El canciller alemán Merz asegura que Estados Unidos "está siendo humillado por Irán en las negociaciones"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha considerado este lunes que Irán está "humillando" a EE.UU. con su actitud en las negociaciones con Teherán para frenar el conflicto en Oriente Medio, lo que ha atribuido a que el Gobierno estadounidense entrara en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.

Así lo ha manifestado durante una charla con estudiantes en la ciudad de Marsberg, donde ha asegurado que "en un conflicto no sólo hay entrar, sino que hay que saber cómo salir": "Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán", ha afirmado el alemán en el acto.

"Los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian", ha agregado el jefe del Gobierno germano. "Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense", abunda. El canciller también ha afirmado que espera que el conflicto termine lo antes posible porque está costando a Alemania “mucho dinero de los contribuyentes y mucha capacidad económica”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado duramente a los aliados de la OTAN por no enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz durante el conflicto. La vía marítima ha permanecido prácticamente cerrada, causando turbulencias en los mercados y una interrupción sin precedentes en el suministro energético. Merz ha reiterado que ni los alemanes ni los europeos fueron consultados antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran a atacar Irán el 28 de febrero, y que posteriormente trasladó directamente su escepticismo a Trump: “Si hubiera sabido que esto continuaría así durante cinco o seis semanas y empeoraría progresivamente, se lo habría dicho de forma aún más contundente”, ha afirmado Merz.