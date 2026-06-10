Presupuestos de 6.000 euros por un viaje al Mundial: de los altibajos de las entradas al precio americano de los hoteles

Javier forma parte de la peña Furia Española y ya lo tiene casi todo listo para viajar a México y Estados Unidos por el Mundial de fútbol masculino. Casi porque es de los que prefieren ir adaptando el plan a lo que pueda suceder con la Roja hasta el final. También con los precios.

"Hay que atreverse, lanzarse a la aventura, luego allí habrá multitud de aficionados", afirma a RTVE Noticias desde Málaga este hombre, que recomienda no precipitarse a comprar entradas por un precio desorbitado. "En el Mundial de Clubes, por ejemplo, llegaron a ofrecerse un 80% más bajo del precio inicial. Así que yo creo que se van a encontrar entradas asequibles. Cuando se acerquen los días de partido, [los precios] se van a reducir. Estoy completamente convencido".

En todo caso, él ya tiene la suya para el partido de la fase de grupos contra Uruguay, que se disputará en Guadalajara (México). Se hizo con una de las que la FIFA puso a disposición de las peñas a un precio reducido, de unos 50 euros (60 dólares estadounidenses), y que estas mismas asociaciones de hinchas se han encargado de repartir entre sus miembros.

Quienes optan por ir por libre lo tienen más difícil si quieren comprar con antelación. Como ocurre con los conciertos más populares, la venta oficial se realiza con un sistema de precios dinámicos, que fluctúa en función de la demanda, y hace unos días arrojaba resultados entre los 500 y los 1.295 dólares para ver a España enfrentarse a Cabo Verde en la fase de grupos en Atlanta, Estados Unidos. En reventa se encontraban a partir de 500 dólares, según el portal Ticket Data a siete días exactos de la fecha, con tendencia descendente en los días posteriores.

El Uruguay-España que presenciará Javier en Guadalajara, en cambio, está más codiciado, como demuestra que el rastreo de Ticket Data sitúe en 1.500 dólares la última entrada más barata revendida, con tendencia ascendente la última vez que lo comprobamos para este reportaje.

En ese maremágnum de alzas y bajas, se ha encontrado Tomás, argentino, que viajará con su pareja a Dallas (EE.UU.) desde Barcelona para ver a la albiceleste jugar contra Austria en la fase de grupos. Ha pagado 800 euros por cada entrada de reventa.

"Están muy caras las entradas. Los precios la semana pasada estaban por 1.100 dólares para arriba. Estas las conseguimos a través de un amigo de una amiga, así que tampoco es un precio habitual. Podría haber sido peor", nos cuenta el aficionado argentino, que coincide en que los precios bajarán probablemente cuando se acerque el partido, pero reconoce que prefirió pagar ya para disipar la incertidumbre y asegurarse la experiencia.

Y esto solo se trata de la fase de grupos. Si buscamos pases oficiales para la semifinal, aún cuando no se sabe quién la disputará, la demanda ha empujado los precios a un rango entre los 2.300 y el millón de dólares, unos niveles desorbitados y que Javier recuerda que acabarán bajando. "En la Eurocopa 2024, en las semifinales España-Francia había entradas en taquilla antes de entrar partido", asegura, por unos 400 o 300 euros.

Un alto presupuesto para volar de estadio a estadio Pero incluso si se viaja sin saber si se podrá entrar en el estadio o no, es necesario comprar transportes y reservar hoteles. En lo que respecta a los vuelos, el tiempo juega en contra, pero los aficionados no han percibido un encarecimiento exacerbado en los meses previos. "Habiendo tantas ciudades, tantas opciones, creo que se podía hacer un poquito más de juego. Igual si es para Miami o alguna ciudad más popular… ahí seguramente sería más caro", valora Tomás, que ha pagado 800 euros ida y vuelta por cada pasaje. En la peña Furia Española, nos explica Javier, la mayoría ha comprado una vuelta flexible desde Nueva York para el día después de la final. Así pueden quedarse a ver a la Roja ganar el Mundial, si eso ocurre, pero también pueden cambiar el vuelo o cancelarlo si la eliminan antes. En total, se ha gastado unos 1.200 euros en la ida y vuelta, a lo que hay que sumar los vuelos internos para ir siguiendo a la Selección. Es decir, más dinero: para no esperar al pico de demanda del último momento, tiene ya un billete con destino abierto que le llevará desde Guadalaja, en México, hasta Miami o Los Ángeles para ver los dieciseisavos, puesto que el estadio dependerá de la posición que ocupe España en la fase de grupos. "Hay gente que va a hacerlo en coche, que es una paliza, pero lo hacen", afirma. La última partida en el presupuesto de transportes tiene que ver con el traslado desde las ciudades a los estadios. La cuestión ha dado que hablar desde que la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherril, criticara que la FIFA no sufrague el refuerzo de los servicios necesarios para tal multitudinario evento. "Ser sede de la Copa Mundial no puede ser a costa de los contribuyentes de Nueva Jersey", afirmó la demócrata al anunciar que el tren de ida y vuelta al MetLife Stadium en el que se jugará la final costará 98 dólares, y no 150 como se anunció inicialmente, gracias al patrocinio de algunas marcas. En todo caso, los aficionados tienen una alternativa más económica en los buses por 20 dólares, un precio más cercano al de otras ciudades. En Guadalajara, por ejemplo, el servicio "Ride al Estadio" para quienes tengan entradas para un partido es de 500 pesos mexicanos, unos 25 euros actualmente.

Los hoteles se encarecen, sobre todo los de alta categoría Tomás ha pagado 190 euros la noche por una habitación para dos en un hotel "muy, muy simple" de Dallas para ver el partido de Argentina. Sospecha que los precios están algo hinchados por el Mundial y está en lo cierto: en esa ciudad estadounidense, la tarifa media hotelera ha encarecido un 34%, de acuerdo con el observatorio del portal Kayak, a propósito del Mundial de Fútbol. Guadalajara es la sede que más se ha disparado (+132%), seguida de Monterrey, ambas en México (+112%), según los mismos datos, lo que se explica porque su nivel de precios habitual es más bajo. De hecho, pese al aumento, las ciudades mexicanas siguen teniendo las tarifas más baratas de hotel, por debajo de los 200 dólares. Nueva York, en cambio, solo se ha encarecido el 33% respecto a las mismas fechas de 2025, pero una noche cuesta de media 404 euros. Otro informe, de la consultora de datos Data Appeal, concluye que los hoteles de mayor categoría (cuatro o cinco estrellas) son los que más se han encarecido. En todo caso, de nuevo, nos encontramos ante precios dinámicos, fluctuantes, que subirán o bajarán dependiendo de las expectativas de la oferta. A principios de mayo, la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA) advirtió que el ritmo de reservas estaba siendo más bajo de lo previsto inicialmente. "Unos cuantos se han organizado en autocaravanas para dormir. Otros van a un hostel con literas, que sale a un precio muy reducido. Otros, a hoteles de carretera y ya el día del partido se acercan a la ciudad", explica Javier, de Furia Española, que insiste en que es posible organizarse un viaje con un presupuesto ajustado y, una vez allí, centrarse en disfrutar con el resto de la peña. "El día a día es estar todos juntos y hacer actividades a las que pueda ir todo el mundo. Siempre cuento que una vez en Estambul paramos en un shawarma que valía dos euros. Al lado había otro por 2,5 euros y la discusión era a cuál ir. Al final fuimos al de 2 euros", rememora. "En la peña puede haber un notario y un obrero".