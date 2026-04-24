Jannik Sinner, ante el reto de superar al 'Big Three' en el Madrid Open: "Nunca he pasado de cuartos, veremos"

Ante las ausencias de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el italiano Jannik Sinner es el gran favorito para alzarse con su primer título en el Madrid Open, torneo donde nunca ha superado la ronda de cuartos de final, y podría sumar su quinto título consecutivo de Masters 1000, algo que no logró ningún miembro del 'Big Three'.

Debutará este viernes en la actual edición del torneo con el número 104 del ranking mundial, el francés Benjamin Bonzi, como rival. Bonzi viene de meterse en el cuadro principal después de jugar la fase previa ganar y de ganar en primera ronda a su compatriota Titouan Droguet.

Reinar por primera vez en la tierra de Madrid, uno de los dos Masters 1000 que aún se le resisten, es el reto en los próximos días para el tenista de San Candido. El momento parece idóneo para Sinner, ya que llega lanzado a la capital española después de conseguir su primer Masters 1000 en polvo de ladrillo en Montecarlo. En el Principado exhibió un altísimo nivel de tenis que le permitió ganar, por segunda vez en su carrera en tierra batida, a Alcaraz.

El transalpino se muestra "feliz" por estar en Madrid tras perderse la cita de 2025 en un torneo en el quiere ir "partido a partido" ante rivales de gran entidad desde el principio con un primer objetivo de romper su techo en la Caja Mágica, donde nunca ha superado la ronda de cuartos de final.

Además, en Madrid tendrá la motivación de marcar un nuevo récord en el circuito. Por primera vez en la historia, Sinner podría encadenar cinco Masters 1000 de manera consecutiva --París (2025), Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid--. Un logro que estuvieron cerca de alcanzar Novak Djokovic, en tres ocasiones, y Rafa Nadal --Madrid, Roma, Canadá y Cincinnati en 2013--, siendo el manacorí el único que encadenó cuatro en una misma temporada, otro registro que alcanzaría el italiano en Madrid.