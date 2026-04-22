Rafa Jódar antes de su debut en el Madrid Open: "Es un torneo muy especial porque es en casa"
- La joven figura emergente del tenis español se enfoca en la "regularidad" para crecer como tenista
- En directo: Jódar - De Jong, este miércoles no antes de las 19:00 horas en Teledeporte y RTVE Play
El tenista madrileño Rafa Jódar quiere ser profeta en su tierra en su primera participación en el Mutua Madrid Open, donde debuta este miércoles ante el neerlandés Jesper de Jong en un partido en el que pondrá en juego las buenas sensaciones de un espectacular arranque de temporada que le ha aupado hasta el puesto 42 de la clasificación ATP.
“Las condiciones de Madrid son diferentes a las de Barcelona “
"Es un torneo muy especial para mí porque es en casa. Tengo muchas ganas de empezar en Madrid, sé que las condiciones son muy diferentes a las de la semana pasada en Barcelona y no me voy a poner ninguna expectativa, y voy a ir partido a partido", ha explicado a TVE en una entrevista antes de su esperado arranque en la capital de España.
Tras deslumbrar en el Trofeo Conde de Godó donde cayó ante el francés Arthur Fils en semifinales, el joven de 19 años es consciente de las dificultades de medirse al neerlandés Jesper de Jong (109), un rival "muy duro como todos los que te pueden tocar en un Masters 1000", en un duelo ante el que espera ofrecer su "mejor nivel".
"Para ser buen jugador hay que tener regularidad"
La nueva sensación del tenis español no se esconde ante las expectativas generadas, pero mantiene los pies en el suelo en una temporada que exige la "regularidad necesaria" para llevar a buen puerto el tenis que le permitió ganar su primer torneo ATP 250 en Marrakech hace dos semanas.
"De momento he comenzado muy bien la temporada de tierra batida, pero si quieres ser un gran jugador la regularidad es muy importante, así que tengo que enfocarme en hacerlo lo mejor posible en los torneos que dispute", añade.
El joven tenista español ha destacado la relación con su padre y entrenador, alguien que le conoce "muy bien" y que hace "un esfuerzo muy grande" siguiéndole en sus viajes en los torneos que disputa a lo largo de una temporada tan larga.
Finalmente, Jódar se apoya en su familia y amigos pasando mucho tiempo con ellos porque "han estado en los buenos y en los malos momentos" y mantiene una conexión muy especial con ellos que le puede ayudar a seguir evolucionando.