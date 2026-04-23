Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. niega que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos de Irán
- El presidente de EE.UU. extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de paz o concluyan las negociaciones
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este jueves 55 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, Pakistán.
Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.
Se mantiene además el alto el fuego entre Israel y Hizbulá, que vence el 26 de abril. Este jueves, Líbano e Israel mantendrán una nueva ronda de conversaciones y Beirut pedirá una extensión de 10 días.
Estas son las últimas novedades:
- Trump prorroga la tregua en Irán hasta que presente un acuerdo de paz, aunque vuelve a amenazar con destruir al país
- Muere un segundo soldado francés de la ONU en Líbano que resultó herido en el ataque atribuido a Hizbulá
- Irán dice que reabrir el estrecho de Ormuz es imposible con una "violación tan flagrante del alto el fuego"
- Teherán apresa dos barcos y dispara al menos contra un tercero en Ormuz
- Líbano e Israel se reunirán este jueves, y Beirut pedirá a su vez una extensión de la tregua de 10 días
- La guerra en Irán está provocando la mayor crisis energética de la historia y afectará a los fertilizantes y las cosechas
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Panamá califica de "grave atentado" la incautación de buque de bandera panameña por Irán
Panamá ha condenado este miércoles la incautación "ilegal" por Irán de un buque de bandera de conveniencia panameña en el estrecho de Ormuz, una acción que el país centroamericano ha calificado de "grave atentado" a la seguridad marítima y contraria al derecho internacional.
"Panamá, país marítimo con la mayor flota mercante del mundo y miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condena de la forma más enérgica la incautación ilegal este miércoles, por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, del buque de bandera panameña y propietarios italianos, MSC-Francesca", ha señalado un comunicado de la cancillería panameña.
La nota oficial destaca que la nave transitaba alrededor del estrecho de Ormuz "cuando fue incautada y trasladada por la fuerza a aguas territoriales de Irán". "Además -prosigue-, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga por que el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo".
Esta condena de Panamá se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos el 'MSC-Francesca', por "operar sin los permisos necesarios" y ha asegurado que habían sido conducidos a la costa de Irán.
"Dos buques infractores, el 'MSC-FRANCESCA'- vinculado al régimen sionista- y el 'EPAMINODES', que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria", ha anunciado el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
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EE.UU. niega que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos de Irán
El Ejército de Estados Unidos ha negado este miércoles que buques comerciales hayan burlado su bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, como han reportado medios internacionales, al documentar que los marinos estadounidenses han impedido el paso de 29 navíos en total.
“U.S. forces have directed 29 vessels to turn around or return to port as part of the U.S. blockade against Iran.— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 22, 2026
Over past 24 hours, media reports have alleged that several commercial ships evaded the blockade, citing M/V Hero II, M/V Hedy, and M/V Dorena as examples. These… pic.twitter.com/SKelkSOr77“
"En las últimas 24 horas, reportes de los medios han afirmado que varios buques comerciales evadieron el bloqueo, citando los M/V Hero II, M/V Hedy, y M/V Dorena como ejemplos. Estos reportes son imprecisos", ha indicado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, en sus redes sociales.
El Centcom se ha pronunciado tras notas como la del Financial Times, que ha reportado que 34 petroleros han eludido a fuerzas estadounidenses con base en datos de la plataforma Vortexa, y la de The Telegraph, que ha expuesto que "Irán está evitando el bloqueo de EE.UU. del estrecho de Ormuz al exportar petróleo desde uno de sus puertos del este".
El organismo ha indicado, por ejemplo, que los buques Hero II y Hedy, con bandera iraní, están en realidad anclados en Chah Bahar, en Irán, después de que las "fuerzas de EE.UU. los interceptaron esta semana". Mientras que un destructor de la Marina de EE.UU. en el océano Índico escolta al barco Dorena "después de intentar violar el bloqueo".
