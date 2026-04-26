Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos
- El presidente estadounidense ha asegurado que la estrategia de presión máxima está asfixiando la economía de Teherán
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.
El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, ha afirmado que el tiempo juega a favor de Washington.
Trump ha destacado que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.
Trump: "No se puede permitir que Irán posea armas nucleares"
El presidente ha reiterado que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.
"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", ha sentenciado.
La entrevista también ha servido para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes ha acusado de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los "billones de dólares" que EE.UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia.
El ministro de Exteriores iraní regresa a Pakistán
Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, ha regresado este domingo a la capital de Pakistán, Islamabad, para plantear sus últimas consultas regionales con las autoridades paquistaníes en torno a las negociaciones de paz con Estados Unidos.
Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí ha sido recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan.
En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se ha reunido con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien ha pedido "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.
Araqchí también ha mantenido conversaciones telefónicas con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y con el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre el desarrollo de las negociaciones con Washington.
Araqchí dijo la víspera que en sus reuniones con las autoridades paquistaníes había presentado un “marco viable” para poner fin de forma definitiva a la guerra, por lo que su retorno a Pakistán podría responder a la espera de una reacción de Washington.