Cómo hacer un ensayo general del eclipse total del 12 de agosto: la prueba clave para no perdérselo

El próximo 12 de agosto, España se convertirá en el escenario de un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar total visible desde gran parte del país, algo que no ocurría en estas condiciones desde hace más de un siglo. Pero antes de esa cita, existe una oportunidad única para asegurarse de que la experiencia será completa: realizar un "ensayo general".

En los últimos días de abril y primeros de mayo, el sol ocupará prácticamente la misma posición en el cielo que tendrá durante la totalidad del eclipse. Esto permite comprobar con antelación si el lugar elegido ofrece una visibilidad adecuada o si, por el contrario, algún obstáculo podría arruinar el momento.

A continuación, intentamos responder a las principales dudas que puede suscitar este ensayo:

¿Cuándo se puede hacer la prueba? Los días más recomendados son el 28, 29 y 30 de abril. En particular, el 30 de abril, el sol estará prácticamente en la misma posición en la que se encontrará durante el eclipse del 12 de agosto.

¿Cómo hacer la prueba para saber si verás el eclipse? El procedimiento es sencillo: Sitúate en el lugar desde el que planeas observar el eclipse.

Mira hacia el oeste en el horario indicado.

Comprueba si el sol es visible sin obstáculos. Si puedes ver el sol en ese momento, podrás verlo también durante el eclipse. Si no, ese punto no será adecuado. Es imprescindible utilizar gafas de eclipse homologadas para mirar directamente al sol, incluso durante esta prueba.

¿Por qué este ensayo es la última oportunidad? El eclipse tendrá lugar al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Esto implica que cualquier elemento cercano —edificios, montañas, árboles— puede bloquear la visión. A diferencia de otros eventos astronómicos, aquí no hay margen de reacción: si el sol queda oculto en ese momento, no habrá tiempo de desplazarse a otro lugar antes de que termine la totalidad. Por eso, este ensayo permite anticipar problemas y elegir correctamente el punto de observación.

¿Por qué el Sol ocupará la misma posición? La explicación está en la geometría del movimiento aparente del sol a lo largo del año. Entre el solsticio de verano (21 de junio) y el 12 de agosto hay 52 días. Si retrocedemos esos mismos 52 días desde el solsticio, llegamos al 30 de abril. Esto significa que, en esas fechas, el sol describe una trayectoria casi idéntica en el cielo: misma altura, mismo ángulo y prácticamente la misma posición a la misma hora.

¿Cuál será el horario del eclipse en la península ibérica y Baleares? El eclipse se producirá al atardecer, con la fase de totalidad muy próxima a la puesta de sol. Aunque el horario exacto varía ligeramente según la ubicación, en la península ibérica la totalidad se producirá aproximadamente entre las 20:20 y las 20:30 horas (hora peninsular española). La franja de totalidad, donde el eclipse se verá al 100%, atravesará buena parte del país. GETTY IMAGES

¿En qué zonas de España podrá verse el eclipse? La franja de totalidad —donde el eclipse se verá al 100%— atravesará buena parte del país, incluyendo zonas de las siguientes comunidades autónomas: Galicia

Asturias

Cantabria

País Vasco

Navarra

La Rioja

Castilla y León

Comunidad de Madrid

Castilla-La Mancha

Aragón

Cataluña

Comunidad Valenciana

Baleares Fuera de esta franja, el eclipse será parcial. En todo caso, en este enlace del Instituto Geográfico Nacional puedes consultar cómo se verá en cualquier localidad de España.