"Los militares de EE.UU. tienen un alcance global. Las fuerzas estadounidenses están operando e implementando el bloqueo alrededor del Oriente Medio y más allá", ha concluido el Centcom.
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Confirman la muerte de una periodista en un ataque israelí contra el sur del Líbano
Los equipos de rescate han recuperado este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también ha resultado herida una segunda reportera.
"Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista mártir Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri", ha anunciado el ministro libanés de Información, Paul Morcos, en su cuenta de X.
“¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿ ¿¿¿¿¿¿- ¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿.— Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) April 22, 2026
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"Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales", ha agregado Morcos.
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Confirman la muerte de una periodista en un ataque israelí contra el sur del Líbano
Los equipos de rescate han recuperado este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también ha resultado herida una segunda reportera.
"Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista mártir Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri", ha anunciado el ministro libanés de Información, Paul Morcos, en su cuenta de X.
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"Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales", ha agregado Morcos.
Al Akhbar también ha confirmado el fallecimiento, que ha considerado un ataque "claro" contra la prensa al indicar que primero ha sido atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado. Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también han matado a otras dos personas y han herido a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.
"Cuando la Cruz Roja Libanesa llegó para trasladar a las víctimas, el enemigo evitó que se completara la misión humanitaria disparando una granada de sonido y munición contra la ambulancia. Esto evitó la recuperación de Khalil, mientras que Faraj y los dos cuerpos fueron transportados con éxito", ha añadido.
La periodista de Al Akhbar no ha sido hallada hasta bien entrada la noche. Todo ello se ha producido pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde el pasado viernes y a la espera de que mañana, jueves, tenga lugar en Washington una segunda ronda de diálogo entre ellos.
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Confirman la muerte de una periodista en un ataque israelí contra el sur del Líbano
Los equipos de rescate han recuperado este miércoles el cuerpo de la periodista Amal Khalil, del diario local Al Akhbar, después de que fuera alcanzada por un ataque israelí contra la localidad de At Tiri, en el sur del Líbano, donde también ha resultado herida una segunda reportera.
"Con profunda tristeza, lamentamos la muerte de la periodista mártir Amal Khalil, que fue atacada por el Ejército de ocupación israelí mientras desempeñaba su labor profesional de transmitir la verdad en At Tiri", ha anunciado el ministro libanés de Información, Paul Morcos, en su cuenta de X.
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"Atacar a periodistas es un crimen atroz y una flagrante violación del derecho internacional humanitario ante la cual no guardaremos silencio. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional y a las organizaciones internacionales", ha agregado Morcos.
Al Akhbar también ha confirmado el fallecimiento, que ha considerado un ataque "claro" contra la prensa al indicar que primero ha sido atacado el coche en el viajaba Khalil y posteriormente la casa en la que se había resguardado. Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, los ataques también han matado a otras dos personas y han herido a la periodista Zeinab Faraj, que había buscado refugio en la vivienda junto a Khalil después del primer bombardeo.
"Cuando la Cruz Roja Libanesa llegó para trasladar a las víctimas, el enemigo evitó que se completara la misión humanitaria disparando una granada de sonido y munición contra la ambulancia. Esto evitó la recuperación de Khalil, mientras que Faraj y los dos cuerpos fueron transportados con éxito", ha añadido.
La periodista de Al Akhbar no ha sido hallada hasta bien entrada la noche. Todo ello se ha producido pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde el pasado viernes y a la espera de que mañana, jueves, tenga lugar en Washington una segunda ronda de diálogo entre ellos.
At Tiri se ubica cerca de la ciudad de Bint Jbeil, uno de los principales escenarios de enfrentamientos entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá a la entrada en vigor del cese de hostilidades, así como una zona donde se denuncia estos días más destrucción deliberada. A finales de marzo, un ataque israelí contra un vehículo en Jezzine, también en el sur del Líbano, ha matado a un conocido reportero de la televisión Al Manar, una periodista del canal Al Mayadín y un camarógrafo.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.