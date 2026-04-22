Rafa Jódar - Jesper de Jong, en directo hoy en vídeo el debut del tenista español en el Mutua Madrid Open 2026

El madrileño Rafa Jódar, la nueva promesa del tenis español, debuta este miércoles en el Mutua Madrid Open como la gran esperanza española del torneo después de que Carlos Alcaraz anunciase que no participaría por una lesión en su muñeca. Sigue aquí en directo el partido, también en Teledeporte y en RTVE Play.

El madrileño de 19 años fue uno de los invitados de la organización, aunque dada su situación actual hubiera accedido por derecho propio al cuadro principal de la competición. Situado en el puesto 42 del ránking, con el título de Marrakech ya bajo el brazo y con la semifinal del torneo de Barcelona hace una semana, de categoría 500, eliminado por el que fue campeón, el francés Arthur Fils, es uno de los reclamos del evento.

El madrileño va directo a la pista central y en horario estelar. El orden de juego del miércoles, cuando echa a andar el torneo masculino del segundo Masters 1000 en arcilla, sitúa a Jódar alrededor de las 19.00 horas locales.

Nunca ha jugado el español contra De Jong, ubicado ahora en el puesto 109 del ránking ATP que llegó a ser el 70, su mejor posición. Nacido en Harlem hace 25 años, tiene su actuación más brillante en la final que alcanzó en Bastad el pasado curso.

Debuta también en el cuadro principal del Mutua Madrid Open el neerlandés que el pasado curso se quedó en la fase previa. Si el español supera a De Jong, le espera en segunda ronda el australiano Alex de Miñaur.

Pero aparte de Rafa Jódar, otros cuatro españoles en el torneo masculino y una en el femenino entrarán en acción el miércoles, en el tercer día de evento. Especial significación tiene la presencia de Roberto Bautista, que afronta sus últimos meses como profesional. El castellonense, que llegó a ser el noveno del mundo hace seis temporadas, juega por última vez en la Caja Mágica.