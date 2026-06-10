Mundial 2026: te contamos el veto a un árbitro somalí, la retención de un jugador iraquí y otros incidentes
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El Mundial de Fútbol 2026 ha vivido sus primeros incidentes antes del comienzo de la competición, con registros en Estados Unidos a jugadores de la selección de Uzbekistán, un futbolista de Irak retenido, o la prohibición de entrada de un árbitro somalí con visado ya concedido. Además, en redes sociales han generado controversia las imágenes de un control rutinario a la selección de Senegal en la pista de un aeropuerto estadounidense. En VerificaRTVE te contamos lo que sabemos de estos episodios con el apoyo de vídeos de redes cuya veracidad hemos comprobado.
Un registro a Uzbekistán al llegar a un amistoso en Nueva York
Los estrictos controles de seguridad en Estados Unidos han afectado a la selección de Uzbekistán. Un vídeo que circula en redes sociales muestra a los jugadores y al cuerpo técnico bajando de un autobús y encontrándose con un registro. Se ve a los agentes utilizar detectores de metales y obligar a los futbolistas a dejar sus mochilas en el suelo para que las olfateen los perros.
Las imágenes las emitió la cadena de televisión deportiva ESPN. Según explicó uno de sus periodistas, el registro se produjo cuando los jugadores llegaban al estadio este lunes 8 de junio para jugar un partido amistoso contra Países Bajos. El partido se disputó en el Icahn Stadium de Nueva York. Geolocalizamos las imágenes en un aparcamiento junto al campo (40.792935,-73.9232715). El hombre al que registran al inicio del vídeo es Fabio Cannavaro, actual seleccionador de Uzbekistán, campeón del Mundial 2006 con Italia y ganador de Balón de Oro ese mismo año.
El delantero de Irak, retenido durante horas en el aeropuerto de Chicago
Según la agencia Reuters y el periódico The New York Times, el delantero de la selección de Irak Aymen Hussein fue detenido durante varias horas por funcionarios de inmigración estadounidenses. Ocurrió en el aeropuerto O’Hare de Chicago el viernes 5 de junio. Según informó a Reuters un miembro del Comité Olímpico de Irak, al fotógrafo del equipo sí se le denegó la entrada a Estados Unidos después de varias horas retenido.
Estados Unidos prohíbe la entrada a un árbitro somalí
Estados Unidos también ha prohibido la entrada al árbitro somalí Omar Artan, que estaba designado por la FIFA como uno de los colegiados que arbitrarían en el Mundial 2026, después de ser nombrado en 2025 el mejor árbitro de África. Artan viajó a Miami el sábado 5 de junio, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza le impidió entrar por "problemas de verificación".
Según contó el propio árbitro a The New York Times, "tenía todos los papeles en regla y el visado correcto", pero le interrogaron durante once horas en el aeropuerto y finalmente le obligaron a salir del país con destino a Estambul (Turquía). A su llegada a Mogadiscio, la capital somalí, Artan fue recibido como un héroe.
Somalia está incluida en la lista de 39 países cuyos ciudadanos tienen restringida la entrada en Estados Unidos. La FIFA confirmó posteriormente que Artan no arbitrará en el Mundial. "La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las adjudicaciones de visados", dijo en un comunicado del máximo organismo del fútbol mundial.
Los visados denegados a periodistas de Irán y de África
A los incidentes de seguridad que ya han afrontado jugadores y profesionales de las selecciones clasificadas para el Mundial hay que sumar la queja de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en inglés). Esta organización ha denunciado ante la FIFA que Estados Unidos ha denegado el visado de trabajo a "muchos" periodistas de Irán y de países africanos que iban a cubrir el Mundial.
"Nos encontramos afrontando un problema inaceptable y de larga data para nosotros los periodistas: el rechazo de los visados de entrada para periodistas regularmente acreditados", ha asegurado el presidente de la AIPS, Gianni Merlo, en la misiva que ha remitido a la FIFA. Un portavoz de este organismo deportivo ha confirmado que ha recibido la carta de la AIPS y ha subrayado que "la capacidad de acceder a países anfitriones es fundamentalmente un tema de inmigración y consultar".
La postura actual de la FIFA contrasta con la declaración que realizó su presidente, Gianni Infantino, en 2017, cuando defendió que todos los equipos clasificados para un Mundial deberían poder viajar al país anfitrión. "Es obvio en lo que se refiere a competiciones de la FIFA que cualquier equipo que se clasifique para un Mundial, incluidos sus seguidores y autoridades, tiene que tener acceso al país. De lo contrario, no hay Mundial", afirmó Infantino.
Un control rutinario: la Selección de Senegal aclara el registro en pista
Además, la selección de Senegal ha sido otra de las protagonistas. Las grabaciones del registro de equipaje y calzado de sus jugadores en la pista de un aeropuerto antes de subir al avión han sido objeto de polémica en redes sociales. Este vídeo publicado en X por una reportera senegalesa el 7 de junio muestra a agentes de seguridad de la empresa Elite Team Logistics registrando a dos jugadores de la selección de Senegal. Comprobamos que son futbolistas de esta selección por las coincidencias con esta foto publicada por la Federación de Senegal.
Gracias a la grabación difundida en redes corroboramos que se trata de un aeródromo estadounidense por la presencia de un camión de repostaje de la empresa Signature Aviation y de un agente con el uniforme de Elite Team Logistics. Hay además dos imágenes de la Federación de Senegal que muestran a agentes registrando equipajes a pie de pista cuando sus jugadores se suben a un avión con destino a San Antonio (foto 1 y foto 2).
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La Federación cuenta en un comunicado que la selección salió el domingo desde Raleigh para dirigirse a San Antonio y posteriormente ha aclarado en sus redes sociales que, "contrariamente a lo que indican algunos mensajes", esa revisión de equipaje se produjo "en el momento del embarque en el aeropuerto de Raleigh, el domingo 7 de junio". Según esta publicación, "el autobús que transportaba a la selección" salió del hotel y se dirigió "directamente a la pista del aeropuerto". "Este procedimiento permitió que los jugadores y el personal completaran todos los controles de seguridad y policiales directamente a pie del avión, sin tener que pasar por las zonas habituales de la terminal ni las salas de embarque", señalan.