Rafa Jódar antes de su debut en el Madrid Open: "Es un torneo muy especial porque es en casa"

El tenista madrileño Rafa Jódar quiere ser profeta en su tierra en su primera participación en el Mutua Madrid Open, donde debuta este miércoles ante el neerlandés Jesper de Jong en un partido en el que pondrá en juego las buenas sensaciones de un espectacular arranque de temporada que le ha aupado hasta el puesto 42 de la clasificación ATP.

“Las condiciones de Madrid son diferentes a las de Barcelona “

"Es un torneo muy especial para mí porque es en casa. Tengo muchas ganas de empezar en Madrid, sé que las condiciones son muy diferentes a las de la semana pasada en Barcelona y no me voy a poner ninguna expectativa, y voy a ir partido a partido", ha explicado a TVE en una entrevista antes de su esperado arranque en la capital de España.

Tras deslumbrar en el Trofeo Conde de Godó donde cayó ante el francés Arthur Fils en semifinales, el joven de 19 años es consciente de las dificultades de medirse al neerlandés Jesper de Jong (109), un rival "muy duro como todos los que te pueden tocar en un Masters 1000", en un duelo ante el que espera ofrecer su "mejor nivel".