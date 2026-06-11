Gilberto Mora, la esperanza del pueblo mexicano en el Mundial

Gilberto Mora ha dejado de ser solo una promesa y ahora es el futbolista que lidera la lista de 26 convocados de Javier Aguirre y Rafa Márquez, llevando consigo la gran esperanza de México en este Mundial frente a su gente. Jugadores legendarios como Samuel Eto'o, Ronaldo Nazario y Pelé tuvieron un gran y precoz trampolín en el torneo de selecciones más importante del mundo y para Mora esa oportunidad empieza ahora en casa.

Destinado al éxito Desde su debut a finales de 2024 con tan solo 15 años, el futbolista acumula más de 50 partidos tanto en su club como en la selección. Fue parte del equipo que ganó la Copa Oro 2025, siendo clave en el tramo final de la competición con una asistencia. El canterano del Tijuana también posee el récord de ser el futbolista más joven en marcar en la Liga MX con 15 años y 10 meses. Además, ha superado a Lamine Yamal y a Pelé en ser el futbolista más joven en disputar una final internacional en la historia del fútbol, con 16 años y 265 días.

Cómo juega Gil Mora Mora es un mediocampista ofensivo que puede jugar en cualquier parte del ataque. Normalmente arranca desde la banda izquierda y luego se mueve hacia el centro. Le gusta estar siempre en la frontal del área, donde resalta su capacidad de llegada desde segunda línea, así como su técnica para interpretar el juego y los espacios. No tiene techo. Gilberto Mora sufrió una pubalgia a inicios de 2026. Debido a las lesiones, en este año solo ha disputado 408 minutos repartidos en ocho partidos entre su club y la selección. Sin embargo, Aguirre y Márquez no dudaron en convocar al joven, quien está en la mira de muchos clubes europeos.