la retirada parcial de soldados de EE.UU. de Alemania "no tiene relación" con sus críticas sobre Irán

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha defendido este domingo sus críticas a la estrategia de EE.UU. en Irán y ha sostenido que el anuncio de la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania no tiene "ninguna relación" con su desencuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el conflicto en Oriente Medio y la guerra en Irán.

En una entrevista en el programa de Caren Miosga de la primera cadena de televisión pública, ARD, con motivo del año que cumplirá como jefe de Gobierno alemán el próximo día 6, Merz ha restado importancia a la anunciada retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania en los próximos seis a doce meses.

"Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo", ha dicho el canciller en el programa, según el adelanto de la cadena.

Asegura que su retirada estaba prevista hace tiempo Merz ha sostenido que se trata de un contingente que el expresidente estadounidense Joe Biden había desplegado de manera temporal en Alemania a raíz de la guerra rusa en Ucrania y sobre cuya retirada se venía hablando desde hace tiempo. Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán han tenido algo que ver, el político conservador ha sido tajante: "No existe ninguna relación". Trump amenazó con retirar soldados de Alemania el miércoles, después de que Merz afirmara el lunes que Washington no tenía una estrategia de salida coherente en su conflicto con Irán y que el régimen de Teherán estaba "humillando a toda una nación" en las negociaciones de paz. El viernes, el Pentágono anunció la retirada de unos 5.000 soldados del país, mientras que el propio Trump, que acusó a Merz de "no tener ni idea" y de no haberle ayudado en la guerra con Irán, advirtió el sábado de que "serán muchos más".