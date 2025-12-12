La gripe aviar y tu perro: un contagio improbable, según los expertos

Nos habéis consultado por un mensaje de audio que circula por WhatsApp que pide a los dueños de perros que tengan cuidado por la aparición de casos de gripe aviar en Getafe (Madrid). En VerificaRTVE hemos consultado a expertos y nos aseguran que es improbable el contagio en perros y más posible en el caso de los gatos, pero siempre se produce tras un contacto directo con un ave infectada. Te lo explicamos.

El mensaje de audio por el que nos preguntáis, de 19 segundos de duración, pide a los dueños de mascotas precaución ante posibles contagios de gripe aviar en Getafe. "A todos ellos que tengáis animales: perros, gatos...tened cuidado porque ya ha habido el primer caso en Getafe de gripe aviar. Tened cuidado con los perrillos, que son muy cotillitas", dice textualmente.

El contagio requiere contacto directo con un ave infectada Este jueves se ha confirmado la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en ejemplares de cigüeña que se encontraron sin vida en la localidad madrileña de Getafe. Y, además, se han detectado otros tres focos en Arganda del Rey, Boadilla del Monte y Rivas-Vaciamadrid. ““ Preguntamos a una experta en gripe aviar, Elisa Pérez Ramírez, viróloga veterinaria en el Centro de Investigación en Sanidad Animal CISA-INIA del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas). ¿Puede un perro contagiarse por olisquear el suelo o unas hierbas? "No, o es altamente improbable en un entorno abierto. Si es un ambiente cerrado como una granja avícola con un brote y muchos animales afectados, el riesgo es más alto. Pero hace falta un contacto muy muy estrecho y directo con el ave enferma", explica esta investigadora. Si se diera ese contacto, asegura que la susceptibilidad a la infección por este virus en la especie es muy baja, probablemente no habría transmisión del virus o podría no provocar síntomas. Y aún si ese contagio se produjera, no hay descritos casos de transmisión a humanos. Nerea García Benzaquén es jefa del Servicio de Zoonosis Emergentes, de Baja Prevalencia y Agresivos Biológicos del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid. Señala que no hay casos registrados en España de perros y gatos infectados por gripe aviar e insiste en que "el riesgo es prácticamente inexistente". "Es raro que el virus se replique en el perro", responde. Si de todos modos se diera ese contacto directo de un perro con un ave infectada, recomienda observar unos días al animal, vigilar posibles síntomas y acudir a un veterinario. "Pero el mensaje es que es muy difícil que se contagie y que el virus sea capaz de producir la enfermedad en los perros", apunta esta experta.