Trump afirma que no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Irán, ya que el tiempo juega a favor de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, ha afirmado que el tiempo juega a favor de Washington.

Trump ha destacado que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

Trump: "No se puede permitir que Irán posea armas nucleares" El presidente ha reiterado que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global. "No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", ha sentenciado. EE.UU. afirma que "no cuenta con Europa" y eleva entre burlas el pulso político por Ormuz La entrevista también ha servido para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes ha acusado de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los "billones de dólares" que EE.UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia.