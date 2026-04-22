Atacados tres mercantes en el estrecho de Ormuz pese a la extensión de la tregua con EE.UU
- Irán ha reconocido haber disparado contra uno de los barcos cerca de Omán
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Tres barcos mercantes han sido tiroteados este miércoles en las cercanías del estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego con Irán. Trump, sin embargo, mantiene el bloqueo naval a los buques que provengan o se dirijan a puertos iraníes.
Irán ha reconocido haber disparado contra uno de los buques, cerca de Omán, que supuestamente no atendió a sus instrucciones. En los otros dos incidentes no se ha identificado aún a los responsables de los disparos. En ningún caso se han registrado daños personales.
Antes de la guerra, el 20 % del transporte global de gas y petróleo pasaba por Ormuz. Irán impuso restricciones a los barcos que cruzan el estrecho, primero como represalia por la guerra desencadenada en su contra por EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero, y después como respuesta al bloqueo naval estadounidense. El bloqueo de EE.UU., iniciado el 13 de abril, afecta al 90 % del comercio marítimo de Irán, que recibe la mayor parte de sus importaciones de bienes y comercia con su petróleo a través de Ormuz.
Irán dispara contra un carguero cerca de Omán
El primer ataque a un mercante se ha producido contra un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés), que controla el tráfico mercante.
Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní se ha acercado al buque sin avisar previamente por radio, y ha abierto fuego con ametralladoras y lanzagranadas, lo que ha causado graves daños en el puente de mando, según informa la UKMTO y recogen las agencias internacionales. No ha habido daños para la tripulación ni se han producido incendios o vertidos.
Según la empresa de inteligencia Vanguard Tech, el buque lleva bandera de Liberia y "había sido informado de que tenía permiso para transitar por el estrecho de Ormuz". Por su parte, la agencia de noticias iraní Tasnim ha afirmado que el barco había "ignorado las advertencias de las fuerzas armadas iraníes", según Afp.
El segundo ataque se ha producido horas después. La UKMTO ha informado de un incidente a ocho millas náuticas al oeste de Irán. El patrón del carguero ha comunicado que les habían disparado y que habían detenido el barco en el mar. En este caso no ha habido daños para la tripulación ni para el buque.
Vanguard Tech ha identificado la embarcación como el portacontenedores Euphoria, con bandera panameña. Según el sitio web MarineTraffic, el barco se dirigía al puerto saudí de Yeda desde el puerto de Yebel Ali, en los Emiratos Árabes Unidos.
Porsteriormente, fuentes de seguridad marítima citadas por Reuters han asegurado que un tercer carguero con contenedores ha sido atacado a ocho millas náuticas al oeste de Irán. El barco, con bandera de Liberia, salía del estrecho de Ormuz. El buque no ha sufrido daños y la tripulación se encuentra bien, pero el barco se ha detenido.
El cierre de Ormuz afecta a la economía internacional, tanto por la falta de combustible como por el de otros productos, como los fertilizantes. El bloqueo del estrecho amenaza con causar una gran crisis económica mundial.
Este mismo miércoles, indicadores como el precio del petróleo en el mercado mundial y los índices de las bolsas, que habían respondido con optimismo a la extensión de la tregua, se han dado la vuelta: el precio del crudo ha vuelto a subir y los índices bursátiles han comenzado a perder puntos.