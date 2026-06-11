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Mundial de Fútbol 2026

Mundial 2026, en directo hoy: 11 de junio, llega el gran día con la inauguración y el México - Sudáfrica

Mundial 2026 hoy, en directo: partidos y resultados
Mundial 2026 hoy, en directo: partidos y resultados EFE
Óscar López Canencia
Óscar López Canencia

Sigue en directo la jornada inaugural del Mundial de fútbol 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este jueves 11 de junio estaremos pendientes de la última hora del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, que podrás ver en directo, en abierto y gratis a partir de las 21:00 horas en La 1 y la plataforma de streaming de RTVE Play.

Hasta llegar al momento culminante del día, precedido de una ceremonia inaugural de la que iremos conociendo detalles, te contaremos en vivo y al minuto toda la actualidad de la Copa del Mundo, cómo llegan las selecciones y prestaremos especial atención a la última hora de la selección española, con la información de primera mano de nuestros enviados especiales Rubén Heras y Adrián Herrero. Sigue el Mundial en RTVE.es debajo de estas líneas.

MUNDIAL 2026, HOY EN DIRECTO: PARTIDOS, RESULTADOS Y ÚLTIMA HORA

12:15 Gaiza Mendieta y Paco Caro analizan los jugadores a seguir en el México - Sudáfrica

¿Qué jugadores marcarán la diferencia en el partido inaugural del Mundial 2026? Paco Caro y Gaizka Mendieta analizan a los mejores jugadores de México y Sudáfrica en 'Estudio Estadio Mundial':

12:05 Ez Abde dice adiós al Mundial

La agencia Efe informa de que los internacionales marroquíes Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde), delantero del Betis, y Nayef Aguerd, defensa del Olympique de Marsella francés, han sido sustituidos en la lista de Marruecos para el Mundial de 2026, que comienza este jueves, por Amine Sbai y Marwane Saadane, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.

11:50 Cabo Verde, primer Mundial de su historia y primer rival de España

Cabo Verde es el primer rival de España en el Mundial 2026 de fútbol. Representa a un país pequeño de África, de 500.000 habitantes, y la mitad de sus jugadores ha nacido fuera del país. Pero la posibilidad de jugar un Mundial ha centrado la atención de todo el país.

Para todos los públicos Mundial 2026: conoce a Cabo Verde, primer rival de España - Estudio Estadio Mundial | Ver
Transcripción completa

Cabo Verde, África, 10 islas frente a la costa de Senegal

500.000 habitantes, aunque fuera del archipiélago viven un millón.

Todo

el Mundo tiene la primera, todo el mundo quiere salir, porque hay una vida

mejor

bubista, entrenador de esta academia sin ánimo de lucro en Cabo Verde y

además seleccionador

y artífice de clasificar a los tiburones azules a su primer Mundial

Parecía imposible, parecía para todos imposible.

Esta clasificación es más

Copa del Mundo trasciende lo futbolístico.

Jugarla significa

situar a su país en el mapa.

Todo el mundo va a estar enfrente de la televisión a ver.

Más todavía al jugar el primer partido contra España

Ese es el primer

los más pequeños sueñan con hacer un buen papel

aunque Cabo Verde ya tiene su mayor victoria que los hijos y nietos de

aquellos que un día salieron para buscar un

futuro mejor hayan clasificado al país Mundial

mundial

Ahí está, Cabo Verde, nuestro

Así es Cabo Verde, la selección de los 'tiburones azules' y primer rival de España en el Mundial 2026

11:30 Así es Gilberto Mora, la esperanza local

La selección de México quiere acabar con la maldición del quinto partido, ese que se les resiste, y una de las esperanzas de sus 26 convocados es el joven Gilberto Mora. Nuestro compañero Fabián Baptista te cuenta más sobre esta figura:

Gilberto Mora, la esperanza del pueblo mexicano en el Mundial
Gilberto Mora, la esperanza del pueblo mexicano en el Mundial FABIÁN BAPTISTA GARCÉS*

11:15 'Estudio Estadio Mundial' el resumen de la jornada

La pasada noche del miércoles se inauguró el nuevo formato de 'Estudio Estadio' para este Mundial. 'Estudio Estadio Mundial' será el repaso de la jornada durante toda la Copa del Mundo. En su primera edición tuvo al seleccionador español, Luis de la Fuente.

11:10 La maldición del quinto partido

¿Qué es la maldición del quinto partido? Te lo cuenta José Ángel Carpio en una sección que inauguramos con el equipo de RTVE Datos: Pista Mundial. México será anfitrión de una Copa del Mundo por tercera vez, algo que ningún país ha repetido en toda la historia de los mundiales.

México - Sudáfrica: el anfitrión se conjura en su estadio estrella contra la maldición del quinto partido
México - Sudáfrica: el anfitrión se conjura en su estadio estrella contra la maldición del quinto partido José Á. Carpio

11:05 Llega el gran día

Este jueves será la gran inauguración del Mundial, previa al partido México - Sudáfrica, que veremos todo por La 1 y RTVE Play. Te lo cuenta nuestro enviado especial Rubén Heras en su previa:

El legendario estadio Azteca alza el telón del Mundial 2026
El legendario estadio Azteca alza el telón del Mundial 2026 RUBÉN HERAS (Enviado especial al Mundial 2026)

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