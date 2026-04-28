Jannik Sinner supera al ralentí a Cameron Norrie y ya toca su techo en el Mutua Madrid Open

El número uno del mundo del tenis, Jannik Sinner, ha vencido este martes en Madrid al británico Cameron Norrie, en partido de octavos de final del Madrid Open 2026 (6-2 y 7-5). El italiano, sin mostrar su mejor nivel, no ha encontrado apenas oposición y enfila los cuartos de final, donde podría verse las caras con el español Rafa Jódar.

Sinner suma su vigésima victoria consecutiva de la temporada y la 25ª en el global, con sólo dos derrotas en lo que va de año. Unos números estratosféricos que le hacen parecer cada día más favorito para alzarse con su quinto Masters 1000 consecutivo. En Madrid son los cuartos de final su techo histórico y el año pasado estuvo ausente por sanción.

Avisó el 23º tenista del mundo con un potente saque, juego en blanco y dos 'aces' incluidos. Minutos antes del partido había estado entrenando Sinner en la misma pista central con un 'sparring' también zurdo. El enfrentamiento era inédito, pero el nº1 demostró querer amarrar todos los detalles.

“El nº1 del mundo, @janniksin entrena en la Manolo Santana. Este martes abre pista a las 11:00 ante Cameron Norrie en el #MMOPEN #TenisRTVE



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El saque directo le valió a Norrie para salvar la primera bola de rotura, pero no la segunda. En cuanto Sinner fue capaz de restar, sin que el británico aflojara en su servicio, fue capaz de meterle presión y ponerse con ventaja.

No quería el tenista de San Cándido romper su racha de victorias consecutivas en torneos del Masters 1000 y elevarlas a un redondo 25. Ya con la anterior superó a Rafa Nadal (23) y ya sólo tiene por delante a Roger Federer (29) y Novak Djokovic (30 y 31); el 'Big Three', por si alguien no los conoce.

El récord lo tiene en el horizonte a medio plazo, pero a corto plazo tiene la osadía de un español, Rafa Jódar, siempre y cuando el joven tenista madrileño supere su compromiso ante Vit Kopriva.

Sin hacer un tenis perfecto, concediendo algunos errores no forzados, Sinner iba avanzando con una segunda rotura en el primer set. Norrie no era rival para el italiano en los intercambios largos. A pesar de tener un mejor porcentaje de primeros (73% a 58%), el británico sufría con sus segundos saques, mostrando un 20% de puntos ganados frente al 84% de su rival en ese momento.

Apenas 34 minutos le bastaron a Sinner para adjudicarse la primera manga. Aperitivo de lujo para una bien concurrida pista Manolo Santana, un publico madrugador para ser el primer turno de la Caja Mágica.