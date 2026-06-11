Mundial 2026, en directo hoy: 11 de junio, llega el gran día con la inauguración y el México - Sudáfrica
- La última hora al minuto de la jornada inaugural de la Copa del Mundo de la FIFA
- Hora y dónde ver el partido inaugural México - Sudáfrica del Grupo A
- Sigue en directo todos los partidos del Mundial 2026 en RTVE Play
Sigue en directo la jornada inaugural del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 11 de junio estaremos pendientes de la última hora del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que podrás ver en directo, en abierto y gratis a partir de las 21:00 horas en La 1 y la plataforma de streaming de RTVE Play.
Hasta llegar al momento culminante del día, precedido de una ceremonia inaugural de la que iremos conociendo detalles, te contaremos en vivo y al minuto toda la actualidad de la Copa del Mundo, cómo llegan las selecciones y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.
MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA
12:15 Gaiza Mendieta y Paco Caro analizan los jugadores a seguir en el México - Sudáfrica
¿Qué jugadores marcarán la diferencia en el partido inaugural del Mundial 2026? Paco Caro y Gaizka Mendieta analizan a los mejores jugadores de México y Sudáfrica en 'Estudio Estadio Mundial':
“🤔¿Qué jugadores marcarán la diferencia en el partido inaugural del #Mundial2026?— Teledeporte (@teledeporte) June 11, 2026
🧐Paco Caro y Gaizka Mendieta analizan a los mejores jugadores de México y Sudáfrica
📺México-Sudáfrica en directo, hoy a las 21:00h. en La 1 y RTVE Play#FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA #MundialRTVE pic.twitter.com/DQgQVZN4UM“
12:05 Ez Abde dice adiós al Mundial
La agencia Efe informa de que los internacionales marroquíes Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde), delantero del Betis, y Nayef Aguerd, defensa del Olympique de Marsella francés, han sido sustituidos en la lista de Marruecos para el Mundial de 2026, que comienza este jueves, por Amine Sbai y Marwane Saadane, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.
11:50 Cabo Verde, primer Mundial de su historia y primer rival de España
Cabo Verde es el primer rival de España en el Mundial 2026 de fútbol. Representa a un país pequeño de África, de 500.000 habitantes, y la mitad de sus jugadores ha nacido fuera del país. Pero la posibilidad de jugar un Mundial ha centrado la atención de todo el país.
Cabo Verde, África, 10 islas frente a la costa de Senegal
500.000 habitantes, aunque fuera del archipiélago viven un millón.
Todo
el Mundo tiene la primera, todo el mundo quiere salir, porque hay una vida
mejor
bubista, entrenador de esta academia sin ánimo de lucro en Cabo Verde y
además seleccionador
y artífice de clasificar a los tiburones azules a su primer Mundial
Parecía imposible, parecía para todos imposible.
Esta clasificación es más
Copa del Mundo trasciende lo futbolístico.
Jugarla significa
situar a su país en el mapa.
Todo el mundo va a estar enfrente de la televisión a ver.
Más todavía al jugar el primer partido contra España
Ese es el primer
los más pequeños sueñan con hacer un buen papel
aunque Cabo Verde ya tiene su mayor victoria que los hijos y nietos de
aquellos que un día salieron para buscar un
futuro mejor hayan clasificado al país Mundial
mundial
Ahí está, Cabo Verde, nuestro
11:30 Así es Gilberto Mora, la esperanza local
La selección de México quiere acabar con la maldición del quinto partido, ese que se les resiste, y una de las esperanzas de sus 26 convocados es el joven Gilberto Mora. Nuestro compañero Fabián Baptista te cuenta más sobre esta figura:
11:15 'Estudio Estadio Mundial' el resumen de la jornada
La pasada noche del miércoles se inauguró el nuevo formato de 'Estudio Estadio' para este Mundial. 'Estudio Estadio Mundial' será el repaso de la jornada durante toda la Copa del Mundo. En su primera edición tuvo al seleccionador español, Luis de la Fuente.
“🗣️ Luis de la Fuente también grita el lema de @rtve para este #MundialRTVE : ¡Ojalá!— Teledeporte (@teledeporte) June 10, 2026
Cositas que dejó su entrevista con @felipedelcampo en “Estudio Estadio Mundial”
📺 Desde hoy, el programa en Teledeporte y @rtveplay CADA NOCHE DE MUNDIAL pic.twitter.com/OaltSaJctS“
11:10 La maldición del quinto partido
¿Qué es la maldición del quinto partido? Te lo cuenta José Ángel Carpio en una sección que inauguramos con el equipo de RTVE Datos: Pista Mundial. México será anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez, algo que ningún país ha repetido en toda la historia de los mundiales.
11:05 Llega el gran día
Este jueves será la gran inauguración del Mundial, previa al partido México - Sudáfrica, que veremos todo por La 1 y RTVE Play. Te lo cuenta nuestro enviado especial Rubén Heras en su previa: