Las denuncias de matanzas de perros en Marruecos por el Mundial de Fútbol, en el punto de mira

Circula en redes sociales que las autoridades marroquíes están matando indiscriminadamente perros y lo relacionan con el Mundial 2030 que Marruecos coorganizará junto a España y Portugal. Varios medios de comunicación y organizaciones animalistas han informado sobre malos tratos o ejecuciones de animales callejeros, pero las autoridades marroquíes lo niegan y preparan una ley que lo prohíba. En VerificaRTVE te explicamos qué dicen las fuentes oficiales y te advertimos de la desinformación que circula sobre este tema.

El Gobierno marroquí niega todas las acusaciones de maltrato animal "El Gobierno de Marruecos rechaza todas las acusaciones que, expresa o implícitamente, sugieran cualquier decisión que autorice el maltrato animal, en particular de los perros callejeros", aseguran las autoridades del país a VerificaRTVE, mediante su consulado en Madrid. Dicen que han reconocido desde el principio "la importancia de una gestión eficaz, sostenible y ética del complejo problema de los perros callejeros, que abarca tanto la salud pública como la salud animal". "Tenemos un problema: los perros callejeros. Así que tenemos que solucionarlo, pero respetando a los animales", reconoció en mayo de 2025 el responsable de Salud Pública y Espacios Verdes del Ministerio del Interior de Marruecos, en declaraciones recogidas por Associated Press.

La OMS recomienda vacunar y no sacrificar a los perros para reducir la rabia La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó en 2025 "un nuevo enfoque político para la gestión de los perros callejeros en Marruecos". Ven necesario mejorar la vacunación, "reducir la densidad" de animales y "reducir la incidencia de la rabia y la hidatidosis". En cambio, "desaconsejan el sacrificio de perros por su alto coste y su nulo impacto positivo en la incidencia de la rabia" y piden aplicar el método TNVR (trap, neuter, vaccinate and return): capturar, esterilizar, vacunar y devolver. La gripe aviar y tu perro: un contagio improbable, según los expertos El Gobierno de Marruecos asegura a VerificaRTVE que implementaron este método en 2019 con agentes municipales que recogen a los perros callejeros, los vacunan, los esterilizan e identifican y posteriormente los devuelven a su hábitat. "La implementación de este sistema se aceleró a partir de 2023", puntualizan, mediante "el establecimiento de infraestructuras adecuadas para alojar a los animales recogidos" como el refugio intermunicipal de Rabat. Dicen que sus acciones están alineadas con el Plan Estratégico Global de la OMS para erradicar la rabia en humanos antes de 2030. Sin embargo, IAWPC no tiene constancia de que Marruecos esté aplicando este sistema: "Hay muchos materiales en redes sociales que describen los refugios como lugares a los que llevan a los perros y no se les vuelve a ver". Tampoco se puede verificar, según esta fuente, cuánto dinero ha dedicado el Gobierno marroquí al sistema TNVR porque no tienen acceso a los datos oficiales.

La FIFA y la coalición IAWPC envían sus recomendaciones sobre la ley Tanto FIFA como la organización animalista IAWPC aseguran a VerificaRTVE que están en contacto mediante "un panel de expertos internacionales" que aportan sus ideas para este proyecto de ley de protección animal. Nos aseguran que el borrador ya lo han enviado a las autoridades marroquíes. Un portavoz de la FIFA ha declarado a VerificaRTVE que "Marruecos reafirmó su compromiso en la protección de los derechos de los animales y destacó que se están asignando recursos gubernamentales para ampliar las clínicas y los programas de apoyo para perros callejeros". Así aparece en el informe de evaluación sobre la candidatura (página 112) del Mundial de 2030 que la FIFA presentó en noviembre de 2024, como paso previo a ratificar la elección. El organismo presidido por Gianni Infantino sostiene que están "realizando un seguimiento junto a sus homólogos locales" para garantizar que se cumplan estos compromisos. Aseguran que se han puesto en contacto con la Federación de Fútbol de Marruecos "para informarles sobre el problema". Marruecos les traslada que han implementado "diversas medidas en los últimos cinco años y se está redactando una nueva ley para abordar la situación actual con un enfoque equilibrado que satisfaga las necesidades de salud pública, seguridad y bienestar animal".