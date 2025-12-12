La gripe aviar y tu perro: un contagio improbable, según los expertos
Nos habéis consultado por un mensaje de audio que circula por WhatsApp que pide a los dueños de perros que tengan cuidado por la aparición de casos de gripe aviar en Getafe (Madrid). En VerificaRTVE hemos consultado a expertos y nos aseguran que es improbable el contagio en perros y más posible en el caso de los gatos, pero siempre se produce tras un contacto directo con un ave infectada. Te lo explicamos.
El mensaje de audio por el que nos preguntáis, de 19 segundos de duración, pide a los dueños de mascotas precaución ante posibles contagios de gripe aviar en Getafe. "A todos ellos que tengáis animales: perros, gatos...tened cuidado porque ya ha habido el primer caso en Getafe de gripe aviar. Tened cuidado con los perrillos, que son muy cotillitas", dice textualmente.
El contagio requiere contacto directo con un ave infectada
Este jueves se ha confirmado la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en ejemplares de cigüeña que se encontraron sin vida en la localidad madrileña de Getafe. Y, además, se han detectado otros tres focos en Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Rivas-Vaciamadrid.
Preguntamos a una experta en gripe aviar, Elisa Pérez Ramírez, viróloga veterinaria en el Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). ¿Puede un perro contagiarse por olisquear el suelo o unas hierbas? "No, o es altamente improbable en un entorno abierto. Si es un ambiente cerrado como una granja avícola con un brote y muchos animales afectados, el riesgo es más alto. Pero hace falta un contacto muy muy estrecho y directo con el ave enferma", explica esta investigadora. Si se diera ese contacto, asegura que la susceptibilidad a la infección por este virus en la especie es muy baja, probablemente no habría transmisión del virus o podría no provocar síntomas. Y aún si ese contagio se produjera, no hay descritos casos de transmisión a humanos.
Nerea García Benzaquén es jefa del Servicio de Zoonosis Emergentes, de Baja Prevalencia y Agresivos Biológicos del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid. Señala que no hay casos registrados en España de perros y gatos infectados por gripe aviar e insiste en que "el riesgo es prácticamente inexistente". "Es raro que el virus se replique en el perro", responde. Si de todos modos se diera ese contacto directo de un perro con un ave infectada, recomienda observar unos días al animal, vigilar posibles síntomas y acudir a un veterinario. "Pero el mensaje es que es muy difícil que se contagie y que el virus sea capaz de producir la enfermedad en los perros", apunta esta experta.
Más probable la infección en gatos y otros mamíferos
Si hablamos de animales domésticos, en las ciudades pensamos en perros y también en gatos. ¿Qué pasa con los felinos? "Tienen receptores en sus células con los que el virus de la gripe aviar se une mejor que en el caso los perros", responde la viróloga veterinaria Elisa Pérez. El Ministerio de Sanidad, en esta evaluación sobre la situación mundial de la gripe aviar, informaba del "primer caso mundial de influenza A(H5N5) en un gato doméstico" en Islandia, comunicado en enero de este año (páginas 1 y 9).
Como con los perros, el contagio en gatos requiere también contacto directo con animales infectados, pero hay casos descritos de "cuadros clínicos graves con síntomas neurológicos", añade la experta. Las vías de contagio son el contacto con aves enfermas y por beber leche cruda de vacas infectadas, aunque este segundo caso sólo se ha descrito en Estados Unidos "y en granjas afectadas por el virus", explica. El servicio de inspección sanitaria de animales y plantas del Gobierno de EE.UU. ofrece este recuento de casos actualizado.
La investigadora del CSIC asegura que no hay, sin embargo, casos registrados en España. "Lo más parecido es el primer caso de un zorro cerca de la laguna de Gallocanta, en Aragón, donde hubo un brote de mortalidad en grullas. Pero son mamíferos silvestres, es algo que ha ocurrido en otros países de Europa, donde ha habido muchos casos de gripe aviar", asegura. Según sus datos, en los últimos cuatro años se ha confirmado la infección en 74 especies de mamíferos, como los visones de una granja de Galicia en 2023.
Aunque los gatos sean más susceptibles al contagio que los perros, no hay casos confirmados de que hayan contagiado a una persona. Los casos en humanos se han debido hasta la fecha al contacto estrecho con animales infectados. La Organización Colegial Veterinaria ha publicado este comunicado aclarando que el contagio es excepcional y siempre por "exposición reiterada" a animales enfermos. Desde RTVE te hemos explicado que el riesgo de contagio es bajo y te hemos informado de la primera muerte registrada, en EE.UU.