Destituyen al secretario de Marina de EE.UU. tras meses de disputas en el Pentágono

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado este miércoles la salida "inmediata" del secretario de la Marina de Estados Unidos, John C. Phelan, en pleno bloqueo naval del estrecho de Ormuz contra los buques que entran o salen de los puertos y zonas costeras de Irán.

"El secretario de la Marina, John C. Phelan, abandona el Gobierno con efecto inmediato", ha señalado Parnell en un mensaje publicado en sus redes sociales en el cual ha agradecido su servicio a la Marina estadounidense.

Asimismo, el portavoz ha indicado que será el subsecretario Hung Cao quien asumirá el cargo de secretario interino de la Marina norteamericana, tras la salida de Phelan, a quien le ha deseado "lo mejor en sus futuros proyectos".