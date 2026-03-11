Las denuncias de matanzas de perros en Marruecos por el Mundial de Fútbol, en el punto de mira
Circula en redes sociales que las autoridades marroquíes están matando indiscriminadamente perros y lo relacionan con el Mundial 2030 que Marruecos coorganizará junto a España y Portugal. Varios medios de comunicación y organizaciones animalistas han informado sobre malos tratos o ejecuciones de animales callejeros, pero las autoridades marroquíes lo niegan y preparan una ley que lo prohíba. En VerificaRTVE te explicamos qué dicen las fuentes oficiales y te advertimos de la desinformación que circula sobre este tema.
Denuncias de organizaciones animalistas y maltrato durante la Copa África
La Coalición Internacional para la Protección y el Bienestar Animal (IAWPC) ha alertado de que en "Marruecos se matan cada año 300.000 perros callejeros". Aseguran que los asesinan "personas que trabajan para el Gobierno" y que estas acciones se han intensificado desde que la FIFA anunció en octubre de 2023 que Marruecos sería coanfitrión del Mundial de 2030 junto a España y Portugal.
Otras organizaciones, como la española PACMA y la estadounidense PETA, también han realizado denuncias similares. Un activista de PETA interrumpió en junio de 2025 un partido que enfrentaba al Wydad de Casablanca y al Manchester City del Mundial de Clubes. Mostraba una pancarta en la que se leía: "Marruecos, acaben con la masacre de perros callejeros".
En declaraciones a VerificaRTVE, IAWPC asegura tener informes recientes de ejecuciones masivas de perros en Marruecos y aportan documentos audiovisuales sobre maltrato animal en las inmediaciones de seis estadios que acogieron la última Copa África de Naciones, que se celebró entre el 21 diciembre de 2025 y 18 de enero de 2026. Las grabaciones se capturaron, según esta organización, desde el 27 de octubre hasta el día previo a la final. No las incluimos en este reportaje porque contienen violencia explícita. RTVE no ha podido verificar de forma independiente estas imágenes ni comprobar si estos casos de maltrato animal se han producido recientemente.
Marruecos albergó partidos de la Copa África en seis ciudades, que son las mismas que acogerán la cita mundialista dentro de cuatro años: Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir, Marrakech y Fez. Medios internacionales como The Athletic (la edición de deportes de The New York Times), CNN o Euronews también han documentado, con reportajes sobre el terreno y declaraciones de testigos, ejecuciones de perros callejeros en ciudades como Marrakech. IAWPC ya denunció en noviembre de 2024 en sus redes sociales el maltrato animal en la región de Oujda y lo vinculaban a los partidos de clasificación para la Copa África que Marruecos jugó allí en esas fechas (1, 2 y 3).
En Marruecos viven más de tres millones de perros, según este artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud, una sobrepoblación que se debe a la abundancia de comida y que supone una "grave amenaza para la salud pública". Tradicionalmente, Marruecos ha abordado este problema "mediante la eliminación", pero actualmente han apostado por "mejorar los mataderos, cercar los vertederos públicos y vacunar a los animales".
El Gobierno marroquí niega todas las acusaciones de maltrato animal
"El Gobierno de Marruecos rechaza todas las acusaciones que, expresa o implícitamente, sugieran cualquier decisión que autorice el maltrato animal, en particular de los perros callejeros", aseguran las autoridades del país a VerificaRTVE, mediante su consulado en Madrid. Dicen que han reconocido desde el principio "la importancia de una gestión eficaz, sostenible y ética del complejo problema de los perros callejeros, que abarca tanto la salud pública como la salud animal".
"Tenemos un problema: los perros callejeros. Así que tenemos que solucionarlo, pero respetando a los animales", reconoció en mayo de 2025 el responsable de Salud Pública y Espacios Verdes del Ministerio del Interior de Marruecos, en declaraciones recogidas por Associated Press.
La OMS recomienda vacunar y no sacrificar a los perros para reducir la rabia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2025 "un nuevo enfoque político para la gestión de los perros callejeros en Marruecos". Ven necesario mejorar la vacunación, "reducir la densidad" de animales y "reducir la incidencia de la rabia y la hidatidosis". En cambio, "desaconsejan el sacrificio de perros por su alto coste y su nulo impacto positivo en la incidencia de la rabia" y piden aplicar el método TNVR (trap, neuter, vaccinate and return): capturar, esterilizar, vacunar y devolver.
