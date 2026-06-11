Mundial 2026, en directo hoy: 11 de junio, llega el gran día con la inauguración y el México - Sudáfrica

Sigue en directo la jornada inaugural del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 11 de junio estaremos pendientes de la última hora del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que podrás ver en directo, en abierto y gratis a partir de las 21:00 horas en La 1 y la plataforma de streaming de RTVE Play.

Hasta llegar al momento culminante del día, precedido de una ceremonia inaugural de la que iremos conociendo detalles, te contaremos en vivo y al minuto toda la actualidad de la Copa del Mundo, cómo llegan las selecciones y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.