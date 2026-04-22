Atacados tres mercantes en el estrecho de Ormuz pese a la extensión de la tregua con EE.UU

Tres barcos mercantes han sido tiroteados este miércoles en las cercanías del estrecho de Ormuz, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la extensión del alto el fuego con Irán. Trump, sin embargo, mantiene el bloqueo naval a los buques que provengan o se dirijan a puertos iraníes.

Irán ha reconocido haber disparado contra uno de los buques, cerca de Omán, que supuestamente no atendió a sus instrucciones. En los otros dos incidentes no se ha identificado aún a los responsables de los disparos. En ningún caso se han registrado daños personales.

Antes de la guerra, el 20 % del transporte global de gas y petróleo pasaba por Ormuz. Irán impuso restricciones a los barcos que cruzan el estrecho, primero como represalia por la guerra desencadenada en su contra por EE.UU. e Israel desde el 28 de febrero, y después como respuesta al bloqueo naval estadounidense. El bloqueo de EE.UU., iniciado el 13 de abril, afecta al 90 % del comercio marítimo de Irán, que recibe la mayor parte de sus importaciones de bienes y comercia con su petróleo a través de Ormuz.