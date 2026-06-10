México y su gran sueño Mundial

Llegó el gran momento. El Mundial 2026 echa a andar este jueves con un México-Sudáfrica en el legendario estadio Azteca de la capital del país norteamericano (21:00h. en La 1 y RTVE Play). Todo un país pendiente de la puesta de largo de una selección que sueña con un gran éxito en el tercer Mundial que alberga, ante una Sudáfrica que regresa al torneo 16 años después y con la intención de aguar la fiesta local.

El fútbol se respira en cada costado de México DF, una ciudad volcada con el Mundial, el gran sueño de todo mexicano aficionado al fútbol. Banderines, murales y camisetas con las enseñas del 'Tricolor' inundan una ciudad que comparte su caos diario con las conversaciones en torno al debut de su equipo nacional.

Ilusión que contrasta por las frecuentes protestas por los altos precios de las entradas del Mundial, lo que ha llevado a miles de mexicanos a manifestarse en contra de la FIFA por lo que consideran, un torneo elitista que aleja al pueblo de los estadios.

Protestas contra la FIFA en México AFP

En lo puramente futbolístico, más allá de la gigantesca presión que soporta México por hacer algo grande, jugar en casa es un extra para una selección que ha alcanzado sus mayores cotas cuando la Copa del Mundo se ha jugado en su territorio, siendo cuartofinalista en México '70 y México '86. Dos hitos que la actual escuadra de Javier Aguirre sueña con superar de una vez por todas.

De Fidalgo a Gilberto Mora Con un equipo bien armado y la esperanza del jovencísimo Gilberto Mora para dar un salto cualitativo, México lo tiene todo para firmar un buen debut y encarrilar el pase a dieciseisavos de final. Si acaba primera de grupo, los disputará en suelo mexicano, un punto a favor, por el calor de su siempre animada afición y por el factor de la altura, nunca desdeñable en un torneo en el que, además, se esperan condiciones extremas de calor. El 'Tri' afronta su debut con la moral por las nubes tras una positiva preparación que le permite llegar al Azteca con la condición de invicto este año, pese a que no disputa un partido oficial desde la final de la Copa Oro en 2025, cuando venció a Estados Unidos por 2-1. Este año, los de Aguirre han ganado a Serbia, Australia y Ghana, y ha empatado con Bélgica y Portugal, los rivales de mayor entidad en su preparación. Además de 'Gil Morita', al que Aguirre tratará de dosificar, los nombres de Fidalgo en el centro del campo y Raúl Jiménez en ataque ilusionan a la afición mexicana.