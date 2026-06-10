Golf, un entorno natural único y un gimnasio muy especial: así es el cuartel general de España en el Mundial

Con el recuerdo de María Caamaño y con lemas que van directos al corazón. Así lucen las instalaciones de la Baylor School, en la ciudad de Chattanooga, base de la selección española durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Un complejo deportivo preparado con todo lujo de detalles para que la Roja se ejercite y prepare sus encuentros durante la fase de grupos, pero también para que cuerpo técnico y jugadores desconecten y disfruten de su tiempo de ocio. Todo ello ubicado en un entorno natural rodeado de vegetación y lagos.

Un campo de fútbol mimado al detalle y un gimnasio muy especial Entrar en las instalaciones de la Baylor School ya desprende ese olor a Mundial. A un día de que comience la cita y a cinco de que debute España, el ambiente luce preparado para el mayor evento futbolístico del planeta. Luce el sol y la humedad domina el ambiente mientras los operarios trabajan a destajo para poner a punto el césped del campo principal para el regreso del equipo a los entrenamientos este jueves. El miércoles era día de descanso y recuperación tras el último amistoso previo al Mundial, que terminó con victoria ante Perú (3-1). España se impone con autoridad a Perú y afina su puesta a punto antes del debut mundialista Amanda Ramos El campo principal es junto al gimnasio el centro neurológico de las instalaciones de España. Este último, además de todo el material deportivo, cuenta con varios detalles que preparan una atmósfera cercana e íntima para que los jugadores se sientan como en casa. Dos lemas brillan en sus paredes: "Los grandes cosas nunca están hechas por una persona, están hechas por un gran equipo" y "No hay atajo para la grandeza, se construye con sacrificio y se sostiene con corazón". Pero, sin duda, el mural más especial lo protagoniza una persona que tiene un gran significado para la plantilla: María Caamaño. Se trata de la niña de 13 años que acompañó al equipo durante la celebración de la Eurocopa y que falleció hace unas semanas tras padecer sarcoma de Ewing. Su imagen con los jugadores en aquella noche mágica del 15 de julio de 2024 en Madrid despierta una sonrisa nostálgica en cada persona que accede a las instalaciones. El mural con la imagen de María Caamaño con los jugadores "Una parte de hacer esto más acogedor era poner fotos que llegaran al corazón, imágenes que se ven todos los días. Sé lo importante que fue María para todos en aquel momento", afirmó Aitor Karanka, director técnico de desarrollo de la selección española, después de la visita de los medios al cuartel general de la Roja. El gimnasio alberga algunos objetos personales de los jugadores, algunos muy particulares como el champú de Marc Cucurella. Y es que un peinado así... no se cuida solo. El champú de Marc Cucurella en la taquilla de la Roja

Golf, tenis y piscina componen la oferta de ocio Preparar un Mundial no significa que todo sea trabajar. La mente también necesita sus momentos de desconexión y el ocio juega un papel importante. Para disfrutar de esos instantes, la plantilla y el cuerpo técnico cuenta con pistas de tenis, piscina y la principal atracción: los campos de golf, donde algunos van afinando su 'swing'. Todo ello ubicado en un entorno natural rodeado de vegetación y lagos donde los jugadores pueden disfrutar de un buen paseo.