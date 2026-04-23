Trump ordena destruir todos los barcos que coloquen minas en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado a la Marina de Estados Unidos que "dispare" y "destruya" cualquier barco que pueda estar colocando minas en el estrecho de Ormuz, en medio de un cruce de declaraciones entre Washington y Teherán a cuenta de los supuestos incumplimientos de los acuerdos, pese a que sigue en vigor sine die el alto el fuego.

"He ordenado a la Marina de Estados Unidos que dispare y destruya contra cualquier barco, por pequeño que sea (...), que este colocando minas en aguas del estrecho de Ormuz. No dudaremos", ha sentenciado en un mensaje publicado en su red, Truth Social, y en el que no ha aclarado los motivos de esta nueva amenaza. Sí ha afirmado, no obstante, que la limpieza de minas prosigue "ahora mismo" e incluso se "triplicará" la actividad.

El enésimo aviso de Trump coincide con el anuncio del régimen iraní sobre el supuesto cobro de peajes a los barcos que navegan por este estrecho, si bien el tráfico permanece bloqueado en teoría por los bloqueos impuestos tanto por Washington como por Teherán. Según el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hayibabaei, el Banco Central de Irán ya ha recibido el primer depósito, informan los medios oficiales.

De lo que ocurra en Ormuz depende en gran medida la tregua pactada entre los dos países, tal como avisó el miércoles el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, quien insistido en que un alto el fuego completo sólo tiene sentido si no se viola con el "bloqueo" marítimo y el consiguiente "secuestro" de la economía mundial. "No lograron sus objetivos con la agresión militar, tampoco lo lograrán con la intimidación", subrayó.

Según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, las tropas norteamericanas desplegadas en la zona ya han ordenado a 31 buques que regresen a puerto.