El Gobierno de Marruecos asegura a VerificaRTVE que implementaron este método en 2019 con agentes municipales que recogen a los perros callejeros, los vacunan, los esterilizan e identifican y posteriormente los devuelven a su hábitat. "La implementación de este sistema se aceleró a partir de 2023", puntualizan, mediante "el establecimiento de infraestructuras adecuadas para alojar a los animales recogidos" como el refugio intermunicipal de Rabat. Dicen que sus acciones están alineadas con el Plan Estratégico Global de la OMS para erradicar la rabia en humanos antes de 2030.
Sin embargo, IAWPC no tiene constancia de que Marruecos esté aplicando este sistema: "Hay muchos materiales en redes sociales que describen los refugios como lugares a los que llevan a los perros y no se les vuelve a ver". Tampoco se puede verificar, según esta fuente, cuánto dinero ha dedicado el Gobierno marroquí al sistema TNVR porque no tienen acceso a los datos oficiales.
Marruecos tramita una ley que castiga matar animales, pero permite la eutanasia
En agosto de 2025, el Gobierno marroquí presentó al parlamento un proyecto de ley de protección animal que castiga con multas de 5.000 a 20.000 dirhams (460 a 1.840 euros) y penas de dos a seis meses de prisión a quien "mate, torture o dañe intencionadamente a un animal callejero" (artículo 36, página 6). Sin embargo, permite la eutanasia (artículo 13.8, página 3) si los animales padecen una enfermedad incurable "o si su presencia supone un peligro para la salud o la seguridad de los ciudadanos".
El artículo 51 (página 7) también autoriza, "en circunstancias excepcionales", que las autoridades locales puedan "intervenir para abordar la amenaza que representan los animales callejeros si constituyen una amenaza para el orden público y la seguridad", y deben notificar "cualquier medida adoptada" a la comunidad pertinente. La ley aún está en fase de tramitación parlamentaria.
El Gobierno marroquí defiende que la eutanasia se contempla "únicamente como último recurso" y que el texto garantiza "un cuidado adecuado a los animales callejeros" y las "condiciones de vida óptimas para los animales en refugios". Las organizaciones animalistas han criticado que la ley, tal cual la planteó el Gobierno, "ilegalizaría albergar o cuidar a un perro en libertad en el hogar, o alimentar a perros y gatos en la calle", como se recoge en el artículo 5.
La FIFA y la coalición IAWPC envían sus recomendaciones sobre la ley
Tanto FIFA como la organización animalista IAWPC aseguran a VerificaRTVE que están en contacto mediante "un panel de expertos internacionales" que aportan sus ideas para este proyecto de ley de protección animal. Nos aseguran que el borrador ya lo han enviado a las autoridades marroquíes.
Un portavoz de la FIFA ha declarado a VerificaRTVE que "Marruecos reafirmó su compromiso en la protección de los derechos de los animales y destacó que se están asignando recursos gubernamentales para ampliar las clínicas y los programas de apoyo para perros callejeros". Así aparece en el informe de evaluación sobre la candidatura (página 112) del Mundial de 2030 que la FIFA presentó en noviembre de 2024, como paso previo a ratificar la elección.
El organismo presidido por Gianni Infantino sostiene que están "realizando un seguimiento junto a sus homólogos locales" para garantizar que se cumplan estos compromisos. Aseguran que se han puesto en contacto con la Federación de Fútbol de Marruecos "para informarles sobre el problema". Marruecos les traslada que han implementado "diversas medidas en los últimos cinco años y se está redactando una nueva ley para abordar la situación actual con un enfoque equilibrado que satisfaga las necesidades de salud pública, seguridad y bienestar animal".
Esta foto es antigua: no es Marruecos, es Irak en 2008
En torno a las matanzas de perros han circulado imágenes reales, pero también fotografías que no se corresponden con Marruecos. Una publicación de X compartida más de 5.000 veces desde el 17 de febrero asegura que "el mundo guarda silencio ante la horrible masacre de perros en Marruecos", y difunde una fotografía en la que se ve a un hombre apuntando con un arma a un perro. Es falso, esta foto es de 2008.
Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que esta imagen circula desde 2008. La encontramos en varios medios de comunicación (1, 2 y 3) que la atribuyen a un agente de policía disparando a un perro callejero en Bagdad (Irak), el 23 de noviembre de 2008. La imagen la tomó un fotógrafo de la agencia Associated Press (AP), en el contexto de una campaña de las autoridades iraquíes para matar animales callejeros.