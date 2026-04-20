Dimite la secretaria de Trabajo del Gobierno de Trump en medio de investigaciones en su contra

La secretaria de Trabajo de EE.UU., Lori Chávez-DeRemer, ha renunciado este lunes en medio de acusaciones de mala conducta en el departamento. Su adjunto, Keith Sonderling, asumirá el cargo de secretario interino, informó la Casa Blanca.

"Si bien mi tiempo al servicio de la Administración llega a su fin, esto no significa que dejaré de luchar por los trabajadores estadounidenses. Espero con interés lo que me depara el futuro al incorporarme al sector privado", ha declarado Chávez-DeRemer en un comunicado.

Tercera persona en salir en las últimas semanas Su salida la convierte en la tercera persona en abandonar el gabinete del presidente estadounidense Donald Trump en las últimas semanas. Kristi Noem fue destituida como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional en marzo, y Pam Bondi renunció como fiscal general menos de un mes después. Trump destituye a la fiscal general, Pam Bondi Trump había estado considerando una reorganización más amplia del gabinete, ya que se sentía cada vez más frustrado por las repercusiones políticas de la guerra con Irán, según informaron a Reuters a principios de este mes cinco personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca.

En el puesto desde marzo de 2025 Chávez-DeRemer asumió la dirección de la agencia en marzo de 2025 tras servir dos años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su nominación recibió apoyo bipartidista en el Senado. La Hermandad Internacional de Camioneros y la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) se encontraban entre los sindicatos que apoyaron la nominación de Chávez-DeRemer. En aquel momento, la AFL-CIO elogió su "trayectoria de apoyo a la libertad de los trabajadores para organizarse, afiliarse a sindicatos y otros valores fundamentales del movimiento obrero". 02.22 min Trump envía una delegación a Pakistán para negociar y Teherán rechaza la propuesta Ninguno de los sindicatos ha emitido comentarios inmediatos al ser contactados por Reuters sobre la salida de Chávez-DeRemer.