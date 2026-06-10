Mundial 2026: te contamos el veto a un árbitro somalí, la retención de un jugador iraquí y otros incidentes

El Mundial de Fútbol 2026 ha vivido sus primeros incidentes antes del comienzo de la competición, con registros en Estados Unidos a jugadores de la selección de Uzbekistán, un futbolista de Irak retenido, o la prohibición de entrada de un árbitro somalí con visado ya concedido. Además, en redes sociales han generado controversia las imágenes de un control rutinario a la selección de Senegal en la pista de un aeropuerto estadounidense. En VerificaRTVE te contamos lo que sabemos de estos episodios con el apoyo de vídeos de redes cuya veracidad hemos comprobado.

Un registro a Uzbekistán al llegar a un amistoso en Nueva York Los estrictos controles de seguridad en Estados Unidos han afectado a la selección de Uzbekistán. Un vídeo que circula en redes sociales muestra a los jugadores y al cuerpo técnico bajando de un autobús y encontrándose con un registro. Se ve a los agentes utilizar detectores de metales y obligar a los futbolistas a dejar sus mochilas en el suelo para que las olfateen los perros. ““ Las imágenes las emitió la cadena de televisión deportiva ESPN. Según explicó uno de sus periodistas, el registro se produjo cuando los jugadores llegaban al estadio este lunes 8 de junio para jugar un partido amistoso contra Países Bajos. El partido se disputó en el Icahn Stadium de Nueva York. Geolocalizamos las imágenes en un aparcamiento junto al campo (40.792935,-73.9232715). El hombre al que registran al inicio del vídeo es Fabio Cannavaro, actual seleccionador de Uzbekistán, campeón del Mundial 2006 con Italia y ganador de Balón de Oro ese mismo año.